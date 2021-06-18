Октавиус Винслоу - Работа Святого Духа - Опытный и практический взгляд

Для того, чтобы показать работу Святого Духа должным образом, необходимо с самого начала нашего рассуждения положить глубокое и широкое основание этой работы. Нельзя назвать «мудрым домостроителем» того, кто при возведении величественного строения Божественной истины не полагает ясного библейского основания.

Каждая часть Божьего Слова, будь то доктрина, заповедь или обетование, должна рассматриваться как имеющая отношение к спасению, освящению и утешению верующего. Но есть доктрины, которые всегда считались и отстаивались как формирующие основу, необходимую для самого существования, защиты и гармонии всей совокупности истин Божественного откровения. Например, само бытие Бога формирует фундаментальную доктрину откровения, краеугольного камня всей открытой в Слове Божьем истины. Если бы Его существование ставилось под сомнение, то невозможно было бы продвинуться ни на шаг, раскрывая неверующему человеку качества Бога: Его высоконравственное управление, святость и справедливость Его требований о полном послушании, предъявляемых Им к творению. Если бы не было истинного Бога, не было бы и истинной веры. Это же наблюдение в равной степени относится к посреднической работе Господа Иисуса. Основанием служения Христа является Его истинная и неотъемлемая Божественность. Если бы Он не был Иеговой в высшем смысле, мы бы потеряли всякую уверенность в заместительном характере Его смерти. И это вынудило бы нас отказаться от давно существующей и доверчиво взлелеянной надежды на спасение посредством Его креста. Вместе с унижением достоинства Его личности умаляется совершенство Его искупительного служения.

Можно найти еще одно подтверждение истинности этой мысли, рассуждая о работе Святого Духа. Основанием служения Святого Духа является Его Божественная личность. Все достоинство, вся сила и слава Его служения, работы и различных действий берут начало из этой истины. Если мы не можем подтвердить Писанием доктрину о Его личности и Божественности, то нам следует отказаться от всякой надежды на Его влияние в нашей жизни. И хотелось бы отметить, что сила веры в доктрину о личной славе Святого Духа существенным образом будет влиять на взгляды верующего о необходимости и природе благодатных действий Духа. Заниженное мнение о достоинстве Его личности порождает заниженное мнение о необходимости и сущности Его служения. Одно существенным образом должно влиять на другое. Господь по Своей мудрости определил так: «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены» (1 Цар. 2:30). Пусть же это милостивое обещание и строгое предупреждение повлияют на наше поведение по отношению к Святому Духу. И какими обоснованными они окажутся! Там, где Его почитают и где присутствует восхищение Его личностью, там, где к Его служению сохраняется нежное, любящее отношение, там в большей степени испытывают Его оживляющее, просвещающее, освящающее и утешающее воздействие. И, наоборот, там, где у Него похищают славу, там, где Его бесчестят и отвергают, там все находится во мраке и запустении, являя собой тоскливость и бесплодность зимы, холод и оцепенение смерти. Приди, вечный и благословенный Дух! Даруй нашим душам жизнь, озарение и рвение в исследовании Твоего крайне важного и славного служения. Даруй тому, кто пишет, и тем, кто читает слова этой книги, «помазание, которое научит всему». Благословение Твое пусть пребудет с нами. Тебе же слава и честь!