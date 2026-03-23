Фрэнк Виола - Фрэнк Виола - От вечности до наших дней - Вновь открывая вечную цель Бога

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Виола - От вечности до наших дней

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

«Фрэнк обходит лабиринт церковных ярлыков, чтобы достичь сути того, что на самом деле представляет собой Церковь, и того, какой видит ее Бог.

Используя библейские метафоры Церкви и конкретизируя их с полным толкованием Писания, Фрэнк предоставляет нам свежий взгляд на Церковь как на невесту Христа, Божий дом, Тело Христово и семью детей Божьих.

Я полагаю, что уникальность вклада Фрэнка заключается в страстности и любви — составляющих Божьего намерения относительно Своего народа. Об этом зачастую нет упоминания в «миссионерских» книгах, написанных людьми, руководимыми неверными целевыми задачами. Фрэнк напоминает нам, что Церковь удивительна и что Бога интересует нечто большее, чем просто выполнение миссии».

Эндрю Джонс, миссионерский организатор для церквей.

Фрэнк Виола - От вечности до наших дней - Вновь открывая вечную цель Бога

Пер. с англ. — Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2010. — 299 с

ISBN 978-1-4347-6870-4 (англ изд)

ISBN 978-966-438-294-3 (рус изд.)

Переводчик Николай Демянов

Издано христианскими миссиями Simple Reproducing Churches (www.simplechurchxom.ua)

«Духовное возрождение» (www.asr.ru).

Фрэнк Виола - От вечности до наших дней - Вновь открывая вечную цель Бога - Содержание

Что говорят об этой книге

Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Введение: Раскрытие Божественной истории

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА: НЕВЕСТА ХРИСТА

  • Глава 1. История любви, сокрытая в Библии

  • Глава 2. Женщина, взятая из мужчины

  • Глава 3. Детальное рассмотрение первой Евы

  • Глава 4. Тайна всех времен

  • Глава 5. Детальное рассмотрение второй Евы

  • Глава 6. Разочарование Бога

  • Глава 7. Греховная, но по-прежнему любимая

  • Глава 8. Проявление щедрой любви

  • Глава 9. Приготовления невесты

  • Глава 10. Исполнение брака

  • Глава 11. Жена Агнца

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ВЕЧНЫЙ ПОИСК: БОЖИЙ ДОМ

  • Глава 12. История о Боге, у Которого нет дома

  • Глава 13. Божий поиск от Адама до Иакова

  • Глава 14. Божий поиск от Моисея до Соломона

  • Глава 15. Божий поиск от Иисуса до Иоанна

  • Глава 16. Бегство из города рабства

  • Глава 17. Выход из города религии

  • Глава 18. Выход из пустыни потерь

  • Глава 19. Место, избранное Богом под строительство

  • Глава 20. Бог обретает Свой дом

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НОВЫЙ РОД: ТЕЛО ХРИСТОВО И СЕМЬЯ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ

  • Глава 21. Появление из другого мира

  • Глава 22. Новый род в Евангелиях

  • Глава 23. Новый род в Деяниях

  • Глава 24. Новый род в Посланиях к Галатам и Римлянам

  • Глава 25. Новый род в Послании к Коринфянам

  • Глава 26. Новый род в Посланиях к Колоссянам и Ефесянам

  • Глава 27. Как это выглядит сегодня?

Послесловие: Путешествие одного человека в глубокую экклесиологию

Благодарности

Библиография

Об авторе

Views 29
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

