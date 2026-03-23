Фрэнк Виола - Фрэнк Виола - От вечности до наших дней - Вновь открывая вечную цель Бога

«Фрэнк обходит лабиринт церковных ярлыков, чтобы достичь сути того, что на самом деле представляет собой Церковь, и того, какой видит ее Бог.

Используя библейские метафоры Церкви и конкретизируя их с полным толкованием Писания, Фрэнк предоставляет нам свежий взгляд на Церковь как на невесту Христа, Божий дом, Тело Христово и семью детей Божьих.

Я полагаю, что уникальность вклада Фрэнка заключается в страстности и любви — составляющих Божьего намерения относительно Своего народа. Об этом зачастую нет упоминания в «миссионерских» книгах, написанных людьми, руководимыми неверными целевыми задачами. Фрэнк напоминает нам, что Церковь удивительна и что Бога интересует нечто большее, чем просто выполнение миссии».

Эндрю Джонс, миссионерский организатор для церквей.

Фрэнк Виола - От вечности до наших дней - Вновь открывая вечную цель Бога

Пер. с англ. — Ирпень: Ассоциация «Духовное возрождение», 2010. — 299 с

ISBN 978-1-4347-6870-4 (англ изд)

ISBN 978-966-438-294-3 (рус изд.)

Переводчик Николай Демянов

Издано христианскими миссиями Simple Reproducing Churches (www.simplechurchxom.ua)

«Духовное возрождение» (www.asr.ru).

Фрэнк Виола - От вечности до наших дней - Вновь открывая вечную цель Бога - Содержание

Что говорят об этой книге

Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Введение: Раскрытие Божественной истории

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА: НЕВЕСТА ХРИСТА

Глава 1. История любви, сокрытая в Библии

Глава 2. Женщина, взятая из мужчины

Глава 3. Детальное рассмотрение первой Евы

Глава 4. Тайна всех времен

Глава 5. Детальное рассмотрение второй Евы

Глава 6. Разочарование Бога

Глава 7. Греховная, но по-прежнему любимая

Глава 8. Проявление щедрой любви

Глава 9. Приготовления невесты

Глава 10. Исполнение брака

Глава 11. Жена Агнца

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ВЕЧНЫЙ ПОИСК: БОЖИЙ ДОМ

Глава 12. История о Боге, у Которого нет дома

Глава 13. Божий поиск от Адама до Иакова

Глава 14. Божий поиск от Моисея до Соломона

Глава 15. Божий поиск от Иисуса до Иоанна

Глава 16. Бегство из города рабства

Глава 17. Выход из города религии

Глава 18. Выход из пустыни потерь

Глава 19. Место, избранное Богом под строительство

Глава 20. Бог обретает Свой дом

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ НОВЫЙ РОД: ТЕЛО ХРИСТОВО И СЕМЬЯ ДЕТЕЙ БОЖЬИХ

Глава 21. Появление из другого мира

Глава 22. Новый род в Евангелиях

Глава 23. Новый род в Деяниях

Глава 24. Новый род в Посланиях к Галатам и Римлянам

Глава 25. Новый род в Послании к Коринфянам

Глава 26. Новый род в Посланиях к Колоссянам и Ефесянам

Глава 27. Как это выглядит сегодня?

Послесловие: Путешествие одного человека в глубокую экклесиологию

Благодарности

Библиография

Об авторе