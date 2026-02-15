Виппер - Рим и раннее христианство

«Рим и раннее христианство» — фундаментальный труд выдающегося историка Роберта Юрьевича Виппера, в котором он представляет оригинальный и во многом дискуссионный взгляд на истоки христианской религии. Виппер рассматривает появление христианства не как изолированное духовное чудо, а как закономерный результат глубочайшего социально-политического и культурного кризиса Римской империи I–II веков. Автор детально анализирует идеологическую атмосферу того времени, показывая, как из смешения восточных культов, греческой философии и римского мессианизма выкристаллизовывалось новое мировоззрение, давшее надежду бесправным слоям населения империи.

Особое внимание в книге уделено критическому анализу раннехристианских текстов и вопросу историчности ключевых фигур. Виппер, будучи сторонником мифологической школы, акцентирует внимание на том, как социальные условия и запросы различных общин формировали образ Христа и церковную догматику. Он мастерски описывает трансформацию христианства из радикального апокалиптического движения в мощную иерархическую организацию, которая в итоге стала опорой того самого государства, которое изначально ее преследовало. Труд Виппера отличается блестящим литературным стилем и смелостью выводов, предлагая читателю увидеть в истории ранней Церкви прежде всего живой и драматичный процесс борьбы идей и социальных интересов.

Роберт Юрьевич Виппер - Рим и раннее христианство

Институт истории АН СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 267 с.

Роберт Юрьевич Виппер - Рим и раннее христианство - Содержание

Предисловие. Критические приемы и конструктивные проблемы в изучении истории возникновения христианства.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

  • Глава первая - Государство м религия в античном мире

  • Глава вторая - Высшие слои римского рабовладельческого общества I в. и. э. (по данным Сенеки, Тацита, Светония, Валерия Максима и Веллея Патеркула)

  • Глава третья - Человеколюбие и богоискательство в сочинениях Сенеки

  • Глава четвертая - Научное мировоззрение Плиния Старшего

  • Глава пятая - Вопрос об основателях христианства.

  • Глава шестая - Религиозно-политические группировки в Иудее I в. и. э. (но данным Иосифа Флавия)

  • Глава седьмая - Иисус и Христос в верованиях иудейских сектантов

  • Глава восьмая - Воинственный мессианизм в иудейском восстании 66—73 гг.

  • Глава девятая - Социальное устройство и социальные идеи предшественников христианства

  • Глава десятая - Общие замечания о положении религий в империи I в. н. э.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

  • Глава первая - Рим и появление новой религии

  • Глава вторая - Положение Римской империи при Антонинах

  • Глава третья - Политические и социальные взгляды господствующего класса Римской империи начала II в. н. э.

  • Глава четвертая - Морально-философские и религиозные взгляды греко-римского общества начала II в. н. э.

  • Глава пятая. Положение религиозных партий при Траяпе. Можно ли признать подлинность переписки Плиния с Трином о христианах?

  • Глава шестая - Религиозные движения и религиозные партии при Адриане. Появление имени «христиане»

  • Глава седьмая - Римская империя середины II в. н. э. (40 е и 50-е годы)

  • Глава восьмая - Группировки и направления христианства в 40-х и 50-х годах II в. н. э.

  • Глава девятая Характеристика христианства в устах «просвещенного язычника»

  • Глава десятая - Возникновение Нового завета (60-е и 70-е годы II в. н. э.)

