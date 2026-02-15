«Рим и раннее христианство» — фундаментальный труд выдающегося историка Роберта Юрьевича Виппера, в котором он представляет оригинальный и во многом дискуссионный взгляд на истоки христианской религии. Виппер рассматривает появление христианства не как изолированное духовное чудо, а как закономерный результат глубочайшего социально-политического и культурного кризиса Римской империи I–II веков. Автор детально анализирует идеологическую атмосферу того времени, показывая, как из смешения восточных культов, греческой философии и римского мессианизма выкристаллизовывалось новое мировоззрение, давшее надежду бесправным слоям населения империи.
Особое внимание в книге уделено критическому анализу раннехристианских текстов и вопросу историчности ключевых фигур. Виппер, будучи сторонником мифологической школы, акцентирует внимание на том, как социальные условия и запросы различных общин формировали образ Христа и церковную догматику. Он мастерски описывает трансформацию христианства из радикального апокалиптического движения в мощную иерархическую организацию, которая в итоге стала опорой того самого государства, которое изначально ее преследовало. Труд Виппера отличается блестящим литературным стилем и смелостью выводов, предлагая читателю увидеть в истории ранней Церкви прежде всего живой и драматичный процесс борьбы идей и социальных интересов.
Роберт Юрьевич Виппер - Рим и раннее христианство
Институт истории АН СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 267 с.
Роберт Юрьевич Виппер - Рим и раннее христианство - Содержание
Предисловие. Критические приемы и конструктивные проблемы в изучении истории возникновения христианства.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая - Государство м религия в античном мире
Глава вторая - Высшие слои римского рабовладельческого общества I в. и. э. (по данным Сенеки, Тацита, Светония, Валерия Максима и Веллея Патеркула)
Глава третья - Человеколюбие и богоискательство в сочинениях Сенеки
Глава четвертая - Научное мировоззрение Плиния Старшего
Глава пятая - Вопрос об основателях христианства.
Глава шестая - Религиозно-политические группировки в Иудее I в. и. э. (но данным Иосифа Флавия)
Глава седьмая - Иисус и Христос в верованиях иудейских сектантов
Глава восьмая - Воинственный мессианизм в иудейском восстании 66—73 гг.
Глава девятая - Социальное устройство и социальные идеи предшественников христианства
Глава десятая - Общие замечания о положении религий в империи I в. н. э.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая - Рим и появление новой религии
Глава вторая - Положение Римской империи при Антонинах
Глава третья - Политические и социальные взгляды господствующего класса Римской империи начала II в. н. э.
Глава четвертая - Морально-философские и религиозные взгляды греко-римского общества начала II в. н. э.
Глава пятая. Положение религиозных партий при Траяпе. Можно ли признать подлинность переписки Плиния с Трином о христианах?
Глава шестая - Религиозные движения и религиозные партии при Адриане. Появление имени «христиане»
Глава седьмая - Римская империя середины II в. н. э. (40 е и 50-е годы)
Глава восьмая - Группировки и направления христианства в 40-х и 50-х годах II в. н. э.
Глава девятая Характеристика христианства в устах «просвещенного язычника»
Глава десятая - Возникновение Нового завета (60-е и 70-е годы II в. н. э.)
