«Рим и раннее христианство» — фундаментальный труд выдающегося историка Роберта Юрьевича Виппера, в котором он представляет оригинальный и во многом дискуссионный взгляд на истоки христианской религии. Виппер рассматривает появление христианства не как изолированное духовное чудо, а как закономерный результат глубочайшего социально-политического и культурного кризиса Римской империи I–II веков. Автор детально анализирует идеологическую атмосферу того времени, показывая, как из смешения восточных культов, греческой философии и римского мессианизма выкристаллизовывалось новое мировоззрение, давшее надежду бесправным слоям населения империи.

Особое внимание в книге уделено критическому анализу раннехристианских текстов и вопросу историчности ключевых фигур. Виппер, будучи сторонником мифологической школы, акцентирует внимание на том, как социальные условия и запросы различных общин формировали образ Христа и церковную догматику. Он мастерски описывает трансформацию христианства из радикального апокалиптического движения в мощную иерархическую организацию, которая в итоге стала опорой того самого государства, которое изначально ее преследовало. Труд Виппера отличается блестящим литературным стилем и смелостью выводов, предлагая читателю увидеть в истории ранней Церкви прежде всего живой и драматичный процесс борьбы идей и социальных интересов.

Роберт Юрьевич Виппер - Рим и раннее христианство

Институт истории АН СССР. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 267 с.

Роберт Юрьевич Виппер - Рим и раннее христианство - Содержание

Предисловие. Критические приемы и конструктивные проблемы в изучении истории возникновения христианства.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая - Государство м религия в античном мире

Глава вторая - Высшие слои римского рабовладельческого общества I в. и. э. (по данным Сенеки, Тацита, Светония, Валерия Максима и Веллея Патеркула)

Глава третья - Человеколюбие и богоискательство в сочинениях Сенеки

Глава четвертая - Научное мировоззрение Плиния Старшего

Глава пятая - Вопрос об основателях христианства.

Глава шестая - Религиозно-политические группировки в Иудее I в. и. э. (но данным Иосифа Флавия)

Глава седьмая - Иисус и Христос в верованиях иудейских сектантов

Глава восьмая - Воинственный мессианизм в иудейском восстании 66—73 гг.

Глава девятая - Социальное устройство и социальные идеи предшественников христианства

Глава десятая - Общие замечания о положении религий в империи I в. н. э.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ