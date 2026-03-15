Виппер - Возникновение христианской литературы

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, History

Исследование ставит своей задачей рассматривать религиозные документы как свободные от экстаза произведения человеческого ума и воображения, авторов их - как мастеров слова и стиля, работавших за письменным столом, обращавшихся к определенному кругу читателей и слушателей, и - что особенно важно- как выразителей известных классовых интересов.

Документы раннего христианства были до последнего времени предметом почти исключительно теологического и только отчасти философского изучения; как произведения текущей литературы своей эпохи, как отражение социальных состояний и социальных настроений известного века, ни апокалипсисы, ни послания, ни евангелия совсем не изучались.

Благодаря такой узости и однобокости метода могли удержаться до наших дней суждения о христианстве как единой стройной религии, провозглашенной основоположниками, которые жили в эпоху императоров дома Юлиев-Клавдиев (14—68 гг. н. э.), возвестили новую мораль, незнакомую античному миру, и определили принципы построения новой общественной организации, получившей название вселенской церкви. Миф о первоначальном, чистом, неиспорченном христианстве продолжает и теперь существовать, повторяется не только в вероисповедных кругах, но также молчаливо принимается и учеными либерального образа мысли.

Виппер Р. Ю. - Возникновение христианской литературы

Издательство АН СССР, 1946 г. - 286 с.

Виппер Р. Ю. - Возникновение христианской литературы - Содержание

Часть 1 Предшественники христианства

  • 1. Миф о первоначальном христианстве и его разоблачении

  • 2. Терминология раннехристианских сочинений

  • 3. Пастырь

  • 4. Учение двадцати апостолов

  • 5. Египетсие предшественники христианства

  • 6. Катастрофа иудейства и отражение ее в апокалипсах

  • 7. Послания и Евангелия не могли быть составлены раньше 130-140 гг.

Часть 2 Возникновение новозаветной литературы

  • 8. Век филантропии и философско-религиозного просветительства

  • 9. Хронология новозаветных сочинений

  • 10. Послание Варнавы

  • 11. Апостол Павел в Посланиях и в Деяниях Апостолов

  • 12. Литературная судьба `Посланий апостола Павла

  • 13 Гииостицизма, эсхатология и христология Посланий апостола Павла

  • 14. Моральные и социально-политические идеи в Посланиях апостола Павла

  • 15. Паулинизм и начало историзации образа Иисуса Христа

  • 16. Плутарх и составители евангелий

  • 17. Демонология и дух пророчества

  • 18. Социальные идеи Евангелия от Луки

