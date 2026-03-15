Виппер - Возникновение христианской литературы

Исследование ставит своей задачей рассматривать религиозные документы как свободные от экстаза произведения человеческого ума и воображения, авторов их - как мастеров слова и стиля, работавших за письменным столом, обращавшихся к определенному кругу читателей и слушателей, и - что особенно важно- как выразителей известных классовых интересов.
Документы раннего христианства были до последнего времени предметом почти исключительно теологического и только отчасти философского изучения; как произведения текущей литературы своей эпохи, как отражение социальных состояний и социальных настроений известного века, ни апокалипсисы, ни послания, ни евангелия совсем не изучались.
Благодаря такой узости и однобокости метода могли удержаться до наших дней суждения о христианстве как единой стройной религии, провозглашенной основоположниками, которые жили в эпоху императоров дома Юлиев-Клавдиев (14—68 гг. н. э.), возвестили новую мораль, незнакомую античному миру, и определили принципы построения новой общественной организации, получившей название вселенской церкви. Миф о первоначальном, чистом, неиспорченном христианстве продолжает и теперь существовать, повторяется не только в вероисповедных кругах, но также молчаливо принимается и учеными либерального образа мысли.
Виппер Р. Ю. - Возникновение христианской литературы
Издательство АН СССР, 1946 г. - 286 с.
Часть 1 Предшественники христианства
1. Миф о первоначальном христианстве и его разоблачении
2. Терминология раннехристианских сочинений
3. Пастырь
4. Учение двадцати апостолов
5. Египетсие предшественники христианства
6. Катастрофа иудейства и отражение ее в апокалипсах
7. Послания и Евангелия не могли быть составлены раньше 130-140 гг.
Часть 2 Возникновение новозаветной литературы
8. Век филантропии и философско-религиозного просветительства
9. Хронология новозаветных сочинений
10. Послание Варнавы
11. Апостол Павел в Посланиях и в Деяниях Апостолов
12. Литературная судьба `Посланий апостола Павла
13 Гииостицизма, эсхатология и христология Посланий апостола Павла
14. Моральные и социально-политические идеи в Посланиях апостола Павла
15. Паулинизм и начало историзации образа Иисуса Христа
16. Плутарх и составители евангелий
17. Демонология и дух пророчества
18. Социальные идеи Евангелия от Луки
