Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Виртц - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации

ВиртцУ. - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy
Когда Нэнси Кейтер и Мюррей Стайн в первый раз предложили мне стать четвертым из авторов и лекторов в рамках серии «Цюрихские лекции по аналитической психологии» — обратите внимание на цифру четыре — первым моим побуждением было отказаться. Я обратилась к книге «И Цзин» за советом — и ответ, полученный мной, был настолько парадоксален, что мне понадобилось безмолвие дзен сэссин, чтобы принять решение. В конечном счете я сдалась и приняла вызов, но не без трепета перед пі^е^, с которым мне непременно предстояло встретиться при погружении в повествования о замирании, одиночестве и безнадежности. Для меня было очевидно, что мой творческий процесс при написании этой книги отразит тему травмы, которой я занимаюсь.
Написание этой книги не было линейным или аполлониче- ским процессом. Темные архетипические силы дионисийской расчлененности пробудили мое непростое отношение к теме травмы, нависнув надо мной черной тучей на определенных этапах работы над книгой. В квантовой физике считается, что не может существовать бесстрастного наблюдателя; напротив, будучи наблюдателем, ты составляешь единое целое с объектом своих наблюдений. Так и на мое видение и практику терапии травмы влияет субъективный фактор — то, как я стала такой, какая я есть. Поэтому мне представляется важным рассказать о себе, о своих родовых, семейных и культурных корнях и междисциплинарных связях, которые повлияли на мое видение травмы.
Архетипический мотив умирания и возрождения констелли- ровался во мне с рождения. Я пришла к пониманию — на каком-то очень глубинном уровне — что мое призвание в том, чтобы исцелить мои межпоколенческие, наследуемые раны, о которых я узнала только потом. Мой личный миф и сформировал те ракурсы видения и понимания травмы. Поистине я родилась во вратах Аида: мой немолодой уже отец умер за несколько недель до моего появления на свет, а мать еще не оправилась от потери сына, который умер незадолго до моего зачатия. Печать смерти лежала на моей душе с самого начала, с тех пор, когда я еще находилась в темной утробе своей матери. Я думаю, что за несколько недель до моего рождения констеллировалась бессознательная матрица, которая посвятила меня в тайну рождения и смерти. Размышляя о проблемах трансгенерационной передачи, а также о свободном течении или блокировке психической энергии, я прихожу к выводу, что, работая над текстом этой книги, я также занимаюсь тем, что осталось незавершенным моими предками и их неперерабо- танными травмами.
Я появилась на свет в 1946 году в Рурской области послевоенной Германии, стране насильников и жертв. Мои ранние воспоминания о политике связаны с рассказами о войне матери, бабушки и тети, с леденящими душу воспоминаниями о массированных «ковровых» бомбардировках, горящих домах и о людях, чуть не затоптанных насмерть во время паники около убежища. Родные рассказывали мне о всеобщем безумии во время «Kristallnacht»1 («Ночи разбитых витрин») в ноябре 1938 года и о страхе, голоде и нищете. Я играла на пустырях, усыпанных щебенкой. По пути в школу я шла мимо домов, которые сровняли с землей во время бомбардировок, мимо убежища, уродливой серой бетонной громадины, вид которой вызывал самые немыслимые фантазии.

Виртц У. - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации

Пер. с англ, под ред. Е. Гришиной, В. Калиненко; Научная редакция Е. Слесаревой, В. Калиненко. — М.: Академический проект, 2024. — 399 с. + 8 с. цв. вкл. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-4239-1

Виртц У. - Травма и за ее пределами – Содержание

Предисловие научных редакторов
Предисловие к русскому изданию
Благодарственное слово
Разрешение на публикацию
Источники заимствования и принятые сокращения
Введение
Часть первая. Травма в ракурсе духовности: умирание и становление
  • Вступление
  • Глава 1. Приоткрывая истинное лицо травмы
    • Травма и душа
    • Нуминозность травмы
    • Убийство души
    • Потеря души и «сломленное мужество»
  • Глава 2. Травма как духовный опыт
    • Духовный аспект
    • Духовная трансформация благодаря травме
    • Единство материи и духа
    • Целительная сила духовных ценностей
  • Глава 3. Травма как кризис смысла
    • Между смыслом и его отсутствием
    • Ни здесь, ни там: травма и лиминальность
    • Поэты Пауль Целан и Нелли Закс
    • Рождение смысла после перенесенной травмы
  • Глава 4. Трансформирующая сила страдания
    • Парадигма посттравматического роста
    • Сила ранящая и пробуждающая
    • Рана или мудрость: Пауль Целан и Нелли Закс
  • Глава 5. Превыше ожесточенности
    • Примирение и прощение
    • Интеграция тени
    • Рождение и уход: Этти Хиллесум
  • Глава 6. Травма в ракурсе мифологии
    • Травма как падение
    • Ярость Кали: огонь трансформации
    • Поруганная женственность: парализующий взгляд Медузы
    • Стремление к смерти: травма предательства
Часть вторая. Травма в ракурсе клинической практики
  • Вступление
  • Глава 7. Возвращение души: отголоски «Красной книги» в терапии травмы
    • Диссоциация и терапия эго-состояний
    • Нарративы травмы: воссоздание идентичности
    • Воображаемая реальность
    • Работа с мандалами
    • Потеряна уверенность, найден парадокс
    • Парадокс и трансформация
    • Парадоксальный перенос и контрперенос
  • Глава 8. Циркумамбуляция комплементарное
    • Комплементарные подходы к травме
    • Реляционный аспект комплементарное
    • Комплементарность Бытия и Делания в терапии травмы
    • Присутствие и отражение
    • Ментализация
  • Глава 9. Горнило трансформации: меркурианская психика
    • От хаоса к новому порядку
    • Трансфигурация и исцеляющие переходы
    • Способность к трансценденции
  • Глава 10. Трансценденция, травма и жертвование
    • От духовной критической ситуации к духовному становлению: травматические истоки самотрансценденции в «Красной книге»
    • Травма замещающего ребенка
    • Травма покинутости
    • Травма сексуального насилия
    • Травматические видения Юнга
    • Травматическая мембрана
    • Диалектика жертвы и насильника
  • Глава 11. Принесение в жертву Я
    • Преодоление травмы через принесение в жертву ЛожногоЯ
  • Глава 12. Травматические аспекты жертвования
    • Мотив жертвоприношения в мифах и сказках
    • Трансцендентная функция: трансформация в реляционном поле
  • Глава 13. Травма и тело: портал к источнику
    • Тело и сознание
    • Трансформирующая сила ци и йоги
  • Заключение
  • Именной и предметный указатель
Views 517
Rating 4.5 / 5
Added 09.08.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books