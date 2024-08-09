Виртц - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации

Когда Нэнси Кейтер и Мюррей Стайн в первый раз предложили мне стать четвертым из авторов и лекторов в рамках серии «Цюрихские лекции по аналитической психологии» — обратите внимание на цифру четыре — первым моим побуждением было отказаться. Я обратилась к книге «И Цзин» за советом — и ответ, полученный мной, был настолько парадоксален, что мне понадобилось безмолвие дзен сэссин, чтобы принять решение. В конечном счете я сдалась и приняла вызов, но не без трепета перед пі^е^, с которым мне непременно предстояло встретиться при погружении в повествования о замирании, одиночестве и безнадежности. Для меня было очевидно, что мой творческий процесс при написании этой книги отразит тему травмы, которой я занимаюсь.

Написание этой книги не было линейным или аполлониче- ским процессом. Темные архетипические силы дионисийской расчлененности пробудили мое непростое отношение к теме травмы, нависнув надо мной черной тучей на определенных этапах работы над книгой. В квантовой физике считается, что не может существовать бесстрастного наблюдателя; напротив, будучи наблюдателем, ты составляешь единое целое с объектом своих наблюдений. Так и на мое видение и практику терапии травмы влияет субъективный фактор — то, как я стала такой, какая я есть. Поэтому мне представляется важным рассказать о себе, о своих родовых, семейных и культурных корнях и междисциплинарных связях, которые повлияли на мое видение травмы.

Архетипический мотив умирания и возрождения констелли- ровался во мне с рождения. Я пришла к пониманию — на каком-то очень глубинном уровне — что мое призвание в том, чтобы исцелить мои межпоколенческие, наследуемые раны, о которых я узнала только потом. Мой личный миф и сформировал те ракурсы видения и понимания травмы. Поистине я родилась во вратах Аида: мой немолодой уже отец умер за несколько недель до моего появления на свет, а мать еще не оправилась от потери сына, который умер незадолго до моего зачатия. Печать смерти лежала на моей душе с самого начала, с тех пор, когда я еще находилась в темной утробе своей матери. Я думаю, что за несколько недель до моего рождения констеллировалась бессознательная матрица, которая посвятила меня в тайну рождения и смерти. Размышляя о проблемах трансгенерационной передачи, а также о свободном течении или блокировке психической энергии, я прихожу к выводу, что, работая над текстом этой книги, я также занимаюсь тем, что осталось незавершенным моими предками и их неперерабо- танными травмами.

Я появилась на свет в 1946 году в Рурской области послевоенной Германии, стране насильников и жертв. Мои ранние воспоминания о политике связаны с рассказами о войне матери, бабушки и тети, с леденящими душу воспоминаниями о массированных «ковровых» бомбардировках, горящих домах и о людях, чуть не затоптанных насмерть во время паники около убежища. Родные рассказывали мне о всеобщем безумии во время «Kristallnacht»1 («Ночи разбитых витрин») в ноябре 1938 года и о страхе, голоде и нищете. Я играла на пустырях, усыпанных щебенкой. По пути в школу я шла мимо домов, которые сровняли с землей во время бомбардировок, мимо убежища, уродливой серой бетонной громадины, вид которой вызывал самые немыслимые фантазии.

Виртц У. - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации

Пер. с англ, под ред. Е. Гришиной, В. Калиненко; Научная редакция Е. Слесаревой, В. Калиненко. — М.: Академический проект, 2024. — 399 с. + 8 с. цв. вкл. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4239-1

Виртц У. - Травма и за ее пределами – Содержание

Предисловие научных редакторов

Предисловие к русскому изданию

Благодарственное слово

Разрешение на публикацию

Источники заимствования и принятые сокращения

Введение

Часть первая. Травма в ракурсе духовности: умирание и становление

Вступление

Глава 1. Приоткрывая истинное лицо травмы Травма и душа Нуминозность травмы Убийство души Потеря души и «сломленное мужество»

Глава 2. Травма как духовный опыт Духовный аспект Духовная трансформация благодаря травме Единство материи и духа Целительная сила духовных ценностей

Глава 3. Травма как кризис смысла Между смыслом и его отсутствием Ни здесь, ни там: травма и лиминальность Поэты Пауль Целан и Нелли Закс Рождение смысла после перенесенной травмы

Глава 4. Трансформирующая сила страдания Парадигма посттравматического роста Сила ранящая и пробуждающая Рана или мудрость: Пауль Целан и Нелли Закс

Глава 5. Превыше ожесточенности Примирение и прощение Интеграция тени Рождение и уход: Этти Хиллесум

Глава 6. Травма в ракурсе мифологии Травма как падение Ярость Кали: огонь трансформации Поруганная женственность: парализующий взгляд Медузы Стремление к смерти: травма предательства



Часть вторая. Травма в ракурсе клинической практики