Виртц - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации
Когда Нэнси Кейтер и Мюррей Стайн в первый раз предложили мне стать четвертым из авторов и лекторов в рамках серии «Цюрихские лекции по аналитической психологии» — обратите внимание на цифру четыре — первым моим побуждением было отказаться. Я обратилась к книге «И Цзин» за советом — и ответ, полученный мной, был настолько парадоксален, что мне понадобилось безмолвие дзен сэссин, чтобы принять решение. В конечном счете я сдалась и приняла вызов, но не без трепета перед пі^е^, с которым мне непременно предстояло встретиться при погружении в повествования о замирании, одиночестве и безнадежности. Для меня было очевидно, что мой творческий процесс при написании этой книги отразит тему травмы, которой я занимаюсь.
Написание этой книги не было линейным или аполлониче- ским процессом. Темные архетипические силы дионисийской расчлененности пробудили мое непростое отношение к теме травмы, нависнув надо мной черной тучей на определенных этапах работы над книгой. В квантовой физике считается, что не может существовать бесстрастного наблюдателя; напротив, будучи наблюдателем, ты составляешь единое целое с объектом своих наблюдений. Так и на мое видение и практику терапии травмы влияет субъективный фактор — то, как я стала такой, какая я есть. Поэтому мне представляется важным рассказать о себе, о своих родовых, семейных и культурных корнях и междисциплинарных связях, которые повлияли на мое видение травмы.
Архетипический мотив умирания и возрождения констелли- ровался во мне с рождения. Я пришла к пониманию — на каком-то очень глубинном уровне — что мое призвание в том, чтобы исцелить мои межпоколенческие, наследуемые раны, о которых я узнала только потом. Мой личный миф и сформировал те ракурсы видения и понимания травмы. Поистине я родилась во вратах Аида: мой немолодой уже отец умер за несколько недель до моего появления на свет, а мать еще не оправилась от потери сына, который умер незадолго до моего зачатия. Печать смерти лежала на моей душе с самого начала, с тех пор, когда я еще находилась в темной утробе своей матери. Я думаю, что за несколько недель до моего рождения констеллировалась бессознательная матрица, которая посвятила меня в тайну рождения и смерти. Размышляя о проблемах трансгенерационной передачи, а также о свободном течении или блокировке психической энергии, я прихожу к выводу, что, работая над текстом этой книги, я также занимаюсь тем, что осталось незавершенным моими предками и их неперерабо- танными травмами.
Я появилась на свет в 1946 году в Рурской области послевоенной Германии, стране насильников и жертв. Мои ранние воспоминания о политике связаны с рассказами о войне матери, бабушки и тети, с леденящими душу воспоминаниями о массированных «ковровых» бомбардировках, горящих домах и о людях, чуть не затоптанных насмерть во время паники около убежища. Родные рассказывали мне о всеобщем безумии во время «Kristallnacht»1 («Ночи разбитых витрин») в ноябре 1938 года и о страхе, голоде и нищете. Я играла на пустырях, усыпанных щебенкой. По пути в школу я шла мимо домов, которые сровняли с землей во время бомбардировок, мимо убежища, уродливой серой бетонной громадины, вид которой вызывал самые немыслимые фантазии.
Виртц У. - Травма и за ее пределами - Таинство трансформации
Пер. с англ, под ред. Е. Гришиной, В. Калиненко; Научная редакция Е. Слесаревой, В. Калиненко. — М.: Академический проект, 2024. — 399 с. + 8 с. цв. вкл. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-4239-1
Виртц У. - Травма и за ее пределами – Содержание
Предисловие научных редакторов
Предисловие к русскому изданию
Благодарственное слово
Разрешение на публикацию
Источники заимствования и принятые сокращения
Введение
Часть первая. Травма в ракурсе духовности: умирание и становление
- Вступление
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Глава 1. Приоткрывая истинное лицо травмы
- Травма и душа
- Нуминозность травмы
- Убийство души
- Потеря души и «сломленное мужество»
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Глава 2. Травма как духовный опыт
- Духовный аспект
- Духовная трансформация благодаря травме
- Единство материи и духа
- Целительная сила духовных ценностей
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Глава 3. Травма как кризис смысла
- Между смыслом и его отсутствием
- Ни здесь, ни там: травма и лиминальность
- Поэты Пауль Целан и Нелли Закс
- Рождение смысла после перенесенной травмы
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Глава 4. Трансформирующая сила страдания
- Парадигма посттравматического роста
- Сила ранящая и пробуждающая
- Рана или мудрость: Пауль Целан и Нелли Закс
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Глава 5. Превыше ожесточенности
- Примирение и прощение
- Интеграция тени
- Рождение и уход: Этти Хиллесум
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Глава 6. Травма в ракурсе мифологии
- Травма как падение
- Ярость Кали: огонь трансформации
- Поруганная женственность: парализующий взгляд Медузы
- Стремление к смерти: травма предательства
Часть вторая. Травма в ракурсе клинической практики
- Вступление
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Глава 7. Возвращение души: отголоски «Красной книги» в терапии травмы
- Диссоциация и терапия эго-состояний
- Нарративы травмы: воссоздание идентичности
- Воображаемая реальность
- Работа с мандалами
- Потеряна уверенность, найден парадокс
- Парадокс и трансформация
- Парадоксальный перенос и контрперенос
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Глава 8. Циркумамбуляция комплементарное
- Комплементарные подходы к травме
- Реляционный аспект комплементарное
- Комплементарность Бытия и Делания в терапии травмы
- Присутствие и отражение
- Ментализация
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Глава 9. Горнило трансформации: меркурианская психика
- От хаоса к новому порядку
- Трансфигурация и исцеляющие переходы
- Способность к трансценденции
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Глава 10. Трансценденция, травма и жертвование
- От духовной критической ситуации к духовному становлению: травматические истоки самотрансценденции в «Красной книге»
- Травма замещающего ребенка
- Травма покинутости
- Травма сексуального насилия
- Травматические видения Юнга
- Травматическая мембрана
- Диалектика жертвы и насильника
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Глава 11. Принесение в жертву Я
- Преодоление травмы через принесение в жертву ЛожногоЯ
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Глава 12. Травматические аспекты жертвования
- Мотив жертвоприношения в мифах и сказках
- Трансцендентная функция: трансформация в реляционном поле
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Глава 13. Травма и тело: портал к источнику
- Тело и сознание
- Трансформирующая сила ци и йоги
- Заключение
- Именной и предметный указатель
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