Вишневский - Каноническое право

Прежде всего я хочу сказать теплые слова тем, благодаря кому эта книга появилась. В ее основе лежат лекции, которые мне посчастливилось читать в ряде учебных заведений, главным образом в Институте философии теологии и истории им. Святого Фомы. Именно в ходе живого общения и рождалось то понимание ряда ключевых тем канонического права, которое составило содержание настоящей книги, и в этом смысле я не без основания рассматриваю своих слушателей как соавторов и благодарю их за это. Особую благодарность я выражаю А. Н. Ковалю за ценные замечания, сделанные в процессе работы над книгой.

Я посчитал целесообразным предварить предлагаемую книгу краткими вводными замечаниями, касающимися в первую очередь понятия канонического права и подбора тем, вошедших в данную работу.

Наиболее простым образом каноническое право (jus canonicum) можно определить как право, созданное Церковью. Естественно, что это понятие очень емкое, поскольку церковное правотворчество насчитывает многовековую историю, в ходе которой оно развивалось порой очень интенсивно.

Вишневский А. А. - Каноническое право. Древняя Церковь и Западная традиция

М.: Институт философии, теологии и истории Святого Фомы, 2006, — 276 с.

ISBN 5-94242-020-3

Вишневский А. А. - Каноническое право. Древняя Церковь и Западная традиция - Содержание

СОКРАЩЕНИЯ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Раздел I. КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ

1. О понятии, источниках и традициях канонического права древней Церкви

2. Основные институты права древней Церкви 2.1. Дисциплина мирян в каноническом праве Древней Церкви 2.2. Священнослужители в каноническом праве Древней Церкви 2.3. Церковный суд и процессе каноническом праве Древней Церкви 2.4. Монастыри и монашествующие в каноническом праве Древней Церкви



Раздел II. РАЗВИТИЕ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА В ЗАПАДНОЙ ТРАДИЦИИ

ЧАСТЬ 1. ЗАПАДНАЯ ТРАДИЦИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

1. Стилевая особенность Западной традиции канонического права

2. Сборники канонического права в средневековой Западной традиции

3. О системе jus novum 3.1. Системность в Декрете Грациана 3.2. Системность в Corpus juris canonici

4. Основные институты канонического права в средневековой Западной традиции 4.1. Иерархия и дисциплина клира 4.2. Нормы о браке в средневековой Западной традиции



ЧАСТЬ 2. СОВРЕМЕННОЕ КАНОНИЧЕСКОЕ ПРАВО РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

1. Источники современного канонического права Римско-Католической Церкви

2. Основные институты современного канонического права Римско-Католической Церкви 2.1. Верные Христу в Кодексе канонического права 2.2. Иерархическое строение Церкви 2.3. Современные канонические нормы о браке



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

CANON LAW: Ancient Church and the Western Tradition.

Summary