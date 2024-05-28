Вист - Воспитать человека – Жить с человеком

В Ваших руках не просто книга. Это — труд, состоящий из выдержек большого количества книг великих людей разных стран и народов, писавших на протяжении ряда тысячелетий.

Известно, что активно читающий человек может за всю свою жизнь прочесть 5 000 книг, а в мире ежегодно выходит больше миллиона названий. Но человек ведь читает не только то, что сегодня появилось в свет. "Многочисленность сочинений растёт так быстро — говорил ещё в XVIII в. Ф.Вольтер, — что в недалёком будущем придётся сводить всё к извлечениям и словарям". Будущее уже пришло, и нечто напоминающее своеобразный справочник представляет эта книга, которая позволяет легко и быстро отыскать интересующую Вас тему и рассмотреть её с разных сторон, исходя из опыта и размышлений большого количества её авторов.

Выходит в свет только 2-ая часть подготовленного материала, состоящего из 8 частей "Симфонии мудрости", для составления которой потребовалось максимум почти ежедневной, упорной и кропотливой работы на протяжении 14 лет.

Настоящий сборник, насчитывающий 700 цитат, изречений и афоризмов, рассчитан на самый широкий круг читателей и предназначен не для беглого чтения или поверхностного просмотра. Читать его целесообразно, начиная с первых и кончая последними главами разделов, которые соответственно дополняют и объясняют друг друга.

а) . Тематическая последовательность мыслей, глав и разделов.

б) . Отсутствие повторений каких-либо изречений в близких по значению темах.

в) . Использование народной мудрости (НМ) в виде пословиц и поговорок серьёзного содержания.

г) . Выбор изречений зарубежных авторов из произведений лучших переводов.

Для знакомства с авторами изречений следует обращаться к оригинальным изданиям, справочникам, энциклопедиям, именным указателям других сборников афоризмов (в чём состоит недостаток настоящей книги, но достигается цель сокращения её объёма). Список некоторой части литературных источников, употреблённых для составления "Симфонии мудрости", помещён в конце книги перед содержанием.

Несмотря на добросовестные старания составителя избегать какого-либо искажения и литературного плагиата, этот труд, как и всякий, исходящий из рук человека, не претендует на совершенство. И всё же питаю надежду, что предлагаемая книга придётся по вкусу каждому читателю, наведёт на серьёзные размышления и принесёт ему ощутимую практическую пользу.

В заключение скажу устами М.Монтеня: "Я здесь собрал только чужие цветы, а от меня самого — лишь нитка, которой они связаны", под чем осмелюсь и свою подпись поставить.

Вист - Воспитать человека – Часть 2

Тематический сборник афоризмов, изречений, цитат о воспитании детей. – Составитель Н. Вист. – Sacramento, CA: Advance, 1996. – 126 с.

Воспитать человека – Часть 2 - Содержание

Раздел 1

1. Семья и дети

2. Искусство воспитания

3. Раннее воспитание

4. Кормление ребёнка

5. Крик и сон ребёнка

6. Внешние условия

Раздел 2

7. Материнское воспитание

8. Начальное развитие ребёнка

9. Воспитание воли

10. Проблемы воспитания

Раздел 3

11. Игра и игрушки

12. Роль движений ребёнка

13. Умственное воспитание

14. Практическое воспитание

15. Нравственное воспитание

16. Воспитание личности

Раздел 4

17. Позитивное воспитание

18. Кризисный период

19. Отцовское воспитание

20. Методы воздействия

21. О наказании детей

22. Родители и дети

Приложение

Литературные источники

Вист - Жить с человеком – Часть 3

Тематический сборник афоризмов, пословиц, изречений о дружбе, любви и браке. – Составитель Н. Вист. – Сакраменто: Advance Printing, 1997. – 128 с.

Жить с человеком – Часть 3 – Содержание

Раздел I

1. Человек н общество

2. Дружба

3. Выбор друзей

4. Испытание дружбы

5. Мнимые друзья, враги и предатели

Раздел 2

6. Любовь

7. Влюблённость

8. Признаки влюблённости

9. Могущество любви

10. Нюансы любви

11. Испытания любви

12. Страдания любви

Раздел 3

13. Мужчины и женщины

14. Женщины

15. Отношение к женщине

16. Любовь и нравственность

17. Страсти

18. Ревность

Раздел 4

19. Отношение к браку

20. Вступление в брак

21. Любовь в браке

22. Муж и жена

23. Обязанности супругов

24. Трудности взаимоотношений

Приложение

Литературные источники