Хайм Виталь - Ворота перевоплощений

Целью издания этой книги, является освещение одной из граней познания мудрости Творца для того, чтобы внести в мир, полный заботой о материальных проблеммах, понимание источника и корня данных проблемы, который прерывает на самом деле не в материальном, а в духовном измерении. Ведь обыденность и материальность нашего мира не только вторичны и берут начало в духовных ее корнях, но и зависят от поведения человека именно в материальном мире. Мудрецы каббалы называют материальный мир миром лжи, а миром истины - мир духовный, именно в нем корни всех вещей осязаемого мира. Вкратце, причина такого названия в том, что материальность сама по себе, является формой сокрытия Творца, который, по сути, является духовностью и одновременно абсолютной истиной, что есть полная противоположность материальности.

Цель такого сокрытия - создание в человеческом восприятии некой иллюзии мира для реализации человеком права выбора в мыслях, речах и действиях. Именно в реализации выбора и заключается человеческая жизнь от начала и до конца. Ведь, если бы человек знал Творца как он есть, знал бы истину и ничего не было бы от него тогда сокрыто в мире, в том числе и не грешил бы. Тогда это уже был бы не человек, а как минимум, ангел или еще некая духовная субстанция. И тогда не было бы материального мира вообще. Но Творец распорядился по иному и цель его - чтобы человек, будучи материальным и в «самом низком» по отношению к божественности материальном мире создал для Творца «жилище» именно в низком материальном мире. Каким же образом? Стать проводником воли Творца в нашем мире, тем самым аннулировать свои желания перед Его желаниями, изложенными в Торе, которые вкратце сводяться к изучению Торы, физическому исполнению 613 заповедей (евреями) или 7 заповедей (данных народам мира), а также добрых дел.

И, поскольку духовное не имеет времени и места (понятия время и место - есть только в материальности), то на самом деле, все то, что происходит с человеком в этом мире, берет начало в его предыдущих поступках, прошлых перевоплощениях, а его сегодняшние дела и поступки могут лечь в основу будущих судеб его детей, близких и его собственных перевоплощений. И разделение во времени и в месте существует для сокрытия истины и для того чтобы дать возможность человеку исправить прошлые проступки или удостоиться лучшей доли в будущем. И все это согласно воле Творца, и в то же время является результатом реализации выбора поступков самим человеком. Понимание того что за каждым шагом и движением и мыслью человека есть надзор Творца и любой суд земной в любом случае будет проверен судом небесным, возможно заставит нас принимать в нашем мире более взвешенные решения и не обманывать прежде всего, самих себя в том, что мы хотели бы добиться и увидеть или услышать, вопреки природному порядку вещей или сложившимися с нашим участием обстоятельств (например платить по долгам, не желать чужого и т. д.), принимать испытания жизни и удары судьбы не как наказания, а как искупление более от более серьезных проблем, либо некий долг от нашего прошлого перевоплощения или от действий наших близких, который мы должны «отработать» или исправить.

Более того, все это с радостью о том, что Творец не послал нам еще более тяжелое испытание. А все хорошее, что дает нам Творец - не воспринимать как свою исключительно заслугу, а как Его волю, всегда быть благодарными Ему. И все, что бы ни происходило с человеком, происходит исключительно по воле Творца и под Его надзором, вне времени и пространства, исходит от Творца для нашего исправления и нашего же блага. Из этого следует, что человек не должен проявлять негатив (злость, раздражение) вообще ни на какие неблагоприятные для него случайности, ведь это зависит не от него и не от источника его раздражения. Что даже источник его раздаражения был послан ему Творцом либо испытать его, либо исправить, ради награды или ради наказания, если не в этом мире, так в другом перевоплощении. И когда все-же злится, то злится на самом деле не на объект раздражения, а на самого Творца, как на источник не только посланного испытания, но и источник его же, этого человека жизненности. При этом, неся негатив по отношению к источнику своей жизненности, он «отрезает» себя от этого источника, от своих духовных корней и жизненности Творца. Именно в этом кроется главная причина, почему злость и гордыня сравнивается с идолопоклонством и сживает человека со света.

Хайм Виталь - Ворота перевоплощений - с комментариями Маток ми дваш - Акдамот 1-33 - Часть 1

Восьмые ворота из восьми

С комментариями рава Даниэля Фриша, автора комментариев на Тору Маток ми дваш (Слаще мёда)

Автор-составитель: Paв Авраам Фриш

Первод на русский язык и пояснения: Элияhу Финкель

Редактура: Руководитель сшивы «Томхей тмимим», г. Одесса, Раввин Довид Фельдман

Коррекция русского текста: Эстер Ортенберг

Оформление: Татьяна Ласковец