Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Витгенштейн - Дневники 1914—1916

Add to Favorites
Category Philosophy, History, Cultural Studies Art

Как согласовывается с задачей философии то, что логика должна заботиться о себе сама? Если, например, мы спросим: «имеет ли такой-то факт субъектно-предикатную форму», мы должны, конечно, знать, что мы подразумеваем под «субъектно-предикатной формой». Мы должны знать, существует ли вообще такая форма. Как мы можем знать это? «Из знаков». Но как? Мы ведь не имеем каких-либо знаков этой формы. Правда, мы можем сказать: у нас есть знаки, которые ведут себя как знаки субъектно-предикатной формы, но доказывает ли это, что факты этой формы действительно должны существовать?

А именно: когда эти знаки являются полностью проанализированными? И здесь вновь возникает вопрос: существует ли такой полный анализ? А если нет: что тогда представляет собой задача философии?!!? Итак, мы можем спросить себя: Существует ли субъектно-предикатная форма? Существует ли реляционная форма? Существуют ли вообще какие-либо формы, о которых всегда говорили Рассел и я? (Рассел сказал бы: «Да! Ведь это очевидно». Ха\) Итак: если всё, что необходимо показать, показывается субъектно-предикатным предложением и т.д., цель философии отлична от той, что я изначально предполагал. Но если это не так, тогда то, чего недостаёт, должно быть показано посредством некоторого вида опыта, а это, я считаю, исключено.

Витгенштейн Людвиг - Дневники 1914—1916

Под общей редакцией В. А. Суровцева

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. 400 с.

ISBN 978-5-88373-124-1

Витгенштейн Людвиг - Дневники 1914—1916 - Содержание

Суровцев В. А. Ранний Витгенштейн: О материалах к логико-философскому трактату

  • ДНЕВНИКИ 1914-1916 (перевод В. А. Суровцева)

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Заметки по логике (1913) (перевод В. А. Суровцева)

  • Заметки, продиктованные Дж. Э. Муру (апрель 1914) (перевод В. А. Суровцева)

  • Из писем Витгенштейна к Расселу (1912-1922) (перевод В. А. Суровцева)

  • Комментарии

ДОПОЛНЕНИЕ 1

  • Тайные дневники 1914— 1916 гг. (перевод И. А. Эннс и В. А. Суровцева)

  • Комментарии

  • Из «Прототрактата» (перевод В. А. Суровцева)

  • Комментарии

  • Из писем Витгенштейна к Л. Фиккеру (перевод И. А. Эннс)

  • Некоторые замечания о логической форме (1929) (перевод В. А. Суровцева)

  • Лекция об этике (1929 или 1930) (перевод А. Ф. Грязнова)

ДОПОЛНЕНИЕ 2

  • ГОЛДСТЕЙНЛ. Экзамен Витгенштейна на Ph.D. Воссоздание события (перевод В. В. Целшцева)

  • ГОЛДСТЕЙНЛ. В какой степени оригинален «Логико-философский трактата»? (перевод В. А. Суровцев)

Views 58
Rating
Added 11.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

