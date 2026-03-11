Витгенштейн - Дневники 1914—1916

Как согласовывается с задачей философии то, что логика должна заботиться о себе сама? Если, например, мы спросим: «имеет ли такой-то факт субъектно-предикатную форму», мы должны, конечно, знать, что мы подразумеваем под «субъектно-предикатной формой». Мы должны знать, существует ли вообще такая форма. Как мы можем знать это? «Из знаков». Но как? Мы ведь не имеем каких-либо знаков этой формы. Правда, мы можем сказать: у нас есть знаки, которые ведут себя как знаки субъектно-предикатной формы, но доказывает ли это, что факты этой формы действительно должны существовать?

А именно: когда эти знаки являются полностью проанализированными? И здесь вновь возникает вопрос: существует ли такой полный анализ? А если нет: что тогда представляет собой задача философии?!!? Итак, мы можем спросить себя: Существует ли субъектно-предикатная форма? Существует ли реляционная форма? Существуют ли вообще какие-либо формы, о которых всегда говорили Рассел и я? (Рассел сказал бы: «Да! Ведь это очевидно». Ха\) Итак: если всё, что необходимо показать, показывается субъектно-предикатным предложением и т.д., цель философии отлична от той, что я изначально предполагал. Но если это не так, тогда то, чего недостаёт, должно быть показано посредством некоторого вида опыта, а это, я считаю, исключено.

Под общей редакцией В. А. Суровцева

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2015. 400 с.

ISBN 978-5-88373-124-1

Витгенштейн Людвиг - Дневники 1914—1916 - Содержание

Суровцев В. А. Ранний Витгенштейн: О материалах к логико-философскому трактату

ДНЕВНИКИ 1914-1916 (перевод В. А. Суровцева)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Заметки по логике (1913) (перевод В. А. Суровцева)

Заметки, продиктованные Дж. Э. Муру (апрель 1914) (перевод В. А. Суровцева)

Из писем Витгенштейна к Расселу (1912-1922) (перевод В. А. Суровцева)

Комментарии

ДОПОЛНЕНИЕ 1

Тайные дневники 1914— 1916 гг. (перевод И. А. Эннс и В. А. Суровцева)

Комментарии

Из «Прототрактата» (перевод В. А. Суровцева)

Комментарии

Из писем Витгенштейна к Л. Фиккеру (перевод И. А. Эннс)

Некоторые замечания о логической форме (1929) (перевод В. А. Суровцева)

Лекция об этике (1929 или 1930) (перевод А. Ф. Грязнова)

ДОПОЛНЕНИЕ 2