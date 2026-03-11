Логико-философский трактат» г-на Витгенштейна, вне зависимости от того, раскрывает он или нет истинную суть того, о чем говорит, является важнейшим философским текстом, по самому своему размаху и по глубине изложения.

Отталкиваясь от принципов символизма и связей, необходимо существующих между словами и объектами в любом языке, он распространяет свой анализ на различные области традиционной философии и показывает, каким образом в каждом случае возникают традиционные рассуждения и традиционные проблемы в этих областях, проистекающие из непонимания принципов символизма и некорректного употребления языка.

Прежде всего затрагивается логическая структура суждений и природа логического взаимодействия.

Затем мы последовательно переходим к теории познания, законам физики, этики и, наконец, к мистическому (das Mystische).

Чтобы понять книгу г-на Витгенштейна, нужно отдавать себе отчет в том, какими именно проблемами он озабочен. В той части исследования, которая затрагивает символизм, он изучает условия, необходимые для обретения логически совершенного языка.

Философия - Neoclassic

Москва: Издательство ACT, 2019 г. — 160 с.

ISBN 978-5-17-096330-0

Людвиг Витгенштейн - Логико-философский трактат - Содержание

Предисловие

Резюме

Приложения

Предисловие Б. Рассела к 1-му английскому изданию «Логико-философского трактата»

О принципах перевода

Структура текста

Примечания