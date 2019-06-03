Почему был убит Абдул Джабар? За что воскресным вечером в апреле 2003 г. люди в масках застрелили его из пистолета с глушителем, когда он выходил из машины перед своим домом в Мосуле? Пятидесятишестилетний Абдул Джабар стал последним из многих христиан, похищенных и убитых в Мосуле в 2003 г. Был ли он лишен жизни за принадлежность к христианству или же просто оказался в неправильном месте в неправильное время, вряд ли когда-нибудь удастся выяснить. В подобных случаях никаких объяснений не дают.

Большинство считают это убийство кровавым актом в преддверии местных выборов, которые прошли в Ираке пару недель спустя. Сразу после войны 2003 г. вплоть до выборов по всей стране был открыт сезон убийств христиан и сочувствующих. В последующие недели прокатилась волна покушений на политиков и обычных мирных граждан. Только в апреле в результате терактов погиб 561 человек. На следующий день после этого убийства я отправляюсь на похороны Абдула Джабара в Бахдиду, крупный христианский город, что в 32 км от Мосула. Я хочу быть среди людей, которых последние 10 лет гражданской войны лишили мира. Среди всех посещенных мною стран арабского мира Ирак, безусловно, наиболее опасен; здесь чаяния всех гонимых христиан сводятся к одному: бежать. В Мосуле, родном городе Джабара, имели место самые страшные случаи убийства христиан. То же самое можно сказать и о столице Ирака Багдаде.

Клаус Вивель - Тайная вечеря. Путешествие среди выживших христиан в арабском мире

М.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Твердо», 2019. 382 с.

Серия «Православный бестселлер»

ISBN 978-5-386-12498-4

Клаус Вивель - Тайная вечеря. Путешествие среди выживших христиан в арабском мире - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие

ГЛАВА 1 Западный берег реки Иордан и сектор Газа

ГЛАВА 2 Египет

ГЛАВА 3 Ливан

ГЛАВА 4 Ирак

Послесловие

Примечания

Клаус Вивель - Тайная вечеря. Путешествие среди выживших христиан в арабском мире - Предисловие к русскому изданию

Нам мало известно о последних днях Махмуда Аль-Асали, несмотря на то что недавно появились новые подробности его жизни. Он происходил из очень уважаемой мусульманской семьи и был профессором юриспруденции во втором по размерам городе Ирака Мосуле — центре ассирийских, халдейских и других иракских христиан последние два тысячелетия. До иракской войны 2003 г. в городе проживало 50 000 христиан, но из-за похищений и убийств священников, уничтожения храмов число христиан резко сократилось; есть основания полагать, что в тот самый июньский день 2014 г., когда ИГИЛ захватило Мосул, их в городе проживало менее 10 000. В каком-то смысле этот день был кульминацией десятилетнего преследования христиан исламистами. Дни христиан были сочтены, когда боевики ИГИЛ захватили власть. Они действовали со скрупулёзной точностью — на стенах домов христиан нарисовали арабскую букву пу nun, и, что означает Nasara, Назаряне. В исламских странах этим словом из Корана уничижительно называют людей из Назарета. ИГИЛ выдвинуло христианам ультиматум: если они хотят остаться в Мосуле, они должны или обратиться в ислам, или выплачивать подушный налог, так называемый джизе. Отказавшихся, по словам ИГИЛ, ждала казнь. Последним оставшимся для христиан Мосула вариантом было немедленное бегство из города, при котором вся собственность оставалась на разграбление новым властителям. Естественно, большинство христиан предпочли этот путь.

Семидесятипятилетняя женщина-христианка (в целях ее безопасности я не буду упоминать ее имя) проживала в Диндане, христианском районе Мосула на западном побережье реки Тигрис, где боевики ИГИЛ начали свою кампанию по изгнанию. Женщина не хотела принимать ислам, но не хотела и быть убитой, боевики же потребовали, чтобы она тотчас покинула город. Профессор Аль-Асали, проживавший рядом с этой женщиной, услышал об этом и попросил их дать ей время на сборы и на то, чтобы найти кого-нибудь, кто присматривал бы за домом, пока ее не будет. Масштаб депортаций лета 2014-го был катастрофическим. Мосул и поля Ниневии — историческая родина христиан, откуда за исключением трех или четырех семей, решивших все-таки принять ислам, все христиане были изгнаны. Все они, приблизительно 11 000 человек, в спешке покинули поля Ниневии, захваченные ИГИЛ. Исламистские боевики «объявили войну истории», как написал в своем берущем задушу некрологе по потерянной культуре ливанский журналист Хишам Мельхем, корреспондент канала «Аль-Арабия» и газеты «Ан-Нахар»: «Трагедия, которая настигла местных христиан Плодородного полумесяца, арабов и неарабов, после американского вторжения в Ирак в 2003 г. ... впервые подняла вопрос о возможном конце христианства на территории Плодородного полумесяца». Шокировала и неспособность Западного мира отреагировать на эти события. Очень немногие были готовы последовать примеру профессора Махмуда Аль-Асали в его попытке защитить древнюю культуру, которая, в сущности, является и его собственной культурой. Эта книга — не про то, что сотворило ИГИЛ в Сирии и Ираке. Свою поездку по четырем арабским странам я совершил в период с осени 2012 по лето 2013-го, и книга была закончена до того, как ИГИЛ захватило значительную часть территории Сирии и Ирака.