«...ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано (Мф. 10:26).

Рожденный, первый в мире человек, не устоял в истине.

Бог любя Каина, хотел отвести его душу от греха, но, он не принял предупреждения.

На вопрос Господа: «Каин: где Авель, брат твой?»

Он сказал: «Не знаю; разве я сторож брату моему?» (Бытие. 4:9).

Это и было началом братоубийства, которое прошло через все века, и дошло до наших дней.

Любовь и милость низошли с неба, в лице Сына Божьего, а нашего Спасителя Иисуса Христа. ...Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И оан. 3:16.

Но, диавол, противопоставил Божьей любви: — ненависть и убийство. Святой правде и истине Божие:-ложь и коварство.

Церковь искупленная кровию Иисуса Христа, диавол противопоставил: ложную религию и атеизм, что породило гонение и казни на христиан с первых дней церкви Христовой.

Ложная религия, несравненно страшнее всякого открытого атеизма, так как она, одета в ризы золотом, расшита видимой «святостью», под которой скрываются отступления от Христова учения.

Степан, служитель Иерусалимской церкви, стал первый мученик за свидетельство благодати Божией. Земля обагрилась кровью святого мученика, — чтоб принести духовные плоды грядущему поколению.

Римский Колизей, для многих тысяч христиан, был последней чашей земных страданий, где они запечатлели кровью своей: верность своему Богу.

В. О. Вивсик – Безымянные могилы в недрах Колымы

Сакраменто, 2003. – 132 с.

В. О. Вивсик – Безымянные могилы в недрах Колымы - Содержание