Византия между Западом и Востоком

Византия между Востоком и Западом» — поистине вечная тема в исторической науке, и такой она, видимо, останется надолго, так как ставит перед исследователями одну из сложнейших проблем медиевистики — проблему исторической роли Византийской империи в средневековой истории Европы и стран Ближнего Востока. Работы, посвященные этой теме, появляются в мировой историографии практически ежегодно.

Оправдана поэтому еще одна попытка (на этот раз византинистов России) внести свой вклад в рассмотрение ряда сторон проблемы, для адекватного решения которой потребуются, может быть, усилия не одного поколения ученых.

Огромная империя, расположенная на границе между Европой и Азией, в течение по крайней мере семи столетий (с VI до начала XIII) играла важную, порой ведущую роль в экономической, политической и культурной жизни народов средневековой Европы и стран Ближнего Востока. От позиции империи, ее побед или поражений зависели судьбы многих народов, как ближних, так и дальних. Союза с императорами искали почти все христианские государи и мусульманские правители. Товары и изделия из Византии пользовались повышенным спросом на рынках всего цивилизованного мира. Духовное влияние империи простиралось от Балтийского моря до Красного, от Сирии и Армении до Атлантики.

Обычно проблема «Византия между Востоком и Западом» рассматривалась и рассматривается либо в аспекте типологии социальной структуры и государственной системы основных стран Европы и Ближнего Востока, либо в аспекте конфессионального противостояния христианского и мусульманского миров, либо, наконец, в аспекте культурного взаимодействия с Западом и Востоком восточнохристианской империи, оказавшейся в эпицентре важнейших коммуникаций средневековья и служившей одновременно и барьером и мостом между двумя цивилизациями, доминировавшими в Европе и на Ближнем Востоке в то время.

Главное внимание в науке уделяется при этом последнему из названных аспектов (нередко объединяемому со вторым). Именно его изучение позволяет особенно ярко и убедительно уяснить всемирно- историческое значение Византии в современном ей мире — она не только «наделяла» своими культурными достижениями иноземцев, но и являлась для многих из них наставницей, давшей им представление о совершенстве (идеале), а вместе с тем — и о критериях, ориентация на которые необходима при создании шедевров своими собственными творческими усилиями.

Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики

(Византийская библиотека. Исследования)

СПб.: Алетейя, 2001. — 544 с.

ISBN 5-89329-068-2

Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической характеристики - Содержание

Г. Г. Литаврин. Вместо предисловия

Г. Г. Литаврин. Геополитическое положение Византии в средневековом мире VII-XII вв

О. В. Иванова. О путях интеграции иноплеменников в Византийской империи в VII-X вв

ВИЗАНТИЯ И ЗАПАД

A. А. Чекалова. Византия между державой Сасанидов и варварскими королевствами Запада в IV-первой половине VII в

B. И. Уколова, О. Р. Бородин. Византия и Запад: культурные отношения в VII-XII вв

A. В. Бармин. Столкновение 1053-1054 гг

З. Г. Самодурова. Роль византийской школы в организации системы обучения в окружающих империю странах в VII-XII вв

М. В. Бибиков. Византийская рукописная книга на Западе и на Востоке

П. И. Жаворонков. Западные и восточные реалии в социально-политической и духовной жизни Никейской империи

C. П. Карпов. Кризис середины XIV в.: недооцененный поворот?

B. Г. Ченцова. Венецианские купцы в Романии в XIII-XV вв

Е. М. Ломизе. Варлаамизм и византийское латиномыслие. Просопографические наблюдения

В. Л. Фонкич. Иоанн Евгении и его «Монодия на падение Константинополя»

И. П. Медведев. Падение Константинополя в греко-итальянской гуманистической публицистике XV в

С. А. Иванов. Византийское юродство между Западом и Востоком

ВИЗАНТИЯ И ВОСТОК

О. Г. Большаков. Византия и халифат в VII-X вв

B. А. Арутюнова-Фиданян. Византия и Армения в Х-ХИ вв.: зона контакта

Рустам Шукуров. «Новый Манцикерт» императора Феодора I Ласкариса

Д. А. Коробейников. Византия и государство Ильханов в ХШ-начале XIV в.: система внешней политики империи

C. Ф. Орешкова. Византия и Османская империя: проблемы преемственности

Г. Г. Литаврин. Заключение

Список сокращений