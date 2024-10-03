Византия сквозь века - Каталог выставки

Это сладкое слово – Византия! Для каждого русского в нем – могущество и блеск власти, красота и богатство церемоний, резкость аскетизма, Церковь и Империя. Правда, Византийской последнюю стали называть только европейские исследователи. Для себя она была все той же Римской империей, ее восточной частью. Большинство жителей этой части римского мира говорили по-гречески. Поэтому византийская культура стала естественным сюжетом для того, чтобы представить в Эрмитаже перекрестный год Россия – Греция.

Россия гордится тем, что она является преемницей Византии. Главным наследником, «Третьим Римом», традиционно считается Москва. Это – важный элемент русской государственной идеологии. Однако у Петербурга, где проходит эта выставка, есть свои византийские связи и аллюзии. История основания города, в которой «участвовал» вещий орел, параллельна легенде об основании Константинополя. Победный крест на Александровской колонне явно отсылает к знаменитому Кресту Константина – «Сим победиши». Два ключа, которые апостол Петр держит в руке на чудесной картине Эль Греко, завершающей нашу выставку, вошли в герб Ватикана, но потом преобразились в два якоря на гербе Петербурга. А главное – Петербург гордится своей школой византинистики, блестящими учеными и замечательными коллекциями. Потому перед входом в Николаевский зал висит портрет знаменитого историка искусств Н. П. Кондакова, усилиями которого были открыты миру многие византийские памятники, в том числе и те, которые приехали к нам из греческих музеев.

Более 20 музеев и монастырей Греции поделились с нами своими сокровищами. Эрмитаж включил в выставку свои коллекции, не оголяя при этом собственную постоянную экспозицию. В результате возникла многоплановая, «богатая» и очень красивая выставка. Эрмитажные экспонаты вступают с греческими в интересный диалог. В Николаевском зале сошлись две части единого красно фигурного иконного комплекса XII века: «Преображение» из Эрмитажа и «Воскрешение Лазаря» из Афин. Друг на друга смотрят два образа Александра Великого, летящего на грифонах, – каменный из Греции и серебряный из Эрмитажа. Замечательные мозаики взирают на иконы, а те – на мозаики. А зритель может размышлять об эволюции художественных приемов в контексте развития религиозной эстетики.

Выставка красноречиво рассказывает о двух путях преодоления языческого наследия в христианском искусстве. Один, насильственный, представлен головой Афродиты с выбитым на лбу крестом и сбитым носом. Языческое божество обезврежено. Другой путь – придание старым образам нового содержания. Миф об Орфее становится аллюзией на евангельскую историю. Христианские нравоучения извлекаются из старинной саги об Александре. Витрина со строгими церковными предметами противостоит собранию ювелирных украшений, как противостояли роскошь и аскеза в византийском быту. Прекрасные произведения рассказывают о влиянии мусульманского искусства и искусства и символики Латинской Европы.

Византия сквозь века - Каталог выставки

Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 428 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-718-5

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