Визнання віри Пресвітерської церкви

Видання, що об'єднує «Визнання віри», «Великий Катехизм» та «Малий Катехизм», представляє собою повний корпус Вестмінстерських стандартів — фундамент пресвітеріанської та реформатської традиції. Головна задача цих текстів, створених у XVII столітті, полягала у систематизації біблійного вчення та створенні чіткого догматичного орієнтиру для віруючих. Основна ідея збірника полягає в утвердженні абсолютної суверенності Бога, авторитету лише Святого Письма (Sola Scriptura) та спасіння виключно через благодать. Ці документи формують цілісний світогляд, де кожен аспект людського життя розглядається через призму служіння Божій славі.

Змістовна частина охоплює всі ключові аспекти християнського богослов'я. «Визнання віри» викладає доктрини про сотворення, гріхопадіння, приречення та завіт між Богом і людиною. «Великий Катехизм» призначений для глибокого вивчення і детально розбирає моральний закон (Десять заповідей), пояснюючи обов'язки людини та сутність гріха. «Малий Катехизм», відомий своїм лаконізмом і точністю, служить для навчання дітей та нововірців; він починається зі знаменитого питання про головну мету людини — «прославляти Бога та вічно радіти в Ньому». Разом ці тексти пропонують логічну та послідовну систему віри, яка охоплює як високе богослов'я, так і практичну етику.

Текст стандартів вирізняється надзвичайною інтелектуальною дисципліною, юридичною точністю формулювань та глибокою біблійною обґрунтованістю (кожна теза супроводжується посиланнями на тексти Писання). Попри свій поважний вік, ці документи залишаються актуальними для сучасної реформатської спільноти, забезпечуючи доктринальну єдність та тяглість традиції. Робота служить незамінним посібником для пасторів, теологів та всіх християн, які прагнуть до структурованого та глибокого розуміння своєї віри. Це читання допомагає вибудувати міцний інтелектуальний фундамент, де віра не суперечить розуму, а підпорядковує його Божому Слову.

Переклад Михайла Фесенка. – Toronto, Ontario, Canada: Nec Tamen Consumebatur, 1980. – 243 с.

Визнання віри Пресвітерської церкви – Великий Катехизм Пресвітерської церкви – Малий Катехизм Пресвітерської церкви – Зміст

Передмова

Визнання віри Пресвитерської церкви

I. Про Святе Письмо.

II. Про Бога і Святу Трійцю.

III. Вічні постанови Божі.

IV. Про створення.

V. Про провидіння.

VI. Про падіння людини, гріх і кару за гріх.

VII. Про Божу угоду з людиною.

VIII. Про Христа Посередника.

IX. Про свобідну волю.

X. Про непереможне покликання.

XI. Про оправдання.

XII. Про усиновлення.

XIII. Про освячення.

XIV. Віра, що спасає.

XV. Покаяння для життя.

XVI. Про добрі діла.

XVII. Невідкличність спасіння святих, їх стійкість.

XVIII. Упевненість ласки спасіння.

XIX. Про Закон Божий.

XX. Про християнську свободу і свободу совісти.

XXI. Про релігійне поклоніння і день відпочинку.

XXII. Про законні присяги і обітниці.

XXIII. Церква і нація.

XXIV. Про одруження і розвід.

XXV. Про церкву.

XXVI. Спільність святих.

XXVII. Про таїнства.

XXVIII. Про хрещення.

XXIX. Про Господню Вечерю.

XXX. Про церковну дисципліну.

XXXI. Про собори й ради.

XXXII. Про стан людей по смерті і воскресіння з мертвих.

XXXIII. Про Останній Суд.

Великий Катехизм

Малий Катехизм