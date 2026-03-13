Катасонов - Иван Николаевич Крамской
Книга философа и богослова Владимир Николаевич Катасонов посвящена духовным и религиозным поискам русского художника Иван Николаевич Крамской — одного из ведущих представителей движения передвижников.
Автор рассматривает творчество Крамского как выражение глубокой внутренней религиозной борьбы, характерной для русской интеллигенции XIX века. Особое внимание уделяется знаменитой картине Христос в пустыне, в которой художник попытался передать драму человеческого выбора, духовного испытания и одиночества.
Катасонов анализирует мировоззрение художника, его отношение к христианству, сомнениям и нравственным идеалам эпохи. Через призму биографии и художественных произведений раскрывается сложный путь Крамского — между верой, нравственным поиском и художественным служением истине.
Книга представляет собой философско-искусствоведческое исследование, показывающее, как в творчестве Крамского отражается религиозная проблематика русской культуры XIX века и драматическое переживание образа Христа в искусстве.
М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 144 с.: ил.
ISBN 978-5-6044877-2-3
Владимир Николаевич Катасонов – Иван Николаевич Крамской – Содержание
Часть I. Дерзкое название
«Обстановочка»: о философии искусства
«Галлюцинация»
Часть II. Немцы и свои
Европейский протестантизм
Свои «немцы»
Часть III. «Камень претыкания»
Второй том: «Хохот»
Душевность и духовность
Часть IV. Портреты
Философия портрета
Богословие портрета
