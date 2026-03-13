Книга философа и богослова Владимир Николаевич Катасонов посвящена духовным и религиозным поискам русского художника Иван Николаевич Крамской — одного из ведущих представителей движения передвижников.

Автор рассматривает творчество Крамского как выражение глубокой внутренней религиозной борьбы, характерной для русской интеллигенции XIX века. Особое внимание уделяется знаменитой картине Христос в пустыне, в которой художник попытался передать драму человеческого выбора, духовного испытания и одиночества.

Катасонов анализирует мировоззрение художника, его отношение к христианству, сомнениям и нравственным идеалам эпохи. Через призму биографии и художественных произведений раскрывается сложный путь Крамского — между верой, нравственным поиском и художественным служением истине.

Книга представляет собой философско-искусствоведческое исследование, показывающее, как в творчестве Крамского отражается религиозная проблематика русской культуры XIX века и драматическое переживание образа Христа в искусстве.

Владимир Николаевич Катасонов – Иван Николаевич Крамской – Религиозная драма художника

М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 144 с.: ил.

ISBN 978-5-6044877-2-3

Владимир Николаевич Катасонов – Иван Николаевич Крамской – Содержание

Часть I. Дерзкое название

«Обстановочка»: о философии искусства

«Галлюцинация»

Часть II. Немцы и свои

Европейский протестантизм

Свои «немцы»

Часть III. «Камень претыкания»

Второй том: «Хохот»

Душевность и духовность

Часть IV. Портреты