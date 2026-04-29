Петрухин - Погребальные обряды и культ предков

В науке продолжаются споры о том, что было раньше — обряд или мифологические представления. Во многих странах, от Европы до Китая, умершего положено выносить в гробу ногами вперед. Мало кто осознаёт при этом магический подтекст обряда: смерть не должна найти дорогу в дом, откуда выносят покойника, ведь он может превратиться в вампира и вернуться, чтобы увести в мир иной живых. В первобытные времена на похоронах создавали шум для отпугивания злых духов и выпроваживания на тот свет смерти, а в наше время похоронный оркестр озвучивает скорбь по умершему.

Автору, окончившему в 1972 году кафедру археологии исторического факультета МГУ, пришлось столкнуться с проблемой интерпретации погребального обряда при исследовании древ нерусских курганов Х века в Гнёздове, самом большом языческом некрополе Восточной и Северной Европы. Руководивший раскопками профессор МГУ Даниил Антонович Авдусин (1918‒1994) предложил автору тему студенческой работы об отражении скандинавской мифологии в погребальном обряде, ведь в Гнёздове жили и уходили в иной мир многочисленные варяги, направлявшиеся из- за моря в Киев и Царьград (по пути «из варяг в греки»). Возможности для интерпретации «немого» для археологов обряда были уникальны, поскольку, в отличие от славян, скандинавы сохранили языческую мифологию.

Под руководством Авдусина автор защитил диссертацию «Погребальный культ языческой Скандинавии». На кафедре археологии с сомнением относились к «инфернальной» теме, однако заведующий кафедрой, патриарх отечественной архео логии Артемий Владимирович Арциховский (1902‒1978) при ветствовал этот интерес, заметив, что не все сводится к истории материальной культуры. Поддержал это начинание и знамени тый этнограф, профессор МГУ Сергей Александрович Токарев (1899‒1985), его исследования погребального культа как ранней формы религии предопределили подход автора к интерпретации археологических свидетельств этого культа1. Токарев предпо лагал, что первые погребения древнего каменного века совер шались предками человека современного вида инстинктивно, были связаны со стремлением изолировать разлагающийся труп и не предполагали религиозных взглядов на смерть. Дей ствительно, ритуал не всегда требовал словесного осмысле ния — мифа, поэтому предлагаемая книга основывается прежде всего на мифах, комментирующих смерть и погребальный об ряд. Автор, сотрудник института славяноведения, специально учитывает славянскую (древнерусскую) традицию, в том числе рассказы о живых мертвецах — вампирах или упырях в сла вянском фольклоре. их жуткий образ сохраняют литература и киноиндустрия — достаточно вспомнить гоголевского Вия и графа Дракулу.

Петрухин Владимир - Погребальные обряды и культ предков

МИФ, 2025. — 224 с.

Петрухин Владимир - Погребальные обряды и культ предков - Содержание

Введение

Глава 1 Происхождение погребальных обрядов

Глава 2 Кремация: путь на тот свет и культ предков

Глава 3 Культ черепов и происхождение портрета

Глава 4 Смерть и жертвоприношение. Путь в иной мир: погребальная ладья и жизнь под курганом

Глава 5 Тризна и происхождение спортивных состязаний

Глава 6 Первый умерший и его обитель

Глава 7 Похороны Ярилы и Костромы: обрядовый театр, воскресающий бог и возрождение природы

Глава 8 Похороны Бальдра и стремление вернуть умершего

Глава 9 Выходцы с того света и встающие из могил

Глава 10 Упыри и берегини: к истории славянского язычества

Глава 11 Проводы покойника

Послесловие: загробный юмор

Список рекомендованной литературы

Источники иллюстраций

Примечания