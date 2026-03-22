Книга Владимира Яковлевича Проппа «Морфология волшебной сказки» является одним из самых известных и влиятельных исследований в области фольклористики и теории повествования. В этой работе автор проводит структурный анализ русских волшебных сказок и выявляет их устойчивые элементы и закономерности построения сюжета.

Пропп показывает, что несмотря на разнообразие персонажей и сюжетов, волшебные сказки имеют общую структуру. Он выделяет ряд постоянных функций персонажей — действий, которые двигают сюжет вперёд, — и описывает их последовательность. В результате автор приходит к выводу, что большинство волшебных сказок строится по одной и той же структурной модели.

Исследование Проппа стало важным вкладом в развитие структурной лингвистики, семиотики и современной теории нарратива. Его идеи оказали влияние на литературоведение, антропологию, культурологию и даже на изучение сценарных структур в кино и литературе.

Книга предназначена для филологов, исследователей фольклора, культурологов, студентов гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется устройством сказочного повествования и закономерностями сюжетов.

Владимир Пропп - Морфология волшебной сказки

Санкт-Петербург: Азбука, 2022. – 256 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-19365-9

Владимир Пропп - Морфология волшебной сказки – Содержание

Предисловие

I. К истории вопроса

II. Метод и материал

III. Функции действующих лиц

IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции

V. Некоторые другие элементы сказки

VI. Распределение функций по действующим лицам

VII. Способы включения в ход действия новых лиц

VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении

IX. Сказка как целое

Заключение

Приложение I. Материалы для табулятуры сказки

Приложение II. Дальнейшие примеры анализов

Приложение III. Схемы и примечания к ним

Приложение IV. Список сокращений

Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных

Схема разборов сказок