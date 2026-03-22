Пропп - Морфология волшебной сказки
Книга Владимира Яковлевича Проппа «Морфология волшебной сказки» является одним из самых известных и влиятельных исследований в области фольклористики и теории повествования. В этой работе автор проводит структурный анализ русских волшебных сказок и выявляет их устойчивые элементы и закономерности построения сюжета.
Пропп показывает, что несмотря на разнообразие персонажей и сюжетов, волшебные сказки имеют общую структуру. Он выделяет ряд постоянных функций персонажей — действий, которые двигают сюжет вперёд, — и описывает их последовательность. В результате автор приходит к выводу, что большинство волшебных сказок строится по одной и той же структурной модели.
Исследование Проппа стало важным вкладом в развитие структурной лингвистики, семиотики и современной теории нарратива. Его идеи оказали влияние на литературоведение, антропологию, культурологию и даже на изучение сценарных структур в кино и литературе.
Книга предназначена для филологов, исследователей фольклора, культурологов, студентов гуманитарных специальностей и всех, кто интересуется устройством сказочного повествования и закономерностями сюжетов.
Владимир Пропп - Морфология волшебной сказки
Санкт-Петербург: Азбука, 2022. – 256 с. - (Азбука-классика. Non-Fiction).
ISBN 978-5-389-19365-9
Владимир Пропп - Морфология волшебной сказки – Содержание
Предисловие
I. К истории вопроса
II. Метод и материал
III. Функции действующих лиц
IV. Ассимиляции. Случаи двойного морфологического значения одной функции
V. Некоторые другие элементы сказки
VI. Распределение функций по действующим лицам
VII. Способы включения в ход действия новых лиц
VIII. Об атрибутах действующих лиц и их значении
IX. Сказка как целое
Заключение
Приложение I. Материалы для табулятуры сказки
Приложение II. Дальнейшие примеры анализов
Приложение III. Схемы и примечания к ним
Приложение IV. Список сокращений
Приложение V. Перевод нумерации дореволюционных изданий сказок Афанасьева на нумерацию изданий пореволюционных
Схема разборов сказок
