Василик - Солнце русской поэзии и грозы истории
Труд протодиакона Владимира Василика создавался в результате многолетних размышлений над всемирной историей и русской поэзией. Автор смог кристаллизовать свои наблюдения, и в этом кристалле, как на «выпуклой поверхности оптического стекла», отразились А. С. Пушкин — «солнце русской поэзии» и грозы всемирной истории.
Чем эта книга ценна и важна для русского читателя? Не только тем, что Пушкин — «наше все». Это мы знаем со школьной скамьи. Гораздо важнее другое: Пушкин — наш учитель, друг, советчик и современник. Полагаем, автору удалось это показать в полной мере. Читая, к примеру, главу «Философия и богословие власти в трагедии “Борис Годунов” ловишь себя на мысли, что речь идет не о времени Годунова, а о падении СССР и «лихих девяностых» или о революции 1917 года, печальный юбилей которой вольно или невольно, но все мы отмечали. И Пушкин нам показывает, как сохранить свое достоинство, верность правде Божией и человеческой, совесть и милосердие в жестоких и невозможных обстоятельствах.
Владимир Василик - Солнце русской поэзии и грозы истории: К 180-летию со дня гибели А. С. Пушкина
— М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 164 с.
ISBN 978-5-7533-1420-8 978
Владимир Василик - Солнце русской поэзии и грозы истории - Содержание
Философия и богословие власти в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов»
Тема антихриста и Второго Пришествия в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» и в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»
«Моцарт и Сальери»: некоторые размышления над драмой А. С. Пушкина
Образ Наполеона-антихриста в русском общественном сознании первой трети XIX века
«Перед гробницею святой…» Казанский собор в творчестве А. С. Пушкина
No comments yet. Be the first!