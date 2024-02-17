Власов Анатолий – Библейские рифмы на каждый день
Закончив в 1992 г. сборник стихов на новозаветные темы "Встречи с Иисусом" (82 стихотворения), я решил впредь стихами не заниматься, но 13 июня 1993г. стал писать стихи на темы Ветхого Завета.
13 ноября 1996 г., т.е. через 3 года и 5 месяцев я закончил начатый сборник (283 стихотворения). Конечно, это не облечение текста Библии в рифмы (на это не хватит таланта и жизни), а упоминание о некоторых библейских событиях и персонажах. Кажется, я вспомнил всех судей и царей, как, например, Замврия, царствовавшего 7 дней, и Озию, который царствовал 52 года.
Совпадение ли, но оба сборника (283 + 82 ) составляют 365 стихотворений, т.е. количество дней в году. Изданные эти 2 сборника в одном переплёте могут быть ежедневным чтением в течение года, а указанные места Священного Писания послужат добрым поводом для внимательного читателя к размышлению над страницами Библии.
Как странник, что в дорожной сумке
Всё израсходовал до крох,
Так я, осуществив задумки,
Казалось, навсегда заглох.
Но вновь приходит вдохновенье,
Касаяся Библейских тем,
Войду, быть может, в размышленье
О вечных ПОЧЕМУ, ЗА ЧЕМ.
Что ж, первозданная эпоха
Пред нами в Библии Святой.
Читатель, было бы неплохо
Туда отправиться с тобой.
Анатолий Власов – Библейские рифмы на каждый день - Ежедневные библейские чтения
Idar-Oberstein, Germany: Titel-Verlag 1998. – 430 с.
ISBN 5-7454-0236-9
Анатолий Власов – Библейские рифмы на каждый день – Содержание
- ОТ АВТОРА
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- 1 января – 31 декабря
6 Ноября - РАССЛАБЛЕННЫЙ
От Матфея 9:1-7
От Марка 2:1-12
От Луки 5:17-25
Больного четверо несли,
Нести, конечно, было трудно,
Но в дом к Иисусу не прошли:
Где Иисус, там многолюдно.
Решили кровлю прокопать
И сверху опустить больного,
Чтоб смог несчастному сказать
Иисус целительное слово.
Иисус простил и исцелил,
Расслабленный пошёл здоровым...
Иисус тебе дарует сил
Идти путём живым и новым.
Тебе не нужен парашют,
Чтоб прыгать, взламывая крышу...
Спеши, иначе понесут,
Взывай, покуда молвит: "Слышу".
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