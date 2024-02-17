Власов Анатолий – Библейские рифмы на каждый день

Закончив в 1992 г. сборник стихов на новозаветные темы "Встречи с Иисусом" (82 стихотворения), я решил впредь стихами не заниматься, но 13 июня 1993г. стал писать стихи на темы Ветхого Завета.

13 ноября 1996 г., т.е. через 3 года и 5 месяцев я закончил начатый сборник (283 стихотворения). Конечно, это не облечение текста Библии в рифмы (на это не хватит таланта и жизни), а упоминание о некоторых библейских событиях и персонажах. Кажется, я вспомнил всех судей и царей, как, например, Замврия, царствовавшего 7 дней, и Озию, который царствовал 52 года.

Совпадение ли, но оба сборника (283 + 82 ) составляют 365 стихотворений, т.е. количество дней в году. Изданные эти 2 сборника в одном переплёте могут быть ежедневным чтением в течение года, а указанные места Священного Писания послужат добрым поводом для внимательного читателя к размышлению над страницами Библии.

Как странник, что в дорожной сумке

Всё израсходовал до крох,

Так я, осуществив задумки,

Казалось, навсегда заглох.

Но вновь приходит вдохновенье,

Касаяся Библейских тем,

Войду, быть может, в размышленье

О вечных ПОЧЕМУ, ЗА ЧЕМ.

Что ж, первозданная эпоха

Пред нами в Библии Святой.

Читатель, было бы неплохо

Туда отправиться с тобой.

Анатолий Власов – Библейские рифмы на каждый день - Ежедневные библейские чтения

Idar-Oberstein, Germany: Titel-Verlag 1998. – 430 с.

ISBN 5-7454-0236-9

Анатолий Власов – Библейские рифмы на каждый день – Содержание

ОТ АВТОРА

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 января – 31 декабря

6 Ноября - РАССЛАБЛЕННЫЙ

От Матфея 9:1-7

От Марка 2:1-12

От Луки 5:17-25

Больного четверо несли,

Нести, конечно, было трудно,

Но в дом к Иисусу не прошли:

Где Иисус, там многолюдно.

Решили кровлю прокопать

И сверху опустить больного,

Чтоб смог несчастному сказать

Иисус целительное слово.

Иисус простил и исцелил,

Расслабленный пошёл здоровым...

Иисус тебе дарует сил

Идти путём живым и новым.

Тебе не нужен парашют,

Чтоб прыгать, взламывая крышу...

Спеши, иначе понесут,

Взывай, покуда молвит: "Слышу".