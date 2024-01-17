Власов - Разные разности - От избытка сердца
Побывав в апреле сего года в Германии на конференции друзей и авторов «Христианской газеты», я лишний раз убедился в том, что короткие статьи и рассказы читаются раньше, чем большие. Многие читатели засвидетельствовали, что «Христианскую газету» начинают с миниатюр. Это мне не импонирует и не льстит, а побуждает писать в прежнем ключе.
Признаюсь, над миниатюрами работаю больше, чем над стихами, которые перестал сочинять. По-видимому, «всему своё время» (Ек.3:1).
Продолжение миниатюр в начинающейся книге озаглавливаю «Разными разностями», хотя это звучит несколько тавтологически, но вполне обоснованно и целенаправленно, поскольку намерен, с Божьей помощью, касаться различных житейских тем.
Путному началу благой конец.
Господи, «доброму разумению и ведению научи меня...» (Пс.118:66).
Из ничего не выкроишь ничего.
Анатолий Власов – Разные разности
Titel-Verlag, Информационно-издательская группа «Протестант», 2007. – Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2007. – 382 с.
ISBN: 3-934583-36-9
ISBN 5-7454-1018-5
Анатолий Власов – Разные разности – Содержание
ОТ АВТОРА
ДОИГРАЛСЯ! - НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ - ЕСЛИ НЕ ЭПИДЕМИЯ - ВАВИЛУ ЗАПРЯТАЛИ В МОГИЛУ - «ДОВОЛЬНО СЕРДЦА ОДНОГО» - О СВЯТАЯ ПРОСТОТА! - КОГДА ОСЕНЬЮ... ВЕСНА - О РАЗНОМ - И САТАНА В СЛАВЕ, ДА НЕ ПО ДОБРУ - «СИББОЛЕТ» ЧТО ПШЕНО - ИГРА НЕ ДОВОДИТ ДО ДОБРА - ШУТИЛ, ДА ВЫШУТИЛ - СЕМЕЙНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - ПЛОХОЕ НАЧАЛО НЕ К ДОБРОМУ КОНЦУ - ПО НЕБУ - ОБЛАКА, ПО ЧЕЛУ - ДУМЫ - НЕ КОММЕНТИРУЯ - В ЧУЖУЮ ДУШУ НЕ ВЛЕЗЕШЬ - УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА - «НЕВОЗМОЖНОЕ ЧЕЛОВЕКАМ ВОЗМОЖНО БОГУ» - РЫБА ИЩЕТ ГДЕ ГЛУБЖЕ, А ЧЕЛОВЕК ГДЕ ЛУЧШЕ - И КАМЕНЬ ЛЕЖА ОБОМШИТСЯ - МИР ЛУЧШЕ ССОРЫ - НЕ БЕРИ НАСКОКОМ - ПОПЛАТИШЬСЯ БОКОМ - ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАПОМНИТЬ - СТАРОГО УЧИТЬ - ТОЛЬКО ПОРТИТЬ - ПЛОХОЙ ТОВАРИЩ НЕ ПОДМОГА - ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО: КУДА ПОВЕРНУЛ, ТУДА И ВЫШЛО - В НОГИ КЛАНЯЕТСЯ, А ЗА ПЯТКИ КУСАЕТ - ПО БЕЗЛЮДЬЮ СМЕРТЬ НЕ ХОДИТ - СМЕРТЬ НИКОГО НЕ ОБОЙДЁТ - ЛЮБИТ ТОТ, КТО УЧИТ - БЫЛО, ДА СПЛЫЛО - СТАРОСТЬ ОПЫТОМ БОГАТА - ДОБРЫЕ УМИРАЮТ, ДА ДЕЛА ИХ ЖИВУТ - ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ И ПОБЕДИТЕЛЬ - ХУДОЕ ХВАЛИТЬ НЕЧЕГО - НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ - НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ - СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ - УМНАЯ ГОЛОВА, РАЗБИРАЙ БОЖЬИ ДЕЛА - ПЬЯНСТВО ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДЁТ - ЗИМА НЕ БЕЗ МОРОЗОВ - КАКОВ МУЖ, ТАКОВА И РЕЧЬ - ЗА ЛЮДЬМИ И Я ЧЕЛОВЕК - КУДА УЖ НАМ ЗА ВАМИ - МАЛО ГОСТИЛ, ДА МНОГО УВИДАЛ - ПАВЛОДАРЦЫ - НЕ МАНКУРТЫ - ДИВЕРСИЯ С ДИНАМИТОМ - УВЕЧЬЕ ЧЕСТИ НЕ ОТЫМЕТ - ПУСТ МЕШОК СТОЯТЬ НЕ БУДЕТ - НЕ ГЛЯДИ В ЛИЦО, А ЗАГЛЯДЫВАЙ В СЕРДЦЕ - КНУТ И ПРЯНИК - КАША - МАТЬ НАША, А ХЛЕБ - КОРМИЛЕЦ - ВСЯКО БЫВАЕТ НА СВЕТЕ - К ДОБРУ ГРЕБИСЬ, ОТ ХУДА ШЕСТОМ СУЙСЯ - БЛАГОЗВУЧИЕ И ЭКВИРИТМИЯ - НЕ ПРЕНЕБРЕГАЯ АКЦЕНТОЛОГИЕЙ - ТЕПЕРЬ ТАК, ДА ПОСЛЕ-ТО КАК? - ЧЕГО НЕ ЧАЕШЬ, ТО ПОЛУЧАЕШЬ - НЕ ДОРОГ ПОДАРОК, ДОРОГА ЛЮБОВЬ - ЛУЧШЕ МОЛЧАНЬЕ, ЧЕМ ВОРЧАНЬЕ - ДРУЖБА ДОРОЖЕ ДЕНЕГ - УДОСТОЙ ГОСПОДИ - ПРАВДА НЕ РЕЧИСТА - ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ - У ЗИМЫ С ЛЕТОМ СЛАДУ НЕТУ - ПРАВДА РОГАТИНОЙ ТОРЧИТ - НА МИЛОСТЬ ОБРАЗЦА НЕТ - ВСЯКОМУ ЗЕРНУ СВОЯ БОРОЗДА - МОРЕ ОТВАЖНЫХ ЛЮБИТ - ТУЖАТ ДА СЛУЖАТ - ГОСТЬ МАЛО ГОСТИТ, ДА МНОГО ВИДИТ - КАКОВ МАСТЕР, ТАКОВА И РАБОТА - ПЕСНЯ ОТ НИЖНЕГО ДО МОСКВЫ - ВСЮ ЖИЗНЬ В ПОДПОЛЬЕ - ИЩИ ТАК, КАК ХЛЕБ ИЩУТ - НЕ ДАЙ БОГ ЛЕЧИТЬСЯ ДА СУДИТЬСЯ - МАТЬ ПРИВЕТНАЯ - ОГРАДА КАМЕННАЯ - СРЕТЕНИЕ - «ОН ТЕПЕРЬ МОЛИТСЯ» - ВСЯКОЕ ДАЯНИЕ - БЛАГО - НЕ СМОТРИ НА НАЧАЛО, СМОТРИ НА КОНЕЦ - ЖИЗНЬ КАК ПОБЫВКА - ВСЯК ПОРТНОЙ НА СВОЙ ПОКРОЙ - ХОТЯ НЕ РЫБНО, ДА УШНО - ВСЕ ИДЁТ В СВОЙ ЧЕРЁД - ДОМ С ДЕТЬМИ - БАЗАР, БЕЗ ДЕТЕЙ - МОГИЛА - БЫЛА ПОРА, ДА МИНУЛАСЬ - СОЛОВЕЙ БЕРЁТ ПЕНИЕМ, А ЧЕЛОВЕК - УМЕНИЕМ ПО - ПРАВДЫ НЕ СПРЯЧЕШЬ - ПОЛЮБИЛОСЬ, ВЗЯЛ И СПРЯТАЛ - НА ВЕКУ - НЕ НА БОКУ: ВСЕГО БУДЕТ - КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ И ПРАВЕЕ - СЛАВА ТЕБЕ, ТЕТЕРЕВ, ЧТО НОГИ МОХНАТЫ - ШАСТЬ НА БОЖЬЮ ЧАСТЬ - ЕСЛИ СЕРДЦЕ ОСУЖДАЕТ... И НЕ ОСУЖДАЕТ. - РАЗНО ДУМАТЬ - ВМЕСТЕ НЕ ИДТИ - ГДЕ НЕ БЫЛО НАЧАЛА, НЕ БУДЕТ И КОНЦА - СТАРОЕ СТАРИТСЯ, МОЛОДОЕ РАСТЁТ - КОМУ ЧТО - ЕСЛИ БЫ ДРОЖАТЬ НЕ УМЕЛ, СОВСЕМ БЫ ЗАМЁРЗ - ГДЕ МНОГО ЛЕКАРЕЙ, ТАМ МНОГО И НЕДУГОВ - МАКРО-, МИКРО- И МИР ИНОЙ - МУЖ КРЕПОК ПО ЖЕНЕ, А ЖЕНА КРЕПКА ПО МУЖУ - ЖИВОЙ ОБ ЖИВОМ И ДУМАЕТ - ОГНЯ БОЙСЯ, ВОДЫ БЕРЕГИСЬ - НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ - САТАНА ГОРДИЛСЯ - И С НЕБА СВАЛИЛСЯ - ХВАЛИСЬ, ДА НЕ ПОПЕРХНИСЬ - СЕБЕ НЕ В СЛАДОСТЬ, ДРУГИМ НЕ В РАДОСТЬ - НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ, А РОДИСЬ СЧАСТЛИВЫМ - НЕ РОДИСЬ ПРИГОЖ, РОДИСЬ УДАЧЛИВ - СЛУЖБУ СЛУЖИТЬ - ДУШОЙ НЕ КРИВИТЬ - ГЛУПО ГОВОРИТЬ - ЛЮДЕЙ СМЕШИТЬ - О ТОМ О СЁМ - НЕ ПО СУТИ ДЕЛО, А ПО ДЕЛУ СУТЬ - КОМУ НЕ СПИТСЯ - СЛАВНА АСТРАХАНЬ ОСЕТРАМИ, СИБИРЬ - СОБОЛЯМИ... - ВРОДЕ ВОЛОДИ - РАДОСТЬ ПРЯМИТ, КРУЧИНА КРЮЧИТ - ВЫШЕ СОЛНЦА СОКОЛ НЕ ЛЕТАЕТ - ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ - ДРУГА НА ДЕНЬГИ НЕ КУПИШЬ - ДОБРО ДЕЛАТЬ СПЕШИТЬ НАДОБНО - ДОБРОЕ БРАТСТВО ЛУЧШЕ БОГАТСТВА - ГОВОРИ, ГОВОРИ ДА И МОЛВИ - ГДЕ ВОДА, ТАМ И СУДА - НЕ КРАСНА КНИГА ПИСЬМОМ, А КРАСНА УМОМ - МАЛ РОДИЛСЯ, А ВЫРОС - ПРИГОДИЛСЯ - КАК УМЕЕТСЯ, ТАК И ДЕЕТСЯ - НИКТО НЕ СУДЬЯ В СВОЁМ ДЕЛЕ - ТОТ В СЛОВЕ СТОИТ ТВЁРДО, КОМУ СЛОВО ДОРОГО - ПЕРЕВЯСЛО ЖЕЛЕЗНОЕ, ДА КЛЁПКИ РАССЫПАЛИСЬ - КАЖДОМУ СВОЁ ЧАДО ЛЮБО - ПЛАЧЕМ ГОРЮ НЕ ПОМОЖЕШЬ - ВСЯКОМУ СВОЯ БОЛЯЧКА БОЛЬНА - КОМУ НЕ УМЕРЕТЬ - ЧТО ЕДИМ, ТО И ПО ВОРОТУ ТЕЧЁТ - ТО ДА СЁ - РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ - ДЕЛА - КАК САЖА БЕЛА - МАЛА ЛОШАДКА - ДА ВЕЛИК ВОЗ ВЕЗЁТ - КНИГИ НЕ ГОВОРЯТ, А ПРАВДУ СКАЗЫВАЮТ - ПОЧАЩЕ БЫ ВЫБОРЫ! - БОГ НЕ БЕЗ МИЛОСТИ - ВЗЯЛ ЯРМО - ТАЩИ ЕГО - КРИВОЕ ПРЯМО НЕ БЫВАЕТ - ПО РАБОТЕ И МАСТЕРА ЗНАТЬ - «КОЗЬМА ПРУТКОВ» НАОБОРОТ - ГДЕ ГНЕВ, ТАМ И МИЛОСТЬ - У СПЕСИВОГО КОЛ В ШЕЕ - ВЫ - ПО-ВАШЕМУ, А МЫ - ПО-НАШЕМУ - БЕЗ КОПЕЙКИ РУБЛЬ ЩЕРБАТЫЙ - НЕ ВСЕ СОСНЫ В ЛЕСУ КОРАБЕЛЬНЫЕ - КОЛА БЕЗ «КОКА» - ЧВАНСТВО НЕ УМ, А НЕДОУМИЕ - ВИНЦО ДА ИГРА НЕ ДОВОДЯТ ДО ДОБРА - РЕМЕСЛУ ВЕЗДЕ ПОЧЁТ - ВСЯКАЯ ПТИЦА СЕТИ БОИТСЯ - ГОЛОДНОМУ ФЕДОТУ И РЕПА В ОХОТУ - СНОП БЕЗ ПЕРЕВЯСЛА - СОЛОМА - ВИДЕТЬ И ЗАМЕЧАТЬ - И ПОХУЛИТЬ ГРЕШНО, И ПОХВАЛИТЬ НЕ ЗА ЧТО - ИНОЕ ВРЕМЯ - ИНОЕ БРЕМЯ - КАКОВ УХОД, ТАКОВ И ДОХОД - БОЛЬШЕ СЛУШАЙ, МЕНЬШЕ ГОВОРИ - РЕЧЬ КРАСНА СЛУШАНИЕМ - «ВЕЗДЕ ГОСПОДЬ ВЕЛИК И СЛАВЕН» - НАШЕ ГОРЕ НЕ ИЗБЫВЧИВО, А ПРИЖИВЧИВО - НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ - В ГОРНЕ И ЖЕЛЕЗО ПЛАВИТСЯ - ДОЕЛАСЬ ВЕТЧИНКА ДО ЛЫЧКА - МОЛВЯ ПРАВДУ, ПРАВДУ И ЧИНИ - И КОМАРЫ КУСАЮТ ДО ПОРЫ - ВСЁ МИНЕТСЯ, ОДНА ПРАВДА ОСТАНЕТСЯ - ПЕРЬЯ ОСТАЛИСЬ, А МЯСО УЛЕТЕЛО - ДЕРЕВО ЦЕНЯТ ПО ПЛОДАМ, А ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ - ПЕТЬ ХОРОШО ВМЕСТЕ, А ГОВОРИТЬ ПОРОЗНЬ - СВОЁ БРЕМЯ ЛЕГКО - ПРИЛЕТЕЛ ГУСЬ НА СВЯТУЮ РУСЬ - ВСЯКОМУ СВОЁ СЧАСТЬЕ - НРАВОМ ХОРОШ, ДА НОРОВОМ НЕГОЖ - БУДЕТ ТИХО - БУДЕТ И ЛИХО - НУЖДА УЧИТ, БОГАТСТВО ПУЧИТ - БЫЛ БЫ ПИРОГ, НАЙДЁТСЯ И ЕДОК - МНЕ ПИШУТ - МОЛОДОСТЬ - ПТАШКОЙ, А СТАРОСТЬ - ЧЕРЕПАШКОЙ ... МЫ И САМИ С УСАМИ - НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ - СВОЙ ОБЫЧАЙ - СЫН МОЙ, А УМ У НЕГО СВОЙ - ГОРЕ КАК МОРЕ: БЕРЕГОВ НЕ ВИДНО - КАБЫ КУСТ БЫЛ НЕ МИЛ, СОЛОВЕЙ ГНЕЗДА Б НЕ ВИЛ - МЫСЛИ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ «ХРИСТИАНСКОЙ ГАЗЕТЫ» ИНУ ПОРУ ЕЗДИТЬ, ИНУ ВОЗИТЬ - ВСЯК ХЛОПОЧЕТ, СЕБЕ ДОБРА ХОЧЕТ - ЮС ДА ИЖИЦА - ДЕЛУ КОНЕЦ БЛИЖИТСЯ - У НАШЕЙ ПАЛАГЕИ ВСЁ НОВЫЕ ЗАТЕИ - БЕДА ПРИДЁТ - УМ ЗА РАЗУМ ЗАЙДЁТ - ТУТ ЗОВУТ, А ИНДЕ БЫТЬ ВЕЛЯТ - КАБЫ НЕ ПЛЕШЬ, ТАК БЫ И НЕ ГОЛО - ЛУЧШЕ МАЛЕНЬКАЯ РЫБКА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ТАРАКАН .... КТО У РУЛЯ, ТОТ И ПРАВИТ - КОМУ ЧИН, КОМУ БЛИН, А КОМУ И КЛИН - ДРУГА ИМЕТЬ НЕ УБЫТОК - ВСТАРЬ БЫВАЛО: ОВЦА С ВОЛКОМ ЖИВАЛА - КТО ОТ КОГО, ТОТ И В ТОГО - ВОР ВОРУЕТ, А МИР ГОРЮЕТ - НЕ ДЕЛАЕТ ПЛАТЬЕ МОНАХОМ - НЕ ОБДУМАВШИ, И ПТИЧКА НЕ ПОЛЕТИТ - ВОЛК СТЕРЕЖЁТ, А ПАСТУХ СТОРОЖИТ - БУДЕТ ДОЖДЬ - БУДЕТ И ВЁДРО - НЕТ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ - ДАЛ БОГ МНОГО, А ХОЧЕТСЯ БОЛЬШЕ - ВСЯК АКСЁН ПРО СЕБЯ УМЁН - НЕ ДОРОГА ГОСТЬБА, ДОРОГА ДРУЖБА - ПОХУЛИТЬ ГРЕШНО, А ПОХВАЛИТЬ НЕ ЗА ЧТО - НЕЧЕМ БЕСУ ИГРАТЬ, ТАК УГОЛЬЕМ - ОШИБКА НЕ ОБМАН - КТО КОМУ НУЖЕН, ТОТ С ТЕМ И ДРУЖЕН - ВО ВСЯКОМ ПОДВОРЬЕ СВОЁ ПОВЕРЬЕ - РЕКА НЕ МОРЕ, ТОСКА НЕ ГОРЕ - НЕ ВСЯК СУДИТ ПО ПРАВУ, ИНОЙ И ПО НРАВУ - СУЛИХАНЕДАХЕ РОДНАЯ СЕСТРА - БЫВАЙТЕ ПОЧАЩЕ - БЕЗ ВАС ВЕСЕЛЕЕ - ПОЧЁТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ - ВСЯК СВОЮ ПРЯЖУ ПРЯДИ - ТО ЛУЧШЕ ВСЕГО, ЧТО ЕСТЬ У КОГО - КОЛИ САМ ПЛОХ, ТАК НЕ ДАСТ И БОГ - КТО О ЧЁМ - ЧЕСТНОМУ МУЖУ ЧЕСТЕН И ПОКЛОН - МЕНЬШЕ ГОВОРИ, ДА БОЛЬШЕ СЛУШАЙ - ПРАВДА ВСЕГДА ПЕРЕТЯНЕТ - ДРУГИХ НЕ СУДИ - НА СЕБЯ ПОГЛЯДИ - КОГО ПОЧИТАЮТ, ТОГО И ВЕЛИЧАЮТ - КТО ЛЮБИТ ДОБРЫЕ ДЕЛА, ТОМУ И ЖИЗНЬ МИЛА - У ВСЯКОГО ГРИШКИ СВОИ ДЕЛИШКИ - ВЕК ПРОТЯНЕТСЯ - ВСЕГО ДОСТАНЕТСЯ - БЕЗ ЗАПЕВАЛЫ И ПЕСНЯ НЕ ПОЁТСЯ - ЖЕНА МУЖУ ПЛАСТЫРЬ, А ОН ЕЙ ПАСТЫРЬ - КОМУ ПИРОГИ ДА ПЫШКИ, А КОМУ СИНЯКИ ДА ШИШКИ - ЕЛЬ РОДИТ ШИШКИ - АД БЕЗО ДНА, ВЕК БЕЗ КОНЦА - КТО НУЖДЫ НЕ ВИДАЛ, ТОТ И СЧАСТЬЯ НЕ ЗНАЕТ - КАК НАЛАДИШЬ, ТАК И ПОЕДЕШЬ - НА СВОЙ АРШИН НЕ МЕРЯЙ - ЧУЖАЯ БЕДА - ЛЮДЯМ СМЕХ - КУЛИК НЕВЕЛИК, А ВСЁ-ТАКИ ПТИЧКА - Я ЕГО ВЫРУЧИЛ, А ОН МЕНЯ ВЫУЧИЛ - И ЖУРАВЛЬ ТЕПЛА ИЩЕТ - И НА ДЕРЕВЕ ЛИСТ НА ЛИСТ НЕ ПРИХОДИТСЯ - ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА - ЖЕЛАЙ ПО СИЛАМ, ТЯНИСЬ ПО ДОСТАТКУ - ДОБРО ПОМНИ, А ЗЛО ЗАБЫВАЙ - ДАВИДОВНЫ ИЛИ ХРИСТИАНЕ? - ТАК ДУМАЙ, ЧТОБ ПОСЛЕ РАЗДУМКИ НЕ БЫЛО - ИЗ ЧЁРНОГО НЕ СДЕЛАЕШЬ БЕЛОГО - НЕ ВЕРЬ СЛОВАМ, А ВЕРЬ ДЕЛАМ - ПРАВДУ ГОВОРИТЬ - МНОГИМ ДОСАДИТЬ - НЕ ОТЁСАН КРЯЖ, ДА НАВЕС ДЕРЖИТ - КТО БАРСТВУЕТ, ТОТ И ЦАРСТВУЕТ - НЕ ДОРОГО НАЧАЛО, А ПОХВАЛЕН КОНЕЦ - ПО ЗАКЛАДКЕ МАСТЕРА ЗНАТЬ - НАШ АНДРЕЙ НИКОМУ НЕ ЗЛОДЕЙ - СОВЕСТЬ ВЕРНЫЙ СОВЕТНИК - ЦАРСТВУЕТ УМ ГОЛОВОЮ - КРЕПКА МОГИЛА, ДА НИКТО В НЕЁ НЕ ХОЧЕТ - АВОСЯ ЖДАНКИ СЪЕЛИ - КАК ЖИВЁТ, ТАК И СЛЫВЁТ - КАНДАЛЫ НА НОГАХ, А ДУМКА НА ВОЛЕ - ДОБРАЯ СЕМЬЯ ПРИБАВИТ РАЗУМА-УМА - ЖИВОМУ ИМЕНИНЫ, МЁРТВОМУ ПОМИНЫ - У КОГО ЧТО БОЛИТ, ТОТ О ТОМ И ГОВОРИТ - ГДЕ СТРОИТЕЛЬ ГОЖ, ТАМ И ДОМ ХОРОШ - КАЖДОМУ СЛОВУ СВОЁ МЕСТО - СКОЛЬКО НИ НЕНАСТИТСЯ, ВСЁ РАВНО ПРОЯСНИТСЯ ... - ПУГАНАЯ ВОРОНА И КУСТА БОИТСЯ - ЧТО ГОЛОВА, ТО РАЗУМ - ЖДУЧИ ЛОСИНЫ, НАГЛОДАТЬСЯ ОСИНЫ - ЕСТЬ ТЕРПЕНЬЕ - БУДЕТ И УМЕНЬЕ - ЗНАЙ НАШИХ! - И НЕЛАДНО, ДА УДАЧЛИВО - КТО НЕ СЕЕТ, ТОТ НЕ ЖНЁТ
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
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