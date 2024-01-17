Водневский - Не хлебом единым
Так сказал ангел Лоту, жителю развратного города Содома. В наказание за ужасные грехи Бог определил этот город на полное уничтожение. Об этом читаем мы в 19 гл. 1 книrи Библии - Бытие. И город был уничтожен «огнем и серой». Современная археология вполне подтвердила разрушение этого ророда. Лот, однако, был человеком верующим, хотя и жил в городе нечестия. Лот верил, что человек - «душа живая» и она - от Бога.
Когда-то большой и цветущий город Содом отверг Бога и впал в повальный грех гомосексуализма. Жители попирали Божии предупреждения, и потому город с передовой культурой и цивилизацией (по тому времени) ожидала расплата. И она пришла. Так было не только с одним городом. Так было и бывает с государствами и народами. Расплата за богоотступничество неминуема. Вспомним о Вавилоне, о Персидском царстве, об империи Александра Македонского, о Римской империи. За примерами ходить не нужно в глубь истории. Царская Россия рухнула не случайно. Сколько было предсказаний, предупреждений, но народ не внимал голосу свыше. Ни духовенство, ни правители, ни народ не пожелали каяться и исправить пути, не пожелали вернуться к практическому Евангелию. Чаша гнева Божьего переполнилась, и царской России не стало. Гитлеровская Германия похоронила себя в огне и пепле, включая сумасбродного вождя. Этот закон возмездия имеет также прямое отношение и к благословенной Америке, и к Сов. России, ко всем государствам и нациям.
Попирание справедливости, безразличие к Божьему зову, грехопадение - все это не проходит безнаказанно. Бог дает время для покаяния - иногда столетия, но когда народ не только не желает приблизиться х Богу, но начинает преследовать Его служителей - расплата неминуема. Западный мир пока что еще не дошел до состояния Содома (хотя во многих местах гомосексуализм уже узаконен). Но падение продолжается, и возмездие близится. Но во все времена, при всех обстоятельствах у Бога были люди, которых Он чудесным путем выводил из-под меча осуждения. Так было с Лотом. Он жил в Содоме, руководствуясь плотскими интересами с самого начала переселения. Душа его стонала, видя развратное окружение. По молитве Авраама, его дяди, Бог решил исправить ошибку Лота и вывести его из города, обреченного на уничтожение. Для этой цели Бог послал ангелов, но так как Лот медлил, ангелы торопили его : Спасай душу, не оглядывайся и не останавливайся! Другими словами: Спасай не дом, не имущество, а свою душу!
Николай Водневский - Не хлебом единым - 52 радиобеседы
Изд. Свет на Востоке, 1981 г. - 189 с.
Николай Водневский - Не хлебом единым - 52 радиобеседы - Содержание
Спасай душу!
Кто ты, человек?
Правда жизни
За кем идет молодежь?
Отец и сын
Народ особенный
Небесная лестница .
Сроки приближаются
У кого нам учиться?
Человек . . . .
Сколько вам лет?
Оrче наш, сущий
Враг No первый
Что ты хочешь? .
Знание лучше золота
Страж незримый
О самом важном
Гимн смирению
«Во мгновение ока ... »
Сколько раз?
Наш век . . .
Вечная дружба
Верный знак . .
Свобода и рабство
О новом человеке
Правда без грима .
Может ли это бьпь?
Путешествие в «завтра»
Идолопоклонство ХХ века
Есть ли выход? . . . .
Неумолкающий голос
Не пойдем по следам Израиля
Труд по Евангелию . . . .
Как бороться с одиночеством?
Вспомни и возблагодари . . .
Необыкновенный обыкновенный человек
Великая сила .
Зло действует".
Мир Божий
Крутой поворот
Красота
«Слова Мои не прейдут»
Урок истории
Нет другого пути. . . . . .
Великая Пятница
Наша мать . . . . . .
Кто наш враг и как с ним бороться?
Из Егшпа в Ханаан . . . . .
«Переправимся на другой береr . . . »
Признавать и верить
Во имя мира :
Новый год .
Дать и взять
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