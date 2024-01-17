Водневский - Не хлебом единым

Так сказал ангел Лоту, жителю развратного города Содома. В наказание за ужасные грехи Бог определил этот город на полное уничтожение. Об этом читаем мы в 19 гл. 1 книrи Библии - Бытие. И город был уничтожен «огнем и серой». Современная археология вполне подтвердила разрушение этого ророда. Лот, однако, был человеком верующим, хотя и жил в городе нечестия. Лот верил, что человек - «душа живая» и она - от Бога.

Когда-то большой и цветущий город Содом отверг Бога и впал в повальный грех гомосексуализма. Жители попирали Божии предупреждения, и потому город с передовой культурой и цивилизацией (по тому времени) ожидала расплата. И она пришла. Так было не только с одним городом. Так было и бывает с государствами и народами. Расплата за богоотступничество неминуема. Вспомним о Вавилоне, о Персидском царстве, об империи Александра Македонского, о Римской империи. За примерами ходить не нужно в глубь истории. Царская Россия рухнула не случайно. Сколько было предсказаний, предупреждений, но народ не внимал голосу свыше. Ни духовенство, ни правители, ни народ не пожелали каяться и исправить пути, не пожелали вернуться к практическому Евангелию. Чаша гнева Божьего переполнилась, и царской России не стало. Гитлеровская Германия похоронила себя в огне и пепле, включая сумасбродного вождя. Этот закон возмездия имеет также прямое отношение и к благословенной Америке, и к Сов. России, ко всем государствам и нациям.

Попирание справедливости, безразличие к Божьему зову, грехопадение - все это не проходит безнаказанно. Бог дает время для покаяния - иногда столетия, но когда народ не только не желает приблизиться х Богу, но начинает преследовать Его служителей - расплата неминуема. Западный мир пока что еще не дошел до состояния Содома (хотя во многих местах гомосексуализм уже узаконен). Но падение продолжается, и возмездие близится. Но во все времена, при всех обстоятельствах у Бога были люди, которых Он чудесным путем выводил из-под меча осуждения. Так было с Лотом. Он жил в Содоме, руководствуясь плотскими интересами с самого начала переселения. Душа его стонала, видя развратное окружение. По молитве Авраама, его дяди, Бог решил исправить ошибку Лота и вывести его из города, обреченного на уничтожение. Для этой цели Бог послал ангелов, но так как Лот медлил, ангелы торопили его : Спасай душу, не оглядывайся и не останавливайся! Другими словами: Спасай не дом, не имущество, а свою душу!

Николай Водневский - Не хлебом единым - 52 радиобеседы

Изд. Свет на Востоке, 1981 г. - 189 с.

Николай Водневский - Не хлебом единым - 52 радиобеседы - Содержание