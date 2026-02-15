«Правда без грима» — это сборник глубоких и честных размышлений Николая Водневского, известного христианского писателя и мыслителя, основателя газеты «Наши дни». Книга представляет собой серию очерков, в которых автор стремится сорвать маски с человеческого лицемерия и показать жизнь такой, какая она есть на самом деле — перед Богом и собственной совестью. Водневский выступает здесь как внимательный наблюдатель и мудрый собеседник, который через простые жизненные истории и тонкие психологические наблюдения подводит читателя к вечным истинам Евангелия.

Центральной темой книги является искренность человека перед самим собой и своим Творцом. Автор затрагивает самые разные стороны человеческого бытия: от семейных отношений и воспитания детей до глубоких внутренних конфликтов и поиска смысла жизни. Водневский подчеркивает, что христианство — это не внешняя религиозная форма, а внутренняя чистота и правдивость, которая не нуждается в «гриме» красивых слов или благочестивых жестов. Его стиль отличается лаконичностью, теплотой и проницательностью, что позволяет книге оставаться актуальной для каждого, кто устал от фальши окружающего мира и ищет настоящую, неприукрашенную правду.

Николай Водневский – Правда без грима

Sacramento, California, 1972. – 387 с.

Николай Водневский – Правда без грима - Содержание

С чего начинать? - Отче наш, сущий... - Труд по Евангелию - Знание лучше золота - Вспомним, Подумаем... - Кладезь бездны - Дать и взять - Вечная дружба - Родился нам! - Новый год - Псевдорелигия - Кто ты человек? - Религия без любви - Се, гряду скоро! - Как победить страх? - Свобода и рабство - О самом важном - Алфа и Омега - Вера спасающая - Дайте право - Христос в храме - Под крыльями - Незаконченная революция - Куда идет молодежь? - Размышления после праздника - Дорожите временем - Испытание веры - Диалог с «Хиппи» - О самом важном - Что ты хочешь? - Нужен дождь - На другой берег - Великое в малом - Колесо в движении - Сила в единстве - Народ особенный - Враг человечества . - Жизнь по второму кругу - Где жнецы? Где? - Время, в котором живем - Но Христос воскрес!... - Может ли это быть? - Великий Бог - Правда без грима - Гимн смирению - Время коротко - Наш век - У кого нам учиться? - Верный знак - Это надо знать - Прошение - Умиротворение - Спасай душу!... - Истина торжествует - Благодари