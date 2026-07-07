За каждым из нас стоит длинная линия наших собственных мертвецов. Всего 1000 лет человеческой истории даёт нам примерно 40 поколений людей, живших своей насыщенной жизнью, чувствовавших, обладавших знаниями и умениями, говорящих на десятках и сотнях языков и оставивших свой след в нас с вами. От огней первобытного костра — через бесчисленное количество войн, тяжелую работу, удивительные открытия, испол-ненные восторга переживаний — до рук, сжимающих эту книгу, пролегли мириады жизней и все они связаны не-зримыми нитями родства. Обычно люди предпочитают не заглядывать в столь пугающую бездну человеческого опыта и не задумываться о том, что несут за своими пле-чами. Обычные люди, но не ведьмы.

Практически во всех странах мира существовал или вполне жив и поныне свой культ предков, который включает в себя своеобразный кодекс правил, приёмов и методов как для сохранения исторической памяти о собственных предшественниках, так и для практиче-ского взаимодействия с ними. Часть такого взаимодействия обычно доступна любому желающему: почти все мы ходили на кладбище ухаживать за могилкой близкого в Родительскую субботу, правда? Часть же остаётся уделом специально обученных людей — колдунов, шаманов, жрецов и, в особенности, ведьм.

Мэллори Водуаз - Почитание предков. Практическое руководство

Касталия, 2026. — 246 с.

ISBN 9 78-5-9 0 8110-67-9

Мэллори Водуаз - Почитание предков. Практическое руководство - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

КУЛЬТ ПРЕДКОВ В ВЕДЬМОВСТВЕ: ОБЗОР ЛУКРЕЦИИ ВИЛЛЕ

ВВЕДЕНИЕ

А что, если я не знаю, кто мои предки?

А если мне не нравятся мои предки?

А если я ничего не знаю о традициях своих предков или исповедую религию, отличную от их веры?

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Глава 1 КТО ТАКИЕ ПРЕДКИ?

Кровные предки

Недавно умершие родственники

Родовые предки

Усыновление

Партнёрство

Посвящение

Предки по родственной связи

Святые

Духовные гиды

Призраки

СВЯЗАННЫЕ ДУХИ

Духи земли

Домовые духи

Нечеловеческие предки

РИТУАЛ ВОССОЕДИНЕНИЯ С ПРЕДКАМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 2 ИСЦЕЛЕНИЕ РОДОВОЙ ТРАВМЫ

ВСТРЕЧА С РОДОВОЙ ТРАВМОЙ

РИТУАЛ ВОЗНЕСЕНИЯ ТРЕВОЖНОГО ПРЕДКА

СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ДОСТОЙНАЯ СМЕРТЬ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА З СОЗДАНИЕ АЛТАРЯ ПРЕДКОВ

Мой первый алтарь предков

Алтари бывают разными

Предостережение

Огонь

Вода

Ткань

Изображения ваших предков

Священные образы

Memento Mori

Алтарь

РАБОТА С АЛТАРЁМ

Очищение

Зажигание свечей

Благословение масел, талисманов и других инструментов

Подношения

Ритуал освящения нового алтаря предков

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 4 ПОДНОШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДКОВ

Основные подношения

Кофе и чай

Хлеб

Древние напитки

Цветы

Сладости

Крепкий алкоголь и табак

Средства гигиены и ухода

Благовония

Обетные дары (Ex Voto)

Инструменты

КАК СОВЕРШАТЬ ПОДНОШЕНИЯ РИТУАЛ ВОЗЛИЯНИЯ (ЛИБАЦИИ)

РИТУАЛ ПОДНОШЕНИЯ ЕДЫ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 5 МОЛИТВА К ПРЕДКАМ И ЗА ПРЕДКОВ

КАК МОЛИТЬСЯ

КАК ПЕТЬ МОЛИТВУ

ТРАДИЦИОННЫЕ МОЛИТВЫ

Реквием (католицизм)

Кель Малей Рахамим (иудаизм)

Спиритизм

Буддизм

Составление собственных молитв

МОЛИТВА И РИТУАЛ

Благоприятные дни

Новенна

Молитва в течение месяца

Индульгенции

НЕСКОЛЬКО МОИХ ЛЮБИМЫХ МОЛИТВ

Утренняя молитва

Молитва перед гаданием

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 6 ДУХОВНАЯ ГИГИЕНА

ДУХИ ДОМА

Кран и плита

Двери и окна

Хранилища

Кровать

ОЧИЩЕНИЕ ДОМА

Мытьё пола

Мытьё подоконников

Очищение дымом

Кипячение трав

Ритуал очищения дома в новолуние

ОЧИЩЕНИЕ СЕБЯ СВЯТОЙ ВОДОЙ

ДУХОВНЫЕ BAHH

Простая духовная ванна для избавления от негатива

Белая ванна для тревожного сердца

Ванна с иссопом для примирения

ОЧИЩАЮЩИЙ РИТУАЛ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 7

МЕДИУМИЗМ - ЭТО ДЛЯ КАЖДОГО

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ О МЕДИУМИЗМЕ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

УПРАЖНЕНИЯ

Ощущения

День 1: Что ты видишь?

День 2: Что ты слышишь?

День 3: Что ты чувствуешь обонянием?

День 4: Что ты ощущаешь вкусом?

День 5: Что ты ощущаешь телом?

ДРИФТ (DRIVE)

РАСКРЫТИЕ КУЛАКА

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 8 УГЛУБЛЕНИЕ В МЕДИУМИЗМ

ПРИГЛАШЕНИЕ ТАНЦЕВАТЬ С ПРЕДКАМИ

РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ

ГАДАНИЕ НА ИГРАЛЬНЫХ КАРТАХ

Как правильно формулировать вопросы

Когда всё идёт в «нет»

Гадание на подношения

ВАЖНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Убедись, что ты действительно общаешься с предками

2. Не задавай глупых вопросов

3. Не позволяй гаданию управлять твоей жизнью

Как использовать гадание правильно

ГАДАНИЕ ЧЕРЕЗ СНЫ

Как понимать символы

Южная Италия и Сицилия: гадание через сон и знаки

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 9 РАСТЕНИЯ-СОЮЗНИКИ

ДЛЯ ПОЧИТАНИЯ ПРЕДКОВ

РАСТЕНИЯ - ЛИЧНОСТИ, А НЕ ЯРЛЫКИ

Две «денежные» травы — два разных духа

Фава

Мята

МАТЕРИ И ДОЧЕРИ

ИСТОРИЯ О ПАВЛОВНИИ

Как познакомиться с растением-союзником

РАСТЕНИЯ В ПОЧИТАНИИ ПРЕДКОВ И МАГИИ

Лавр благородный

Одуванчик

Ладан

Лаванда

Мята

Полынь обыкновенная

Полынь в магии

Роза

Рута

Розмарин

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 10 ПРИЗЫВ СИЛЫ ПРЕДКОВ

ЧТО ТАКОЕ МАГИЯ?

Магия и обычные действия идут вместе

Мораль магии

Магия предков как моральная практика

Почему одни заклинания работают, а другие — нет?

Самое сильное заклинание - самое простое

Мой пример

Иногда настоящая магия — это подготовка

ПРАКТИКА РОДОВОЙ МАГИИ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДНЕВНИКА

ГЛАВА 11 ПОДБОРКА ЗАКЛИНАНИЙ

Заклинание против ночных кошмаров

Заклинание на крайний случай

Заклинание на удачу

Заклинание для влюблённых, которые съезжаются

Заклинание для новых возможностей

Заклинание для ориентации

Заклинание для безопасного путешествия

Заклинание для любви к себе

Заклинание для женщины, которая хочет править в доме

Заклинание, чтобы найти достойного партнёра

Заклинание, чтобы получить работу

Заклинание на исцеление

Заклинание, чтобы привить себе стойкость против отчаяния

Заклинание, чтобы узнать, кто твои настоящие друзья

Заклинание, чтобы завести новых друзей

Заклинание, чтобы переехать в другой город

Заклинание, чтобы приумножить удачу

Заклинание, чтобы защитить кого-то или что-то

Заклинание, чтобы снять сглаз

Заклинание, чтобы убрать негативные влияния среды

Заклинание для успеха во всех начинаниях

Заклинание, чтобы перевернуть игру, когда всё почти проиграно

Заклинание, чтобы понять человека

Заклинание, чтобы завоевать расположение и влияние на работе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПОМНИ О БУДУЩЕМ

БИБЛИОГРАФИЯ