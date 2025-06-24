Данная книга — первая часть дилогии, посвященной месту и судьбе мифологического в истории еврейской цивилизации. Она рассматривает материал, связанный со становлением библейской религии: переход от архаической мифологии к историческому и нравственному мышлению и — одновременно с этим — мифологические элементы, продолжившие существовать в рамках этого мышления. Первоначально предполагалось уместить под одной обложкой всю трехтысячелетнюю историю взаимодействия евреев и мифа, однако в итоге проект был разделен на две части, лишь первую из которых вы держите сейчас в руках.

Эта дилогия подытоживает 40 лет моей биологической жизни — и, кроме того, 25 лет жизни интеллектуальной. В ней я сложил своего рода собственный миф — миф о еврейском мифе, или, точнее, о вечной борьбе евреев с мифом. Как и положено мифу, он имеет для меня и личный, эмоциональный смысл. Знакомство с еврейской цивилизацией — прежде всего, с раввинистической Аггадой и с хасидскими преданиями — открыло мне совершенно новую перспективу на миф.

Все эти тексты, хотя и разговаривали мифологическим языком, использовали его для совершенно иных целей — пропаганды единобожия, нравственности и соблюдения заповедей Торы. От этого старые мифологические мотивы в их руках приобретали новую пластичность, звучали как некое парадоксальное открытие, вспарывающее, высмеивающее, травестирующее саму природу мифического.

Все эти годы я пытался выявить и описать ту «деконструкцию», которую раввинистический комментарий проделывает с архаическим мифом, одновременно заимствуя его язык. Лишь в этой дилогии я возвращаюсь к вопросам мифа, волновавшим меня в юности, чтобы снова взглянуть на них — однако теперь уже в свете того, что я выучил о еврейской цивилизации и как бы «из» нее.

Таким образом, как эта книга, так и ее планируемая вторая часть — это не только и не столько сборник тех или иных отдельных мифологем, сколько приглашение к размышлению о том, что такое миф вообще (и «еврейский миф» в частности) и какие альтернативные взгляды на него могут существовать.

Михаил Вогман — Древнееврейские мифы — От Левиафана и богини Ашеры до разбитых скрижалей и Иова

Москва: МИФ, 2025. — 304 с.: ил.

ISBN 978-5-00214-758-8

Михаил Вогман — Древнееврейские мифы — Содержание