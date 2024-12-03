Один знакомый недавно сказал мне: «Твоя книга ״Отвержение и принятие“ сейчас актуальнее, чем двадцать пять лет назад, когда ты ее только написал». Он намекал на призыв «Вернуть Америке былое величие» и Брекзит и был совершенно прав. Когда в начале девяностых годов я работал над этой книгой, мир стремился к объединению, и мне приходилось противостоять опасным водоворотам конфликтов вокруг идеи идентичности, которые разрывали на части страны и сообщества.

И сегодня на нас обрушились мощные волны: мир встал на путь разделения. «Поднялся шквал разговоров на тему идентичности» — в студенческой среде, в электоральной политике, на мировой арене. Фрэнсис Фукуяма, мыслитель, разглядевший конец истории в триумфе либерального государства на основе рыночной экономики, пишет в своей книге «Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия», вышедшей в 2018 году: «Потребность в признании идентичности какой-либо группы — это универсальное понятие, которое охватывает многое из того, что происходит сегодня в мировой политике». Набирают обороты авторитаризм и фашизм — наиболее тревожные формы борьбы за идентичность. В новом введении к своей книге я обрисовываю возрождение идентичности и исследую, как она связана с основной темой книги.

Вольф Мирослав - Отвержение и принятие

БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О САМОСОЗНАНИИ, ВОСПРИЯТИИ ДРУГОГО И ПРИМИРЕНИИ

пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2023.— 480 с.

ISBN 978-5-88869-357-5

ISBN 978-5-88869-359-9

Первое издание этой книги на русском языке под названием «Презрение и принятие» было выпущено издательством «Коллоквиум» в 2014 году.

Данное издание переработано и дополнено автором в 2019 году.

Вольф Мирослав - Отвержение и принятие - Содержание

Предисловие к дополненному и переработанному изданию

Предисловие к первому изданию

Введение. Возрождение идентичности

Глава 1. Крест, я и другой

Часть I

Глава 2. Общность и разобщенность

Глава 3. Отвержение

Глава 4. Принятие

Часть II

Глава 5. Угнетение и справедливость

Глава 6. Истина и ложь

Глава 7. Насилие и мир

Эпилог

Два с половиной десятилетия спустя

Приложение

Троица, идентичность и самоотдача

Благодарности

Библиография

Именной указатель

Библейский указатель