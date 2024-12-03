Вольф Мирослав - Отвержение и принятие
Один знакомый недавно сказал мне: «Твоя книга ״Отвержение и принятие“ сейчас актуальнее, чем двадцать пять лет назад, когда ты ее только написал». Он намекал на призыв «Вернуть Америке былое величие» и Брекзит и был совершенно прав. Когда в начале девяностых годов я работал над этой книгой, мир стремился к объединению, и мне приходилось противостоять опасным водоворотам конфликтов вокруг идеи идентичности, которые разрывали на части страны и сообщества.
И сегодня на нас обрушились мощные волны: мир встал на путь разделения. «Поднялся шквал разговоров на тему идентичности» — в студенческой среде, в электоральной политике, на мировой арене. Фрэнсис Фукуяма, мыслитель, разглядевший конец истории в триумфе либерального государства на основе рыночной экономики, пишет в своей книге «Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия», вышедшей в 2018 году: «Потребность в признании идентичности какой-либо группы — это универсальное понятие, которое охватывает многое из того, что происходит сегодня в мировой политике». Набирают обороты авторитаризм и фашизм — наиболее тревожные формы борьбы за идентичность. В новом введении к своей книге я обрисовываю возрождение идентичности и исследую, как она связана с основной темой книги.
Вольф Мирослав - Отвержение и принятие
БОГОСЛОВСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О САМОСОЗНАНИИ, ВОСПРИЯТИИ ДРУГОГО И ПРИМИРЕНИИ
пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2023.— 480 с.
ISBN 978-5-88869-357-5
ISBN 978-5-88869-359-9
Первое издание этой книги на русском языке под названием «Презрение и принятие» было выпущено издательством «Коллоквиум» в 2014 году.
Данное издание переработано и дополнено автором в 2019 году.
Вольф Мирослав - Отвержение и принятие - Содержание
- Предисловие к дополненному и переработанному изданию
- Предисловие к первому изданию
- Введение. Возрождение идентичности
- Глава 1. Крест, я и другой
Часть I
- Глава 2. Общность и разобщенность
- Глава 3. Отвержение
- Глава 4. Принятие
Часть II
- Глава 5. Угнетение и справедливость
- Глава 6. Истина и ложь
- Глава 7. Насилие и мир
- Эпилог
- Два с половиной десятилетия спустя
Приложение
- Троица, идентичность и самоотдача
Благодарности
Библиография
Именной указатель
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