В июне 2008 г. Папа Бенедикт XVI провозгласил «Год святого апостола Павла» и пригласил Католическую Церковь и всех христиан почтить память великого Апостола. Поводом послужило 2000-летие со дня рождения апостола Павла, которое, согласно новейшим исследованиям, предположительно можно отнести ко времени между 7 и 10 г. после Рождества Христова. «Год святого апостола Павла» призван способствовать новому открытию личности святого Павла и его вести. Нам открывается множество возможностей торжественно встретить этот Год.

Сотни тысяч паломников посетят собор Св. Павла за Стенами, где расположена гробница святого с саркофагом, который несколько лет назад был заново открыт и тщательно исследован. Другие пройдут теми путями, которыми прошел апостол, когда проповедовал Евангелие и посещал основанные им общины. По поручению Ватикана готовятся новые издания Посланий апостола Павла и Деяний апостолов, повествующих о его миссионерских путешествиях и заточении. Многие богословские факультеты и издательства уже сообщили о появлении новой литературы, посвященной апостолу Павлу. Этот год должен стать для Вселенской Церкви и всех христиан встречей с великим Апостолом Народов и его вестью о Христе. Предлагаемая вашему вниманию книга также призвана послужить этой цели, но совершенно особым образом.

Петер Вольф - В школе Апостола Павла

Москва, Издательство Францисканцев, 2009

Избранные тексты о. Иосифа Кентениха

Перевод с немецкого Александры Немтиной

ISBN: 978-5-89208-085-9

Петер Вольф - В школе Апостола Павла - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

1. Решающий поворот

1.1. Знать только Христа Распятого

1.2. Быть новыми людьми во Христе Иисусе

1.3. Жизнь ради тайны Христа

2. Вера в Провидение

2.1. Бог открывал мне дверь

2.2. Наше же жительство — на небесах

2.3. Любящим Бога все содействует ко благу

3. Свобода детей Божьих

3.1. Господь нуждается в свободных гребцах

3.2. На пути к совершенной свободе детей Божьих

3.3. Утвердиться в свободе на каждое время

4. Служащая любовь

4.1. Стать всем для всех

4.2. Но любовь из них больше

4.3. Воспитание как служение отца и матери

5. Немощь моя — сила Божия

5.1. Когда я немощен, я силен

5.2. Буду хвалиться немощью моею

5.3. Великий и малый Павел

5.4. Сказать «да» своей малости

6. Члены Тела Христова 1

6.1. Мысль о членах [Тела Христова] как ключевая идея

6.2. Вы — Тело Христово

6.3. Тело ваше — храм Святого Духа

7. Новый человек во Христе

7.1. Жить во Христе и со Христом

7.2. Быть христианином — великая радость

7.3. Приобщиться к искупленным

8. Страдать со Христом

8.1. Крещенные в смерть и воскресение Иисуса

8.2. Приобщиться к страданиям Христа как Шенштаттская семья

8.3. Вместе страдать и вместе войти во славу

8.4. Молиться, трудиться и страдать

9. Проникнуться миссией

9.1. Чтобы быть посланным Им

9.2. Проникнуться Божественной миссией

9.3. Я послан

9.4. Жить миссией

9.5. Вера в миссию

9.6. Возвещать тайну Девы Марии

10. Павел как надежный проводник

10.1 Довериться водительству Павла

Источники

Петер Вольф - В школе Апостола Павла - Предисловие к русскому изданию

Книга, которую вы, дорогой читатель, держите в руках, является первым изданием на русском языке, отражающим богатейший и глубокий опыт веры, которым жил немецкий священник и богослов Иосиф Кентених, основатель движения духовного обновления внутри Католической Церкви, известного под названием Шенштаттской семьи или Шенштаттского церковного движения. В своём предисловии, чтобы подвигнуть читателя к непосредственной встрече со словами отца Иосифа (словами, которые говорят прямо сердцу и не требуют никакого специального предисловия), я бы хотел сказать, почему среди многочисленных публикаций об апостоле Павле, которые вышли в России, эта книга занимает особое место.

Прежде всего, у нас в руках — не просто собрание комментариев относительно каких-либо отрывков из посланий апостола Павла. Эта книга также не является сборником об учении или о духовности святого Павла, в узком смысле этих слов. То, что из этих страниц выявляется — это свидетельство. Свидетельство об исключительной встрече. И чем дальше мы читаем, тем больше, мало-помалу, мы приходим к выводу, что здесь речь идёт не просто о случайной встрече, а о глубокой и долговечной дружбе. О встрече и дружбе между человеком XX века, отцом Иосифом Кентенихом, и человеком, который жил за 2000 лет до него, — Павлом из Тарса. Между апостолом XX века и апостолом I века. Вот такая, на мой взгляд, особенность этой книги: отец И. Кентених не просто объясняет нам сложные отрывки из посланий апостола. В гораздо большей степени он стремится представить нам Павла таким образом, каким мы рассказываем о своем друге или отце другим людям, которые с ним не знакомы. Конечно же, на каждой странице обнаруживается и глубокое знакомство немецкого священника с сочинениями святого Павла. Тем не менее, мы ясно чувствуем, что здесь речь идёт о знании, приобретённом не только посредством чтения или изучения этих текстов. В большей мере речь идёт о близости духовной, чем интеллектуальной. «Питаясь» посланиями Павла, автор «вжился» в сердце святого Павла. Отсюда — своеобразный общий тон этих страниц: пылающий и прямой, увлечённый и простой. Святой Павел на страницах текстов отца Иосифа предстаёт перед нами живым, реальным человеком, таким, какого мы можем встретить завтра на станции метро. И вместе с тем — это необыкновенная личность. Неслучайно о. Кентених постоянно воодушевляется и начинает с восхищением ребёнка воспевать величие своего друга. Отец Иосиф любит, почитает святого Павла. И поэтому он способен передать другим свою любовь.

Свидетельство — подходящее название для этой книги и по другой причине. Во всех текстах, как мне кажется, автор обращается к определенному конкретному «вы», всегда знакомому. Автор обращается к людям, многих из которых он лично знает. Он говорит о Павле — своем друге — другим своим друзьям. Он хочет, чтобы они познакомились с ним. В этом смысле отец И. Кентених не ограничивается повествованием о Павле, а говорит о том, каким был Павел. И в этом смысле, как мне кажется, отец Иосиф хочет как-то подражать «стилю» Павла, поскольку он, как и апостол, настойчиво обращается к своему народу. Таким образом, обновляется слово Павла, оно каким- то образом снова осуществляется, и словно вновь оживает атмосфера посланий. Слова отца И. Кентениха бросают вызов. Как и апостол Павел, он хочет скорее пробудить, чем объяснить, скорее подтолкнуть, чем успокоить.- Он призывает к решению. Я желаю читателям этой книги таким образом воспринять слова отца Иосифа, как будто они обращены лично к вам. И тогда люди нашего времени, читая послания апостола Павла, смогут почувствовать себя призванными стать то Галатами, то Римлянами, то Коринфянами.

+ Павел Пецци

Архиепархия Божией Матери в Москве