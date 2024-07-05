Акунов - Вандалы
Впервые о вандалах автор этих строк узнал из седьмого тома оранжевой детской энциклопедии советского образца, носившего название «Из истории человеческого общества». Сидя с моим одноклассником и другом Андреем Леонидовичем (тогда, в детстве, просто Андреем, без «Леонидовича») Баталовым по прозвищу «Бата» (позднейшие варианты: «пан Бата», «мракобес Бата» и, наконец, «Апостол») у него дома на Валовой улице близ станции метро «Павелецкая», и листая этот том, мы наткнулись в конце раздела «Античный мир» на драматического содержания черно-белую иллюстрацию, озаглавленную «Нашествие Гензериха на Рим (картина К. П. Брюллова)». В подписи под картинкой говорилось, что в 455 г. н.э. германцы-вандалы во главе со своим королем Гензерихом разграбили и разорили «Вечный Город» Рим.
И в самом деле, на картинке валялись раненые и убитые римляне (все, как один – безоружные), свирепые дикие воины брали в полон девушек и женщин, тащили награбленную добычу, в том числе громадный семисвечник (попавший, как я узнал лишь впоследствии, в Рим из разграбленного римлянами Иерусалимского храма иудеев), на все это скорбно взирал христианский епископ (как я выяснил позднее – папа римский) в митре и с большим крестом в руке, а на заднем плане, в клубах дыма от горящих зданий, разорители Рима сбивали надписи и барельефы с триумфальной арки. Всем распоряжался бородатый всадник на вороном коне в шлеме с конским хвостом, увенчанным царской короной – грозный Гензерих (странное имя, подумалось мне, ведь «Гензерих» по-немецки значит «гусак»). Кое-что осталось мне, да и Андрею, непонятным – например, присутствие среди германских воинов-вандалов смуглых и даже просто чернокожих личностей в белых одеждах и бурнусах явно не германского, а африканского происхождения. Седьмой том детской энциклопедии ответа на возникшие вопросы не давал, однако заронил в мою детскую душу первое семечко интереса к вандалам. Но это так, к слову.
Акунов Вольфганг - Вандалы – оклеветанный народ
СПб.: Алетейя, 2020, 464 с.: ил.
Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма
ISBN 978-5-00165-128-4
Акунов Вольфганг - Вандалы – оклеветанный народ - Cодержание
Зачин. Навеки заклейменные
Книга первая. Долгая, долгая дорога
- 1. Священная гора
- 2. Блуждания вандалов по Европе
- 3.«Зинзирих-рига»
- 4. Град святости и град греха
- 5. Битва за Рим, которой не было
- 6. Величайший флотоводец Средиземноморья
- 7. Дипломатия удара в спину
- Приложение. Михаил Гаспаров о поздней Римской империи
Книга вторая. Долгая, долгая борьба
- 1. Царь мертв, но жив народ
- 2. Меч и перо
- 3. Проклятьем заклейменный Гунерих
- 4. Закат величья Астингов
- 5. Последние властители вандалов
- 6. Вандальский Рагнарёк
Приложение. Хронологическая таблица
Список царей вандалов-астингов
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