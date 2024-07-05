Впервые о вандалах автор этих строк узнал из седьмого тома оранжевой детской энциклопедии советского образца, носившего название «Из истории человеческого общества». Сидя с моим одноклассником и другом Андреем Леонидовичем (тогда, в детстве, просто Андреем, без «Леонидовича») Баталовым по прозвищу «Бата» (позднейшие варианты: «пан Бата», «мракобес Бата» и, наконец, «Апостол») у него дома на Валовой улице близ станции метро «Павелецкая», и листая этот том, мы наткнулись в конце раздела «Античный мир» на драматического содержания черно-белую иллюстрацию, озаглавленную «Нашествие Гензериха на Рим (картина К. П. Брюллова)». В подписи под картинкой говорилось, что в 455 г. н.э. германцы-вандалы во главе со своим королем Гензерихом разграбили и разорили «Вечный Город» Рим.

И в самом деле, на картинке валялись раненые и убитые римляне (все, как один – безоружные), свирепые дикие воины брали в полон девушек и женщин, тащили награбленную добычу, в том числе громадный семисвечник (попавший, как я узнал лишь впоследствии, в Рим из разграбленного римлянами Иерусалимского храма иудеев), на все это скорбно взирал христианский епископ (как я выяснил позднее – папа римский) в митре и с большим крестом в руке, а на заднем плане, в клубах дыма от горящих зданий, разорители Рима сбивали надписи и барельефы с триумфальной арки. Всем распоряжался бородатый всадник на вороном коне в шлеме с конским хвостом, увенчанным царской короной – грозный Гензерих (странное имя, подумалось мне, ведь «Гензерих» по-немецки значит «гусак»). Кое-что осталось мне, да и Андрею, непонятным – например, присутствие среди германских воинов-вандалов смуглых и даже просто чернокожих личностей в белых одеждах и бурнусах явно не германского, а африканского происхождения. Седьмой том детской энциклопедии ответа на возникшие вопросы не давал, однако заронил в мою детскую душу первое семечко интереса к вандалам. Но это так, к слову.

Акунов Вольфганг - Вандалы – оклеветанный народ

СПб.: Алетейя, 2020, 464 с.: ил.

Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма

ISBN 978-5-00165-128-4

Акунов Вольфганг - Вандалы – оклеветанный народ - Cодержание

Зачин. Навеки заклейменные

Книга первая. Долгая, долгая дорога

1. Священная гора

2. Блуждания вандалов по Европе

3.«Зинзирих-рига»

4. Град святости и град греха

5. Битва за Рим, которой не было

6. Величайший флотоводец Средиземноморья

7. Дипломатия удара в спину

Приложение. Михаил Гаспаров о поздней Римской империи

Книга вторая. Долгая, долгая борьба

1. Царь мертв, но жив народ

2. Меч и перо

3. Проклятьем заклейменный Гунерих

4. Закат величья Астингов

5. Последние властители вандалов

6. Вандальский Рагнарёк

Приложение. Хронологическая таблица

Список царей вандалов-астингов