Волков - Археология человечности

Книга Павла Волкова — это не просто научное изложение археологических фактов, а глубокое философское размышление о границах между животным миром и человечностью. Автор, профессиональный археолог, бросает вызов устоявшейся парадигме, согласно которой эволюция орудий труда напрямую отражает биологическую эволюцию человека. Он приглашает читателя в «археологический детектив», где за каждой находкой стоит вопрос: делает ли умение обрабатывать камень обезьяну человеком, или человечность — это нечто иное, не сводимое к материи?

Павел Волков подчеркивает, что археология — это «зеркало», в котором отражаются наши собственные ожидания и предубеждения. Он критикует попытки познать человека исключительно средствами естественных наук, утверждая, что «промыслительность» истории и культура как таковая не могут быть объяснены только биологической эволюцией.

Волков П. В. - Археология человечности. Все ли мы произошли от обезьяны?

Издательство: СПб.: РХГА, 2025. — 368 с., ил.

ISBN: 978-536-4-907987

