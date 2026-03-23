Волков - Человек за камнем

Волков - Человек за камнем
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Archaeology, History, Cultural Studies Art

Вся история нашей цивилизации: Вавилон, пирамиды Египта, первая письменность, открытие Америки... космос и Гагарин - всё это последние 8-10 тысяч лет, а протяжённость палеолита - каменного века в истории человечества - почти миллион лет.

Что за люди жили в это время?

За прошедшее столетие археологами проделаны полевые работы в колоссальных объёмах. В хранилищах накоплены сотни тысяч палеолитических артефактов и неисчислимые тома описаний обстоятельств их обнаружения.

Казалось бы, теперь можно приступить к осмыслению того, что выкопано, и наконец попытаться ответить на вопросы: кто наши предки? как и чем они жили?

Очевидно, что - пора.

Но... ничего подобного не происходит. Мы, археологи, продолжаем копать, копить и писать формальные отчеты. За типологией находок, за схемами направлений миграций наших предков, за корреляционными таблицами и графиками монографий порой не так легко разглядеть личность «производителя» древних орудий труда. Образно говоря, «камень» стал «заслонять» человека.

Отчего так?

Что есть «человек» с точки зрения археологии? Каков был быт наших предков? Каковы мотивы появления палеолитического искусства? Где лежат истоки нашей религиозности? Изменились ли мы в своём поведении и восприятии окружающего мира? В чём, наконец, наше отличие от «человекообразных обезьян»? На все сколь-нибудь значимые вопросы о нашем прошлом сейчас бойко отвечают антропологи, зоологи, генетики, журналисты и энтузиасты Интернета. Для непросвещённых умов этого, может быть, и достаточно, но для вдумчивого читателя у нас, у археологов, есть свой опыт и свои профессиональные ответы.

В книге отмечен ряд странностей нашей истории, предложен маркер её начала, поднимаются весьма болезненные темы: о роли идеологии, о важности нравственного ориентира в современной науке.

Павел Волков - Человек за камнем. Археология в последнее время

2-е издание, исправленное

СПб. : Платоновское философское общество, 2020. - 280 с.

ISBN 978-5-60437722-2

Павел Волков - Человек за камнем. Археология в последнее время - Содержание

Предисловие автора

Часть I. От собирательства к науке Рождение науки

  • Эксперимент в археологии

  • На пути к человеку

Часть II. Эпоха камня Жилища

  • Огонь

  • Охота

  • Орудия

  • Хорошо ли режет каменный нож

  • Человек разумный

  • Нечто большее

  • На пороге истории

Часть III. Вид из пещеры Платона Свет и тени

  • Искусство как диалог

  • Каменный век на страницах Библии

  • Начало рода

Часть IV. Самое сложное Привычка к невероятному

  • Время

  • Леваллуа как маркер

Часть V. Выбор Культура как предпосылка

  • Грустные мысли

  • Прямая речь

Цитированная литература

Related Books

All Books