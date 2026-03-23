Вся история нашей цивилизации: Вавилон, пирамиды Египта, первая письменность, открытие Америки... космос и Гагарин - всё это последние 8-10 тысяч лет, а протяжённость палеолита - каменного века в истории человечества - почти миллион лет.
Что за люди жили в это время?
За прошедшее столетие археологами проделаны полевые работы в колоссальных объёмах. В хранилищах накоплены сотни тысяч палеолитических артефактов и неисчислимые тома описаний обстоятельств их обнаружения.
Казалось бы, теперь можно приступить к осмыслению того, что выкопано, и наконец попытаться ответить на вопросы: кто наши предки? как и чем они жили?
Очевидно, что - пора.
Но... ничего подобного не происходит. Мы, археологи, продолжаем копать, копить и писать формальные отчеты. За типологией находок, за схемами направлений миграций наших предков, за корреляционными таблицами и графиками монографий порой не так легко разглядеть личность «производителя» древних орудий труда. Образно говоря, «камень» стал «заслонять» человека.
Отчего так?
Что есть «человек» с точки зрения археологии? Каков был быт наших предков? Каковы мотивы появления палеолитического искусства? Где лежат истоки нашей религиозности? Изменились ли мы в своём поведении и восприятии окружающего мира? В чём, наконец, наше отличие от «человекообразных обезьян»? На все сколь-нибудь значимые вопросы о нашем прошлом сейчас бойко отвечают антропологи, зоологи, генетики, журналисты и энтузиасты Интернета. Для непросвещённых умов этого, может быть, и достаточно, но для вдумчивого читателя у нас, у археологов, есть свой опыт и свои профессиональные ответы.
В книге отмечен ряд странностей нашей истории, предложен маркер её начала, поднимаются весьма болезненные темы: о роли идеологии, о важности нравственного ориентира в современной науке.
Павел Волков - Человек за камнем. Археология в последнее время
2-е издание, исправленное
СПб. : Платоновское философское общество, 2020. - 280 с.
ISBN 978-5-60437722-2
Павел Волков - Человек за камнем. Археология в последнее время - Содержание
Предисловие автора
Часть I. От собирательства к науке Рождение науки
Эксперимент в археологии
На пути к человеку
Часть II. Эпоха камня Жилища
Огонь
Охота
Орудия
Хорошо ли режет каменный нож
Человек разумный
Нечто большее
На пороге истории
Часть III. Вид из пещеры Платона Свет и тени
Искусство как диалог
Каменный век на страницах Библии
Начало рода
Часть IV. Самое сложное Привычка к невероятному
Время
Леваллуа как маркер
Часть V. Выбор Культура как предпосылка
Грустные мысли
Прямая речь
Цитированная литература
