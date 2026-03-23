Волков - Потомки Адама

Вообще естествознание имеет очень длительную и интереснейшую историю. Обозревая её, можно увидеть, что одни исследователи чем пристальнее и глубже изучали окружающую нас природу, тем больше укреплялись в религиозной вере. Так было, например, и в дохристианские времена. Святой Апостол Павел в Послании к Римлянам писал, что «через рассматривание творений» люди могли уразумевать «вечную силу и Божество» (Рим.1:20). Но вместе с тем на исторических путях науки неоднократно появлялся и соблазн дать ответы на вопросы: «Кто мы?» и «Откуда?», опираясь исключительно на собственный опыт. Один из наиболее известных плодов такого рода деятельности - это гипотеза о происхождении «человека от обезьяны», ставшая одним из краеугольных камней так называемого «научного атеизма», который насаждался в нашей стране как официальное вероучение. Книги, в которых выражались сомнения в истинности такого мнения, печатались только в «самиздате» или за рубежом.

С начала 90-х годов в России стали выходить в свет публикации православных авторов, в которых говорится о непротиворечивости церковного вероучения и науки в вопросе «о происхождении человека». Однако в учебных пособиях, используемых в системе государственного образования, атеистические взгляды до сих пор продолжают выдаваться за «единственно верные», а религиозные воззрения представляются противоречащими естествознанию. Это не верно. Мысль об отношениях науки и религии очень точно отражена в хорошо известных словах Святителя Филарета Московского: «Вера Христова не во вражде с истинным знанием, потому что не в союзе с невежеством».

В книге Павла Владимировича Волкова нет характерного для инославных да, к сожалению, и некоторых православных специалистов по апологетике стремления «подогнать» науку под богословие или «подладить» богословие под «последнее слово науки». Становится очевидным, что наука сама чем далее развивается, тем больше приходит к пониманию необходимости сотрудничества с богословием ради восстановления целостного и спасительного для человека и человечества мировоззрения.

Павел Волков - Потомки Адама

М. - СПб. - Новосибирск: Общество святителя Василия Великого, 2003. - 200 с.

ISBN 5-87468-243-0

Павел Волков - Потомки Адама - Содержание