Моя книга — исследование свободы воли и моральной ответственности. Она отвечает на вопрос, возможны ли ответственность и свобода в мире, где действуют физические законы, где длинная цепочка причин определяет наличное состояние вещей и где причинами могут быть только события, а не субстанции. В решении этого вопроса нельзя было обойтись без современных представлений из области физики, нейрофизиологии, психологии.

В этом смысле работа опирается на научные теории. Однако эта книга — философская. Сами по себе научные теории и эмпирические факты не могут дать искомого ответа: они не способны склонить ни в ту ни в другую сторону. Только в философском контексте эти научные теории могут свидетельствовать против возможности свободы и ответственности. Поэтому поиск ответа я осуществлял с помощью философских методов: концептуального анализа, мысленных экспериментов и логических аргументов.

Дмитрий Волков - Свобода воли. Иллюзия или возможность

М.: Карьера Пресс, 2018 г. —368 с.

ISBN 978-5-00074-206-8

Дмитрий Волков - Свобода воли. Иллюзия или возможность - Содержание

Предисловие

Введение

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОЙ КАУЗАЛЬНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

I. Аргументы в пользу ментальной каузальности

Связь проблем ментальной каузальности и свободы воли Корреляция ментальных состояний и действий Два типа возможных связей между ментальными состояниями и действиями Доводы против каузальной связи действий и ментальных состояний Доводы Д. Дэвидсона в пользу каузальной связи

II. Проблема ментальной каузальности в современной аналитической философии

Аргумент исключения Дж. Кима против ментальной каузальности Аргумент супервентности против каузального влияния одних ментальных состояний на другие

III. Решение проблемы ментальной каузальности в локальном интеракционизме

Ключевые положения локального интеракционизма Аргумент каузальных траекторий в пользу ментальной каузальности и против локальной супервентности Возражения на Аргумент каузальных траекторий 66

IV. Решение проблемы ментальной каузальности в биологическом натурализме Дж. Сёрла

Ключевые положения биологического натурализма Дж. Сёрла Иллюстрации к каузальным связям в биологическом натурализме Внутренние противоречия теории Дж. Сёрла Недостатки проведенных аналогий и иллюстраций

V. Решение проблемы ментальной каузальности в телеофункционализме Д. Деннета

Ключевые положения телеофункционализма Деннета «История двух черных ящиков» как иллюстрация каузальной эффективности высокоуровневых свойств Интерпретация мысленного эксперимента Критика телеофункционализма и возможные ответы

VI. Решение проблемы ментальной каузальности

Аргумент обобщения Н. Блока против Аргумента исключения Контрпример к Аргументу исключения. Библиотека первых изданий Что не так с Аргументом исключения Дж. Кима?

VII. Итоги первой главы

ГЛАВА 2. СВОБОДА ВОЛИ И ДЕТЕРМИНИЗМ

I. Проблема соотношения свободы, детерминизма и индетерминизма

Свобода воли и детерминизм Свобода воли и индетерминизм. Аргумент случайности Дилемма свободы воли: соотношение с детерминизмом и индетерминизмом Альтернативные позиции по вопросу свободы воли конца XX — начала XXI в.

II. Решение проблемы свободы воли в либертарианстве Р. Кейна

Этапы либертарианской кампании Свобода воли и детерминизм несовместимы Свобода воли и индетерминизм совместимы Возражения к теории Кейна

III. Свобода воли и моральная ответственность в жестком инкомлатибилизме Д. Перебума

Свобода воли и индетерминизм несовместимы Свобода воли и детерминизм несовместимы: Аргумент манипуляций

IV. Обоснование суперкомпатибилизма

Возражение на Аргумент манипуляций Возражение на Аргумент исчезающего агента

V. Итоги второй главы

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМА ТОЖДЕСТВА ЛИЧНОСТИ И МОРАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

I. Событийный каузализм как угроза тождеству личности

Связь вопроса о тождестве личности с проблемами моральной ответственности и свободы Событийный каузализм Проблема единства и тождества личности

II. Современные классические теории тождества личности

Психологический подход Биологический подход Э. Олсона Субстанциональный подход и его сторонники

III. Критика классических подходов с помощью Аргумента пяти трансплантаций

IV. Теория личности Д. Деннета

Мысленный эксперимент «Где я»? Личность как результат эволюции Критерии личности

V. Нарративный подход к вопросу тождества личности

Конструкция характеризующего биографического нарратива Преимущества нарративного подхода Возражения к нарративному подходу

VI. Личность как центр нарративной гравитации

Полезные аналогии, проясняющие, что такое личность Эмпирические доводы в пользу концепции Центра нарративной гравитации

VII. Итоги третьей главы

Заключение

Библиография

Дмитрий Волков - Свобода воли. Иллюзия или возможность - Предисловие

«Папа, у меня появилась идея. Я хочу сделать в школе доклад по твоей философии. Ты можешь мне рассказать про сознание? Что это такое и почему тебя это интересует?» Эта неожиданная просьба застает меня врасплох. Ей всего десять лет, и мне трудно объяснить ей суть философских проблем, которыми я занимаюсь. Мне потребовалось десять лет только для того, чтобы познакомиться с темой, увидеть и сформулировать для себя основные вопросы, разобраться в имеющихся стратегиях ответов на них, ключевых проблемах и аргументах, а теперь мне нужно буквально в нескольких предложениях, да еще и без использования специфической терминологии, самыми простыми словами, изложить все содержание моей работы. И тем не менее я пытаюсь. Я пытаюсь рассказать ей о том, чем я занимаюсь, почему это важно для меня и почему это важно вообще. И эта книга, хотя она, конечно, совсем не похожа на школьный доклад, — это благодарность за ее живой интерес. Я начал писать эту книгу очень давно и для себя, а заканчиваю теперь — для Насти, надеясь, что когда-нибудь она ее прочитает.

Кроме дочки в моей жизни есть и другие важные люди, которые воодушевляли меня во время создания этой книги, без которых она никогда бы не появилась. Это — прежде всего мой наставник, друг и главный собеседник в философии, Вадим Васильев. Именно он привил мне вкус к философским аргументам, мудро направлял мои исследования, всегда очень деликатно корректировал мои недочеты и на собственном примере, в своих статьях и книгах демонстрировал образец честной и глубокой философской работы. Вместе с Васильевым мы почти десять лет назад создали Московский центр исследования сознания (МЦИС), который сегодня объединил вокруг себя многих специалистов по аналитической философии сознания. Начинался же он с того, что к нам присоединились Роберт Хауэлл, Антон Кузнецов и Артем Беседин.

С их появлением в Центре мы стали настоящим философским сообществом — пусть небольшим, но очень активным. Работать стало намного интересней — появилась возможность дискутировать и получать быстрый живой, эмоциональный отклик. Коллеги — Васильев, Кузнецов, Беседин — слушали мои выступления, читали черновики работ и критиковали предлагаемые мной решения. Благодаря им я уточнил определения, избавился от многих затруднений, лучше определился с собственной позицией и отточил аргументы. Этому способствовали также диалоги с нашими коллегами из Санкт-Петербурга: Данилом Разеевым, Сергеем Левиным, Марией Секацкой, Дарьей Чирвой. Мы познакомились на одной из совместных конференций в Москве, а потом они пригласили нас к себе в Петербург. С этого момента завязалась дружба, и наше профессиональное сообщество расширило свои границы. Впрочем, в связи с работой Центра у меня появилось много собеседников и за рубежом.

Особо продуктивными были международные Летние школы по проблемам свободы воли и моральной ответственности, организованные Центром. Во время этих двухнедельных выездных семинаров мы собирали группы молодых ученых из разных стран, специализирующихся на этой проблематике, и под руководством именитых профессоров и авторитетных специалистов обсуждали основные проблемы и аргументы, полемизировали и делились идеями. На этих Летних школах и различных конференциях я познакомился со многими западными аналитическими философами. Это прежде всего Дерк Перебум, Джон Фишер, Ричард Суинбёрн, Пол и Патрисия Чёрчленд, Джесси Принц и Дэвид Чалмерс. Одно дело, когда читаешь философские работы автора, о котором знаешь только из энциклопедических статей. Совсем другое дело — когда эти авторы становятся твоими собеседниками. Общение с этими философами значительно повлияло на стиль моего мышления. Особую роль в этом сыграл Дэниел Деннет. С ним меня связывает долгая дружба. Для меня Деннет стал образцом современного философа: ходячая энциклопедия (причем по многим отраслям знаний от музыки до биологии), необыкновенно острый математический ум и прекрасный оратор и публицист. Влияние его концепций хорошо прослеживается в тексте всей книги.