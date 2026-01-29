Волков - Воспитываем мальчика-юношу-мужчину
В данном учебно-практическом пособии представлен глубокий психологический анализ воспитания мальчиков с учетом их уникальных физиологических и психических особенностей, отличающих их от девочек. Автор подробно рассматривает три ключевые стадии развития — от нежного младенчества до шести лет, период интереса к мужественности с шести до четырнадцати лет и стадию становления личности до совершеннолетия.
Особое внимание уделяется влиянию мужского гормона тестостерона, который формирует активность, стремление к лидерству и состязательности, а также может быть источником агрессии, требующей правильного направления. Книга предлагает практические рекомендации для родителей и педагогов по формированию у мальчика сильной воли, высокой самооценки и ответственности.
Волков Б.С. - Воспитываем мальчика–юношу–мужчину - Учебно-практическое пособие
М.: Академический проект, 2020. — 389 с. — (Мы и наши дети).
ISBN 978-5-8291-2589-9
Волков Б.С. - Воспитываем мальчика–юношу–мужчину – Содержание
От автора
Воспитание мальчика
Как правильно воспитывать мальчика
Семейная среда как важный фактор психического развития ребенка
Условия воспитания мальчика в неполной семье
Восхищаемся мужскими качествами сына
Каким мужчиной в будущем должен быть мальчик
Можно ли преодолеть конкурентную позицию дошкольника
Воспитание в деятельности
Я-концепция личности мальчика
Воспитание мальчика как личности свободной и ответственной
Какую структуру личности учитывать при воспитании мальчика
Наше отношение к детям (мальчикам) порождает их отношение к воспитателям
Общие проблемы психологии воспитания на современном этапе жизни общества
Демократический стиль воспитания
Мотивационно-потребностная сфера личности
Нравственная сфера личности
Нравственное воспитание в опыте В. А. Сухомлинского
Воспитанием мальчика надо управлять
Как выбрать метод воспитания, чтобы он хорошо действовал?
Знания, умения и навыки как основа развития уверенности мальчика
Потребности родителей и потребности мальчика
Мальчику важно уметь взаимодействовать со сверстниками
Включая мальчика в выполнение ролей, можно развивать полезные качества личности
Учим ребенка иметь свое мнение и отстаивать его
Есть ли воля у вашего мальчика
В воспитании мальчика хорошо помогают притчи
Разрешайте ситуации безобвинительно
Мальчик должен полюбить свое тело, чтобы им гордиться
Предупреждайте агрессивное поведение мальчика
Психосексуальное развитие мальчика
Мужские гормоны и развитие мальчика
Первая стадия. С рождения до 6 лет: нежные годы
Вторая стадия. С 6 лет до 14: интерес к мужественности
Третья стадия. От 14 лет до совершеннолетия
Проверьте себя
Язык любви
Приложение 1. Как сказать мальчику «нет»?
Приложение 2. Тест...... Пол вашего мозга
Приложение 3. Отличие мужчины от мальчика
Приложение 4. Опросник Леонгарда–Шмишека — определение типа акцентуации характера
Типичные ситуации акцентированных подростков
Приложение 5. Уровень тестостерона в организме мужчины
Приложение 6. Урок телепередачи «Жить здорово»
Приложение 7. Из чего состоит мужская сексуальность
Список использованной и рекомендуемой литературы
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