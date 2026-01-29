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Волков - Воспитываем мальчика-юношу-мужчину

Волков - Воспитываем мальчика-юношу-мужчину
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Мы и наши дети (1 book)

В данном учебно-практическом пособии представлен глубокий психологический анализ воспитания мальчиков с учетом их уникальных физиологических и психических особенностей, отличающих их от девочек. Автор подробно рассматривает три ключевые стадии развития — от нежного младенчества до шести лет, период интереса к мужественности с шести до четырнадцати лет и стадию становления личности до совершеннолетия.

Особое внимание уделяется влиянию мужского гормона тестостерона, который формирует активность, стремление к лидерству и состязательности, а также может быть источником агрессии, требующей правильного направления. Книга предлагает практические рекомендации для родителей и педагогов по формированию у мальчика сильной воли, высокой самооценки и ответственности.

Волков Б.С. - Воспитываем мальчика–юношу–мужчину - Учебно-практическое пособие

М.: Академический проект, 2020. — 389 с. — (Мы и наши дети).

ISBN 978-5-8291-2589-9

Волков Б.С. - Воспитываем мальчика–юношу–мужчину – Содержание

  • От автора

  • Воспитание мальчика

  • Как правильно воспитывать мальчика

  • Семейная среда как важный фактор психического развития ребенка

  • Условия воспитания мальчика в неполной семье

  • Восхищаемся мужскими качествами сына

  • Каким мужчиной в будущем должен быть мальчик

  • Можно ли преодолеть конкурентную позицию дошкольника

  • Воспитание в деятельности

  • Я-концепция личности мальчика

  • Воспитание мальчика как личности свободной и ответственной

  • Какую структуру личности учитывать при воспитании мальчика

  • Наше отношение к детям (мальчикам) порождает их отношение к воспитателям

  • Общие проблемы психологии воспитания на современном этапе жизни общества

  • Демократический стиль воспитания

  • Мотивационно-потребностная сфера личности

  • Нравственная сфера личности

  • Нравственное воспитание в опыте В. А. Сухомлинского

  • Воспитанием мальчика надо управлять

  • Как выбрать метод воспитания, чтобы он хорошо действовал?

  • Знания, умения и навыки как основа развития уверенности мальчика

  • Потребности родителей и потребности мальчика

  • Мальчику важно уметь взаимодействовать со сверстниками

  • Включая мальчика в выполнение ролей, можно развивать полезные качества личности

  • Учим ребенка иметь свое мнение и отстаивать его

  • Есть ли воля у вашего мальчика

  • В воспитании мальчика хорошо помогают притчи

  • Разрешайте ситуации безобвинительно

  • Мальчик должен полюбить свое тело, чтобы им гордиться

  • Предупреждайте агрессивное поведение мальчика

  • Психосексуальное развитие мальчика

  • Мужские гормоны и развитие мальчика

  • Первая стадия. С рождения до 6 лет: нежные годы

  • Вторая стадия. С 6 лет до 14: интерес к мужественности

  • Третья стадия. От 14 лет до совершеннолетия

  • Проверьте себя

  • Язык любви

    • Приложение 1. Как сказать мальчику «нет»?

    • Приложение 2. Тест...... Пол вашего мозга

    • Приложение 3. Отличие мужчины от мальчика

    • Приложение 4. Опросник Леонгарда–Шмишека — определение типа акцентуации характера

      • Типичные ситуации акцентированных подростков

    • Приложение 5. Уровень тестостерона в организме мужчины

    • Приложение 6. Урок телепередачи «Жить здорово»

    • Приложение 7. Из чего состоит мужская сексуальность

  • Список использованной и рекомендуемой литературы

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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