Волков - Воспитываем мальчика-юношу-мужчину

В данном учебно-практическом пособии представлен глубокий психологический анализ воспитания мальчиков с учетом их уникальных физиологических и психических особенностей, отличающих их от девочек. Автор подробно рассматривает три ключевые стадии развития — от нежного младенчества до шести лет, период интереса к мужественности с шести до четырнадцати лет и стадию становления личности до совершеннолетия.

Особое внимание уделяется влиянию мужского гормона тестостерона, который формирует активность, стремление к лидерству и состязательности, а также может быть источником агрессии, требующей правильного направления. Книга предлагает практические рекомендации для родителей и педагогов по формированию у мальчика сильной воли, высокой самооценки и ответственности.

Волков Б.С. - Воспитываем мальчика–юношу–мужчину - Учебно-практическое пособие

М.: Академический проект, 2020. — 389 с. — (Мы и наши дети).

ISBN 978-5-8291-2589-9

Волков Б.С. - Воспитываем мальчика–юношу–мужчину – Содержание