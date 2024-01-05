Волкова Паола - Басовская Наталия - Средневековье
Однажды святой Франциск, мыслящий глобально, решил остановить Крестовые походы и обратить мусульман в христианство. Недолго думая, он кинулся в Сирию, прибыл в штаб Крестового похода к осажденной крепости Дамьетте и быстро нашел ставку неверных. Он говорил с султаном и вполне искренно полагал, что убедил султана и его двор принять христианство и крещение. Чудом было его возвращение живым. Безумный этот поступок был вполне в духе «лютни Господа». Он не думал об опасности или провале. Франциск был свободным человеком, и эту свободу и демократию он предложил своему времени. Ты ничем не связан, кроме обета перед Господом, ты равно готов помочь всем и всех понять. Вот почему ни в одном из своих подвигов Франциск не сомневался. Любовь и взаимное понимание предлагал он своему времени. Для Франциска все были братьями, и он создал орден «братцев-францисканцев». Братец, сестрица - его любимые обиходные слова. Всегда весел и вежлив, любезен со всеми без исключения. Без исключения братьев и сестриц малых: зайцев, птиц, лесного населения.
«Друг мой заяц», «друг мой осел». Он просил прощения у кошки. Однажды, собираясь проповедовать в лесу, где пели птицы, он вежливо обратился к ним: «Сестрицы мои птички, если вы сказали, что хотели, дайте сказать и мне». И все птицы смолкли, чему мы безусловно верим. Бог одинаков в любви к своим творениям.
Веку Крестовых походов, всеобщей войны против всех, жестокости и предательства святой Франциск с наивностью ребенка, силой воли воина и целеустремленностью политика противостоял всемерной и всемирной добротой, нежной улыбкой, словом «братцы». И мир прислушивался к его слову. Он имел сторонников. Власти посмеивались наивности его утопий, но поддерживали это противодействие разрушению. Мир для него, как для поэта и святого, был ярок, чист и целен.
Паола Волкова, Наталия Басовская - Средневековье: большая книга истории, искусства, литературы
«Издательство АСТ», 2020 — (Большая книга искусства и истории)
ISBN 978-5-17-120264-4
Паола Волкова, Наталия Басовская - Средневековье: большая книга истории, искусства, литературы - Содержание
Предисловие
В пространстве христианской культуры
Гений и философия
Посредине мира - «Поцелуй Иуды»
Традиция западная и восточная
Греко-православное и латино-католическое христианство - Часы времени: как формировалась национальная идея - Крест и роза: символика готического собора - Соборы - таинственная книга Вселенной - Создание художественного языка: готика, Китай, Древняя Русь
Русское искусство
Духовный ландшафт русской культуры - Русское художественное сознание - Православный иконостас и западная книжная культура - Великий авангардист Андрей Рублев - Преображающий свет Феофана Грека
Средневековье, самые известные герои истории
Авиценна - Алиенора Аквитанская - Ричард Львиное сердце - Саллах ад-Дин - Фридрих I Барбаросса - Чингисхан - Людовик IX Святой - Робин Гуд - Ян Гус - Ягайло - Балтазар Косса - Улугбек - Генрих V Победитель - Хлодвиг - Карл Великий - Харун аль-Рашид - Император Василий II Болгаробойца - Нормандский герцог Вильгельм - Готфрид Бульонский - Марко Поло - Эдуард III Английский - Тамерлан - Жанна д’Арк - Христофор Колумб - Генрих II Плантагенет - Изабелла Английская - Королева Польши Ядвига - Карл VII - Сулейман Великолепный - Жак де Моле - Тоётоми Хидэёси
«Сумма теологии»
Фома Аквинский - аристократ, философ и полемист
Бог
Священное учение - «Пять путей»: доказательства бытия Бога - Божественное познание, воля и провидение
Сотворение мира
Человек
«Божественная комедия» Данте Алигьери
«Тристан и Изольда»
Роман о Тристане и Изольде
Иллюстрации
Данная книга привлекла внимание в первую очередь авторами. Паола Волкова, Наталья Басовская. Увлекательный роман, завораживающее повествование.
Но... книга явно не вычетанная, в первой главе повторы, не однократные, иногда тройной, иногда четверной тулуп.
Тут и анахронизмы, а иногда удивительные открытия авторов, в авторах историк:
Четырехстопное Евангелие появилось лишь в шестом веке, а до этого лишь устная традиция.
Голландцы построили орган, а итальянцы оставались первыми в музыке.
Упс... явно, спешили или ...
Книга праздник, книга мистификация, тут и тамплиеры, и масоны, автор помянул даже жидомасонов.
Книга отличный гид по музеям и местам, где ты будешь лишь проездом, или смотришь на картины лишь в репродукциях. Гид рассказывает местные байки про авторов и персонажей. Делиться с читателями последними научными исследованиями в этой области и ошарашивает фантастическими гипотезами. Все это перемешивая с удивительными и завораживающими пейзажами средневековья.
Обязательно читать. Книга - путевыми заметками автора по средневековой Европе.
С уважением