Волкова Паола - Басовская Наталия - Средневековье

Однажды святой Франциск, мыслящий глобально, решил остановить Крестовые походы и обратить мусульман в христианство. Недолго думая, он кинулся в Сирию, прибыл в штаб Крестового похода к осажденной крепости Дамьетте и быстро нашел ставку неверных. Он говорил с султаном и вполне искренно полагал, что убедил султана и его двор принять христианство и крещение. Чудом было его возвращение живым. Безумный этот поступок был вполне в духе «лютни Господа». Он не думал об опасности или провале. Франциск был свободным человеком, и эту свободу и демократию он предложил своему времени. Ты ничем не связан, кроме обета перед Господом, ты равно готов помочь всем и всех понять. Вот почему ни в одном из своих подвигов Франциск не сомневался. Любовь и взаимное понимание предлагал он своему времени. Для Франциска все были братьями, и он создал орден «братцев-францисканцев». Братец, сестрица - его любимые обиходные слова. Всегда весел и вежлив, любезен со всеми без исключения. Без исключения братьев и сестриц малых: зайцев, птиц, лесного населения.

«Друг мой заяц», «друг мой осел». Он просил прощения у кошки. Однажды, собираясь проповедовать в лесу, где пели птицы, он вежливо обратился к ним: «Сестрицы мои птички, если вы сказали, что хотели, дайте сказать и мне». И все птицы смолкли, чему мы безусловно верим. Бог одинаков в любви к своим творениям.

Веку Крестовых походов, всеобщей войны против всех, жестокости и предательства святой Франциск с наивностью ребенка, силой воли воина и целеустремленностью политика противостоял всемерной и всемирной добротой, нежной улыбкой, словом «братцы». И мир прислушивался к его слову. Он имел сторонников. Власти посмеивались наивности его утопий, но поддерживали это противодействие разрушению. Мир для него, как для поэта и святого, был ярок, чист и целен.

Паола Волкова, Наталия Басовская - Средневековье: большая книга истории, искусства, литературы

«Издательство АСТ», 2020 — (Большая книга искусства и истории)

ISBN 978-5-17-120264-4

Паола Волкова, Наталия Басовская - Средневековье: большая книга истории, искусства, литературы - Содержание

Предисловие

В пространстве христианской культуры

Гений и философия

Посредине мира - «Поцелуй Иуды»

Традиция западная и восточная

Греко-православное и латино-католическое христианство - Часы времени: как формировалась национальная идея - Крест и роза: символика готического собора - Соборы - таинственная книга Вселенной - Создание художественного языка: готика, Китай, Древняя Русь

Русское искусство

Духовный ландшафт русской культуры - Русское художественное сознание - Православный иконостас и западная книжная культура - Великий авангардист Андрей Рублев - Преображающий свет Феофана Грека

Средневековье, самые известные герои истории

Авиценна - Алиенора Аквитанская - Ричард Львиное сердце - Саллах ад-Дин - Фридрих I Барбаросса - Чингисхан - Людовик IX Святой - Робин Гуд - Ян Гус - Ягайло - Балтазар Косса - Улугбек - Генрих V Победитель - Хлодвиг - Карл Великий - Харун аль-Рашид - Император Василий II Болгаробойца - Нормандский герцог Вильгельм - Готфрид Бульонский - Марко Поло - Эдуард III Английский - Тамерлан - Жанна д’Арк - Христофор Колумб - Генрих II Плантагенет - Изабелла Английская - Королева Польши Ядвига - Карл VII - Сулейман Великолепный - Жак де Моле - Тоётоми Хидэёси

«Сумма теологии»

Фома Аквинский - аристократ, философ и полемист

Бог

Священное учение - «Пять путей»: доказательства бытия Бога - Божественное познание, воля и провидение

Сотворение мира

Человек

«Божественная комедия» Данте Алигьери

«Тристан и Изольда»

Роман о Тристане и Изольде

Иллюстрации