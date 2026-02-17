Волобуев - Станислав Лем – свидетель катастрофы

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction

«Лем критикует Россию до степени русофобии. Он также выступает с обширной критикой США, Германии и Польши (и других стран), но ни к какой стране не относится так негативно, как к России», – написала немецкая исследовательница поздней публицистики Лема. Действительно, в политических текстах Лема, написанных на злобу дня, Россия (а до нее – Советский Союз) предстает если не средоточием всего плохого, то неизменно враждебной Польше страной, против которой хороши любые средства. А в личных письмах Лем иногда проявляет такую ксенофобию, что кажется, будто их написал ярый шовинист.

«НЛО», 2023

ISBN 978-5-4448-2148-0

Волобуев Вадим - Станислав Лем – свидетель катастрофы - Содержание

Введение

  • Катастрофа первая

    • Чужой среди своих

    • Беспечное время

    • Новый мир

    • Холокост

  • Катастрофа вторая

    • Свобода

    • Время больших надежд

    • Через тернии – к звездам!

    • Оттепель

  • Катастрофа вторая

    • Неотступное прошлое

  • Катастрофа третья

    • Гориллище

    • Отчаяние

    • На чужбине

    • Государственный инстинкт

Послесловие

Библиография

