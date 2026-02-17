Волобуев - Станислав Лем – свидетель катастрофы
«Лем критикует Россию до степени русофобии. Он также выступает с обширной критикой США, Германии и Польши (и других стран), но ни к какой стране не относится так негативно, как к России», – написала немецкая исследовательница поздней публицистики Лема. Действительно, в политических текстах Лема, написанных на злобу дня, Россия (а до нее – Советский Союз) предстает если не средоточием всего плохого, то неизменно враждебной Польше страной, против которой хороши любые средства. А в личных письмах Лем иногда проявляет такую ксенофобию, что кажется, будто их написал ярый шовинист.
«НЛО», 2023
ISBN 978-5-4448-2148-0
Волобуев Вадим - Станислав Лем – свидетель катастрофы - Содержание
Введение
Катастрофа первая
Чужой среди своих
Беспечное время
Новый мир
Холокост
Катастрофа вторая
Свобода
Время больших надежд
Через тернии – к звездам!
Оттепель
Катастрофа вторая
Неотступное прошлое
Катастрофа третья
Гориллище
Отчаяние
На чужбине
Государственный инстинкт
Послесловие
Библиография
No comments yet. Be the first!