У важкі для церкви роки випробування й утисків з боку войовничево атеїзму в нашій країні служителям необхідна була особлива сила та мужність від Бога, для того щоб заберегалась не тільки віра в Нього але вірнімть в служіні Ему та захист істиної Христовиї. Господь в особі Якова Кузьмича Духонченка поставив у церкві брата, як стійкого та непохитного стовпа на якому опиралось домобудівництво Церкви Христової у нелегкі часи. З ним можна було поділитися усім наболілим, сокровенним , спільно помолитись та отримати натхнення для подальшої праці й виконання волі Божої. Для усіх, хто знав його особисто Яків Кузьмич був справді вірним ПОСЛОМ Ісуса Христа, який вибрав для себе три головних пріоритети: проголошення істини, захист істини, життя по істині. Їх він неухильно дотримувався все своє життя.

Сказати, що через Якова Кузьмича багато зробив лише для України, буде занадто мало. Він завжди був бажаним, потрібним, інколи не замінимим у Братстві всього колишнього Союзу ЄХБ, постійно являючись заступником голови. У підготовці усіх відповідальних документів Союзу, таких як Статут, Віровчення, Історія та інших, йому відводилася ключова роль. Бути на висоті духовного покликання і одночасно поруч із самим немічним у вірі – це дар справжнього ПАСТИРА, який був подарований Богом Якову Кузьмичу. Моя праця на протязі п’яти років у пресвітерській Раді України і всі наступні роки спільного служіння у ВСЕХБ, залишилися у моїй пам’яті незабутні спогади про жертовну самопосвяту і невтомну працелюбність, непохитність, цілеспрямованість і у той же час про глибоке смирення тихість і любов дорогого брата, пастира та друга Якова Кузьмича Духонченка. Вартує дивлячись на працю, служіння таких мужів Божих, наслідувати та переймати їхню віру!

Володимир Матвіїв - Пастир – людина Божа

«Місійна книжкова фабрика «Християнське життя»,

в Україні року Божого 2006 293 с.

ISBN 966-8481-39-9

Володимир Матвіїв - Пастир – людина Божа - Змiст

Слово про пастора та друга

• Він був людиною Божою

• «Спогадуйте.., слухайтесь.., моліться»

Вступне слово

Передмова

Епіграф

Вступ

I. ПАСТОР – БОЖИЙ ДОМОРЯДНИК

• Покликання на служіння

• Особисті якості

• Відповідність дружини

• Родинне життя

• Особливі вимоги

• «Блажен муж...»

• Спорядження для служіння

II. ПРАВА ПАСТОРА

• Проповідуй Слово

• Допоминайся (наполягай) вчасно і невчасно

• Докоряй

• Забороняй

• Переконуй

III. ОБОВ’ЯЗКИ ПАСТОРА

• Будь пильний у всьому

• Терпи лихо

• Виконуй працю благовісника

• Сповняй свою службу

IV. ПОРТРЕТ НОВОЗАВІТНОГО ПАСТОРА

• Учитель

• Воїн

• Атлет

• Землероб

• Працівник

• Посуд

• Раб

V. ПРИНЦИПИ ВІРНОСТІ

• Посвята

• Дисциплінованість

• Принциповість

• Завзятість

• Готовність

• Усе в Господнє ім’я

VI. ВЗІРЕЦЬ ДОБРОГО ПАСТИРА

VII. ТЕМАТИЧНИЙ І ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ

ПО ПАСТИРОЛОГІЇ

(тезовий план буклету книги для навчальних цілей)

ДОДАТКИ

• Реферат Я.К. Духонченка «Духовний авторитет служителя Господнього»

• Реферат Я.К. Духонченка «Служитель церкви в різних життєвих ситуаціях»

• Реферат В.Матвіїва «День Господній»

• Реферат В.Матвіїва «Краще наповнюйтесь духом»

• В.Матвіїв Цикл доктринально-пізнавальних бесід

• В.Матвіїв Що говорить Біблія про рай?

• В.Матвіїв Національна свідомість апостола Павла

• В.Матвіїв «Духовне здоров’я»

• В.Матвіїв «Духовний ріст християнина»

• В.Матвіїв «Духовний ріст служителя Господнього»

• В.Матвіїв «Духовне воскресіння»

• В.Матвіїв (авторський оригінал) «Духовне воскресіння»

• В.Матвіїв «Ісус – надія світу»

• В.Матвіїв (авторський оригінал) Серія проповідей євангелізаційного змісту

• В.Матвіїв «Прийдіть до мене і навчіться від мене»

• В.Матвіїв «Пастор у сучасних умовах»

• В.Матвіїв «Не обманюйтесь»

• В.Матвіїв Курс лекцій для навчання по гомілетиці