Из всех житейских вопросов, самый сложный вопрос - это брачный, о нем много толков, мнений и понятий. Я много об этом рассуждал, и хочу поделиться своими мыслями. К этому хочу сказать, что рассматривать будем брачный вопрос в целом по всей Библии. Так как «все Писание богодухновенно и полезно...» (2 Тим. 3:16), и Ветхий Завет и Новый Завет. И слова Иисуса Христа и слова Моисея или Давида, Иеремии или Даниила, Апостолов Петра или Иоанна, Матфея или Павла, и других, высказывания в Библии, всякое их слово «... не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым...» (1 Пет. 1:21). Об этом свидетельствуют и такие места Писания: «Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым...» (Деян. 4:25); и слова Апостола Павла: «... думаю, и я имею Духа Божия» (1 Кор. 7:40).

В целом в христианском мире допущены некоторые ошибочные взгляды, особенно в бракоразводных вопросах и в вопросах повторных браков.

К примеру: муж или жена развелись, а другую сторону оставили, то и ту и другую стороны называют разведенные; а Слово Божье называет того, кто проявил инициативу к разводу разведенным, он же называется другим словом, поступивший вероломно, а оставленная сторона, в слове Божьем, называется еще отверженной или «отвержена», это два разных состояния.

И еще, регистрацию брака многие рассматривают, как Библейскую догму, когда в Библии о регистрации брака, в каких- либо учреждениях, вообще ничего не сказано.

И еще, слова из послания к Ефесянам пятая глава стих тридцать первый «...и будут двое одна плоть», касается это земной, плотской, временной жизни на земле, здесь не сказано, что «двое будут один дух», так как бывает одна сторона верующая, а другая неверующая. Но они могут быть и в одном духе, если будут обе стороны в Господе (1 Кор. 1:10; 2 Кор. 12:18; Фил. 1:27). К этому нужно добавить, что потребность в супружеской близости, в Библии, приравнивается к потребностям в пище и одежде (Исх. 21:10). Есть и другие моменты, но об этом сказано будет ниже.

Авель Волошин – Брачный вопрос во свете Слова Божьего

Б.в.д. – 30 с.

Авель Волошин – Брачный вопрос во свете Слова Божьего – Содержание