Волой - Символ собаки в душе человека

Между человечеством и собаками существует древний договор, заключённый без единого слова, но при взаимном признании и понимании обеих сторон. Он был заключен под треск бесчисленных костров в те незапамятные времена, когда человек только начинал свою эволюцию. У многих из нас (в том числе и у меня) собаки занимают особое место в жизни и душе и вызывают привязанность и уважение.

Я вспоминаю многих собак: большую колли, оставившую едва заметный след в моей детской памяти; маленького черного бульдога по кличке Спиди, его сбила машина в 1939 году; братьев Падделса и Мака; Двага; Тиботи Хэтшип О’Лонг; Тибби Второго; огромную догиню Кэтрин; Гритчис; Мими; Toy; Фейт; Тар-Джейн; Рейвена; Изиду и других, из чьих имен и соткано для меня понятие «собака», - близких товарищах, и моих, и моей семьи; и все они больше, чем просто домашние животные: они личности.

Но ярче всего в моей памяти сохранился Тарзан, маленький белый шпиц. Старый доктор Хэлли (возможно, именно он принимал роды у моей матери в день моего появления на свет) взял его в одном из нефтепромысловых лагерей, как замену Спиди. Спиди погиб незадолго до того, как мы с матерью и сестрой уехали в Западный Техас, на ранчо моего деда. Когда через несколько недель я вернулся домой, чтобы пойти в первый класс, Тарзан спрятался за шторами и зарычал со всей щенячьей свирепостью.

Тарзаном его назвали за привычку хвататься за халат, свисавший с большого дуба в нашем дворе, раскачиваться на нем и рычать. Он спал рядом с моей кроватью, в кукольной колыбельке, которую мне одолжила сестрица. Он отчаянно защищал меня и не сдерживал свой яростный нрав, когда кто-нибудь, по его мнению, хотел причинить мне вред. Я не знал тогда, что он олицетворял собой все архетипические значения слова «собака».

Тарзан не ел яйца, но поскольку моей основной обязанностью было кормить кур и собирать яйца, он каждый день после обеда ходил со мной в курятник. Там он осторожно брал яйцо, тащил его тридцать или сорок ярдов до цветочной клумбы и аккуратно закапывал. Апрельские ливни вымывали яйца, зарытые в самых неожиданных местах; Тарзан их собирал. Чем была для него эта коллекция яиц? Зачаточным вариантом понятия «ценность»? Чем-то вроде денег? Ритуальной помощью мне?

Он умер от водянки, когда я уже был старшеклассником. Я горевал по нему и похоронил его куда более тщательно и бережно, чем он хоронил яйца в клумбах.

Я случайно наехал на Падделса, когда учился водить машину -это была трагедия. Мими, пудель, умерла от старости, по крайней мере, на целый год позже, чем могла бы, просто потому что не хотела нас покидать. Кэтрин была первой собакой, которую мы «усыпили». На эвтаназию мы решились, когда она уже не могла ни стоять, ни ходить - из-за невралгии, и теперь я понимаю, что не надо было мучить ее. Второй собакой, которую мы усыпили, стала Гритчис. Ее задние лапы оказались парализованными из-за разрыва межпозвоночного диска.

Смерть собак стала первым уроком в постижении потрясающей последней и самой невероятной тайны жизни. Пока я был молод, смерть обычно забирала собак, а человек продолжал жить дальше, но когда я приблизился к своему полувековому рубежу, люди тоже начали умирать.

Волой Э. - Символ собаки в душе человека - Изучение связи человека и собаки

Перев. с англ. - М.: Сказка и миф, 2023. - 124 с., илл.

ISBN 9780־8־6045008־5

Волой Э. - Символ собаки в душе человека – Содержание

Вступление Джеймса Холла

Предисловие

Благодарности

Введение

Глава 1. История

Теории одомашнивания

Религиозный ритуал

Глава 2. Природа связи человека и собаки

Привязанность и использование в качестве переходного объекта

Собака как символ первой связи

Собака как связь с природой

Глава 3. Собака в мифологии

Животное помощник: инстинкты

Животное помощник: Спутник бога и богини врачевания

Животное помощник: спутник Исиды

Животное помощник: спутник Дурака

Животное-помощник в наше время

Собака как символ жизни и смерти 55 Собака и ее связь со смертью и возрождением

Глава 4. Сновидения и сэндплей-анализ

Глава 5. Юнгианский взгляд на связь человека и собаки

Эпилог

Приложение

Джеймс Хиллман. Природа в Собачьей Конуре

Библиография