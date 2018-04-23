Освященному рабу Божию, духовному отцу и учителю, господину Фоме, смиренный и грешный Максим, недостойный раб и ученик. 2. Посредством усердного рвения о Божественном восприняв неизменный навык к непогрешающему созерцанию ты, о Богом весьма возлюбленный, стал целомудреннейшим «любителем» не просто премудрости, а «красоты ее».

Красота же премудрости есть ведение в делании и делание в премудрости, отличительная черта которых, исполняемая посредством обоих, — логос Божественного промысла и суда; по каковому сочетав ум с чувствованием посредством Духа, ты поистине показал, как Богу свойственно творить человека по образу Божию, соделал явным богатство благости, прекрасным смешением (1032В) противоположностей щедро показывая в себе Бога, воплощаемого в добродетелях — подражая Ему, ты с высотой соизмерил уничижение и не счел недостойным снизойти до меня, спрашивая о том, знанием чего ты уже обладаешь, испытав [на деле].

3. То, [о чем ты спрашиваешь,] — это главы из [творений] Дионисия и Григория, тех преславнейших и блаженных мужей поистине избранных (1033А), издревле «по предложению век» к Богу приложившихся, поистине воспринявших все доступное святым излияние премудрости] и посредством отложения жизни по природе соделавших ее сущностью души, и потому обретшиж как Живаго одного лишь Христа, Который — дабы сказать и больше — стал для них душой души и во всех [их] делах, словах и мыслях всем Себя являет, так что, поэтому, мы убеждаемся, что приведенные [речения] — не этих [мужей], а Христа, по благодати их Собою заместившего.

4. Но как я «назову Иисуса Господом», не восприняв еще «Дух» святости? Как «изреку могущество Господа», косноязычный и пригвоздивший ум к обладаниям и [вещами] тленными? Как «возвещу» хоть какие-либо «хвалы Его» — глухой, (1033В) [ибо] по любви к страстям слуховая способность души [моей] блаженный глас Слова не восприемлет? Как «явлено» будет Слово мне, побежденному миром — [Слово], Которому присуще «побеждать мир», а не «являться миру» — если для [души], привержетой вещественному, Оно по природе непознаваемо? Как не дерзновенно нечистому грешнику присыпать к пречистым святыням?

5. Посему, страшась порицания за дерзость, я отказался бы присыпать к исполнению веленного, если бы еще более не боялся опасности [допустить] (1033С) ослушание. Захваченный между этими двумя [опасностями], я предпочитаю порицание за дерзость, ибо это более терпимо, избегая опасности [допустить] ослушание, ибо это непростительно; и если — благодаря ходатайству святых и помощи Ваших молитв — «великий Бог и Спаситель наш Христос» дарует мне [способность] мыслить благочестиво и говорить подобающим образом, я по поводу каждой главы, как смогу, дам краткий ответ ([ведь] речь [обращена] к учителю, способному из малого извлекать великое), начиная с богомудрого Григория, поскольку он ближе к нам по времени.

Волшебная гора XVII

Издательство — «Развития фундаментальных лингвистических исследований» — 496 c.

Москва — 2016 г.

ISBN 978-5-9906133-4-8

Волшебная гора XVII - Содержание

Традиционные исследования

Православная традиция

Григорий Беиевич - О "Трудностях к Фоме" Прп. Максима Исповедника

Прп. Максим Исповедник - О различных трудностях у Святых Дионисия и Григория, к освященному Фоме

Алексей Гудков - Книна горняя и книга дольняя в восточнохристианской традиции

Христианский восток

Робер Бёлэ - Влияние творений Макария на Восточносирийскую Христианскую мистическую традицию

Николсй Селезнев - Живой, глаголящий и незримый: Бесеа Илии, Митрополита Нисивина, и Везира Абу-л-Касима Ал-Магрибй о единобожии и троичности

Илия, митрополит Нисивина - Маждлис 1. О единственности (Бога) и троичности

У престола славы

Андрей Орлов - Храм Творения в Откровении Авраама

Генри Энегар Келли - Метаморфозы образа эдэмского змея в эпоху средневековья и возрождения

Алексей Комогорцев - Тайный змей бытия: образ Левиафана в свете мессианско-эсхатологических и архаических представлений

Исламская Традиция

Роберт Хойланд, Юсуф Мурад - Физиогномика в Мусульманском Мире

Фа х р ад-Дйн ар-Разй - Книга о физиогномике (Китаб Ал-Фираса)

р ад-Дйн ар-Разй - Книга о физиогномике (Китаб Ал-Фираса) Паоло Урицци - Суфизм в трудах Рене Генона

Scientia Sacra

Аноним - Герб, Алхимический Тигель

Сакральное исскуство

Ирина Колбутова - Иконография Софии Премудрости Божией "Новогродского" извода

Ананда Кумарасвами - Хваджа Хадир и источник жизни в традиционном искусстве Персии и великих Моголов

Politica Hermetica

Дмитрий Зеленцов - Кварта против квинты. Тайная история Европы

Рецензии

Василий Лурье - Рецензия на книгу Андрея Орлова "Воскрешение Ветхого Адама"

Василий Лурье - Максим Исповедник и его китайская логика. Мысли по поводу новых публикаций Г. И. Беневича и соавторов

In Memoriam

Гейдар Джэмаль - Глашатай "Абсолютно Постороннего"

Сведения об авторах и переводчиках

Волшебная гора XVII - Храм творения в откровении Авраама

В 18-й главе Откровения Авраама вошедшему в небесный тронный зал Аврааму открывается видение всего сотворенного мира и всей истории человечества от начала до конца. Большую часть рассматриваемого нами апокрифического источника (главы 19-30) составляет описание этого видения, основное содержание которого — история человечества, от грехопадения Адама и Евы до появления эсхатологиеских мессианских персонажей, причем начало этого видения посвящено рассмотрению устройства вселенной. Так, в космологмеских видениях, описанных в 19-й и 21-й главах, патриарх созерцает сложную архитектурную конструкцию небес, а также обретает знание о структуре и свойствах нижних частей мира, то есть земли и подземного царства.

В самом низу Авраам видит Левиафана, охарактеризованного в данном апокрифе как основание мира. Некоторые аспекты этих космологмеских образов уже рассматривались в ряде исследований, однако без учета одной важной проблемы, а именно того, насколько данное откровение связано с культовой символикой играющей важную роль в содержании рассматриваемого славянского апокрифа. Очевидно, что в некоторых аспектах в описании видения, таких как образ Эдемского сада и некоторых других, отчетливо прослеживаются мотивы храма и священнического служения.

Подобного рода мотивы в данном славянском апокрифе, возможно, отражают восприятие его автором сотворенного мира в целом. В такого рода мировосприятии весь мир представляется как храм, в котором небо, земля и подземное царство соответствуют различным частям вселенского святилища. Цель этой статьи заключается в детальном исследовании космологического откровения, содержащегося в тексте Отк. Авр. 19-21 и его связей с иудейскими культовыми преданиями.

Воды священного двора. Видение Авраама начинается с первых строк 19-й главы, где говорится о том, что патриарх получил приказание из Божественного огня посмотреть вниз на то, что находилось у него под ногами и выяснить, чем наполнены нижние небеса. В соответствии с указаниями, произнесенным Божьим гласом, «уровни» мира, находящиеся под ногами патриарха, раскрываются, чтобы он мог узреть под ними небеса. На некоторых из нижних небес размещаются сонмы ангелов, а в самом низу неба Авраам видит звезды и «послушные им земные стхии». Видение, тем не менее, не ограничивается небесными реалиями. После созерцания Авраамом различных уровней небес и существ, их наполняющих, он получает еще одно Божье повеление: на этот раз Авраам должен «познать творение».

Исполняя Божье повеление, он вновь смотрит вниз себе под ноги на расстилающееся под ним видение и созерцает то, что в тексте названо «подобием неба», более низкие уровни мироздания, в том числе землю и подземное царство: И он сказал мне: «Посмотри себе под ноги на небесную твердь и познай изначально стенающее творение. На этом небе — творение и то, что в нем, и жизнь, уготовленная ему». И я смотрел на твердь, что под ногами, и видел подобие неба и то, что в нем. И там была земля и плоды ее, и движущиеся существа ее, и одушевленные существа ее, и множество людей ее, и неправедность одушевленных существ ее, и их оправдания, и начинания дел их; и бездна, и муки ее, и пропасти ее, и гибель в них.

Я видел там море и острова его, и зверей его, и рыб его, и Левиафана, и владения его, и лежбище его, и язвы его, и населенный мир, лежащий на нем, и колебания его, и разрушение населенного мира из-за него. Я видел там реки и высоты их, и круги их. И я видел там сад Эдем и плоды его, источник и реку, исходящую из него, и его растительность, и праведников. И я видел в нем пищу их и покой. Некоторые характерные черты этого описания, такие как образ Левиафана в качестве основания мира, указывают на то, что это видение представляет собой не просто раскрывающуюся перед патриархом «историю», подобно другим видениям, описанным в последующих главах рассматриваемого апокрифа, а своеобразное космологическое откровение, целью которого служит Божье намерение поведать патриарху о строении всей вселенной.

Несколько образов из этого видения тесно связаны с храмовым культом, что указывает на возможное восприятие его автором всего творения как образа мирового храма, так что это видение представляет собой не просто описание устройства вселенной. Священная конструкция мироустройства отражает трехчастную структуру земного храма, где небеса представляются как Святая Святых, земля соответствует святилищу, а подземное царство (представленное морем) соответствует храмовому двору. Подобного рода концепция мирового храма, в которой мироустройство связано с храмовым культом, восходит к древним представлениям о мире, отраженным в мифологии народов Месопотамии и Египта.