Волынский - Достоевский
Я хочу сделать опыт объяснений к «Братьям Карамазовым», подробно обозреть это обширное царство, столь странное, диковинное, не похожее на общелитературное пушкинское царство. Какая тут особенная земля и какое особенное небо! Блуждаешь среди несметной толпы, среди чисто русских людей — и каких разнообразных: исступленные сладострастники и святые, знающие, на каких ужасающих контрастах держится жизнь, мудрецы с демониакальным полетом мысли, люди «великого гнева» и внутреннего «надрыва», кликуши и изуверы, и между ними дети, беззаботные,как птицы, а на границе этого карамазовского царства — стены белых монастырей.
Это царство нужно изучить именно вблизи,потому что только при таком близком, пристальном изучении начинаешь ощущать его землю и постигать его небо.
Такая уж особенная стать у этого царства, что его не обнимешь никаким общим понятием,ни в какой схеме, ибо все здесь только образовывается , складывается, намечается. В брожении психологических и идейных противоречий собираются какие-то новые элементы, кристаллизуются какие-то новые типы и новые красоты.
Аким Львович Волынский - Достоевский
Аким Львович Волынский - Достоевский - Содержание
Преступление и наказание
В купе
Раскольников
Красота Введение к разбору «Идиота»
Из дневника Старого Энтузиаста
Трагедия красоты «Идиот»
Настасья Филипповна
Князь Мышкин
Безумие Мышкина
Рогожин
Царство Карамазовых
Посвящение
Вступление
Инфернальная женщина
Женщина «великого гнева»
Карамазов-отец
Дмитрий Карамазов
«Россеюшка»
Волокита
Демониакальный философ
Великий Инквизитор
Человекобог и Богочеловек
Алеша
Детвора
Богофилы
Многоличная икона
Экстазы Зосимы
Заключение
Иона
Введение к «Книге великого гнева»
Книга великого гнева «БЕСЫ»
Маска
Роман Ставрогина
Гроб повапленный
Шатов
Праведный агнец
Бури
Мадонна Сикстинская
Книга великого гнева
Новая волна (Монолог)
