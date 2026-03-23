Я хочу сделать опыт объяснений к «Братьям Карамазовым», подробно обозреть это обширное царство, столь странное, диковинное, не похожее на общелитературное пушкинское царство. Какая тут особенная земля и какое особенное небо! Блуждаешь среди несметной толпы, среди чисто русских людей — и каких разнообразных: исступленные сладострастники и святые, знающие, на каких ужасающих контрастах держится жизнь, мудрецы с демониакальным полетом мысли, люди «великого гнева» и внутреннего «надрыва», кликуши и изуверы, и между ними дети, беззаботные,как птицы, а на границе этого карамазовского царства — стены белых монастырей.

Это царство нужно изучить именно вблизи,потому что только при таком близком, пристальном изучении начинаешь ощущать его землю и постигать его небо.

Такая уж особенная стать у этого царства, что его не обнимешь никаким общим понятием,ни в какой схеме, ибо все здесь только образовывается , складывается, намечается. В брожении психологических и идейных противоречий собираются какие-то новые элементы, кристаллизуются какие-то новые типы и новые красоты.

Аким Львович Волынский - Достоевский

Аким Львович Волынский - Достоевский - Содержание

Преступление и наказание

В купе

Раскольников

Красота Введение к разбору «Идиота»

Из дневника Старого Энтузиаста

Трагедия красоты «Идиот»

Настасья Филипповна

Князь Мышкин

Безумие Мышкина

Рогожин

Царство Карамазовых

Посвящение

Вступление

Инфернальная женщина

Женщина «великого гнева»

Карамазов-отец

Дмитрий Карамазов

«Россеюшка»

Волокита

Демониакальный философ

Великий Инквизитор

Человекобог и Богочеловек

Алеша

Детвора

Богофилы

Многоличная икона

Экстазы Зосимы

Заключение

Иона

Введение к «Книге великого гнева»

Книга великого гнева «БЕСЫ»

Маска

Роман Ставрогина

Гроб повапленный

Шатов

Праведный агнец

Бури

Мадонна Сикстинская

Книга великого гнева

Новая волна (Монолог)