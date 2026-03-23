Волынский - Достоевский

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism

Я хочу сделать опыт объяснений к «Братьям Карамазовым», подробно обозреть это обширное царство, столь странное, диковинное, не похожее на общелитературное пушкинское царство. Какая тут особенная земля и какое особенное небо! Блуждаешь среди несметной толпы, среди чисто русских людей — и каких разнообразных: исступленные сладострастники и святые, знающие, на каких ужасающих контрастах держится жизнь, мудрецы с демониакальным полетом мысли, люди «великого гнева» и внутреннего «надрыва», кликуши и изуверы, и между ними дети, беззаботные,как птицы, а на границе этого карамазовского царства — стены белых монастырей.

Это царство нужно изучить именно вблизи,потому что только при таком близком, пристальном изучении начинаешь ощущать его землю и постигать его небо.

Такая уж особенная стать у этого царства, что его не обнимешь никаким общим понятием,ни в какой схеме, ибо все здесь только образовывается , складывается, намечается. В брожении психологических и идейных противоречий собираются какие-то новые элементы, кристаллизуются какие-то новые типы и новые красоты.

Аким Львович Волынский - Достоевский

ООО «Издательский дом «Леонардо»,

2011.- 672 с- (Pocket Leonardo).

ISBN 978-5-91962-011-2

Аким Львович Волынский - Достоевский - Содержание

Преступление и наказание

  • В купе

  • Раскольников

Красота Введение к разбору «Идиота»

  • Из дневника Старого Энтузиаста

Трагедия красоты «Идиот»

  • Настасья Филипповна

  • Князь Мышкин

  • Безумие Мышкина

  • Рогожин

Царство Карамазовых

  • Посвящение

  • Вступление

  • Инфернальная женщина

  • Женщина «великого гнева»

  • Карамазов-отец

  • Дмитрий Карамазов

  • «Россеюшка»

  • Волокита

  • Демониакальный философ

  • Великий Инквизитор

  • Человекобог и Богочеловек

  • Алеша

  • Детвора

  • Богофилы

  • Многоличная икона

  • Экстазы Зосимы

  • Заключение

Иона

  • Введение к «Книге великого гнева»

Книга великого гнева «БЕСЫ»

  • Маска

  • Роман Ставрогина

  • Гроб повапленный

  • Шатов

  • Праведный агнец

  • Бури

  • Мадонна Сикстинская

  • Книга великого гнева

Новая волна (Монолог)

