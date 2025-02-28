Вопросы, на которые мы не знаем ответов
Данная публикация содержит интервью с представителями крупнейших мировых религий, в рамках которых обсуждались вопросы веры, ответы на которые будут полезны специалистам паллиативной помощи и родителям, чьи дети страдают неизлечимыми и ограничивающими срок жизни заболеваниями.
Может быть, в этой книге специалисты найдут слова, которые бывает так трудно найти, если рядом человек, чье горе больше целого мира. Или эти слова помогут специалистам найти силы молчать рядом с пациентами и их родителями.
Актуальность данной публикации обусловлена тем, что за прошедшие годы истории новой России окружающий мир успел поменяться коренным образом, в том числе в вопросах о роли религии в общественной жизни в целом и в реализации прав пациентов в частности.
Современная Россия — это многоконфессиональное государство, где каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Это особенно важно в хосписе, который, являясь светским учреждением, не демонстрирующим свою принадлежность к одной конфессии, тем не менее религиозен по сути, потому что здесь, как нигде в другом месте, поиск ответа на вопрос: «Где же Бог?!» — это не абстрактная философская проблема, а насущная практическая потребность найти ответ — как точно отмечает отец Александр в главе о роли священнослужителя в хосписе.
Мы разные и верим по-разному. Но каждому из нас знакомо чувство страха, отчаяния, порой даже безысходности, когда мы являемся свидетелями общественных или личных трагедий, заставляющих нас по-иному смотреть на привычное, казалось бы, бытие, пишет Рушан хазрат Аббясов. А его слова как бы продолжает протоиерей Евгений Горячев: «Ибо тайна иных страданий человека и массовых бедствий бывает непостижима».
«Все основные религии мира несут... практику любви, сострадания, прощения, терпимости, самодисциплины; говорят о таких нравственных ценностях, как справедливость, честность... Однако в
Вопросы, на которые мы не знаем ответов
Пособие для специалистов паллиативной медицинской помощи детям, сотрудников хосписов, священнослужителей и волонтеров, работающих в условиях многоконфессионального общества. — 2-е изд. — СПб.: Типография Михаила Фурсова, 2016. — 192 с.
ISBN 978-5-906804-09-9
Вопросы, на которые мы не знаем ответов – Содержание
Предисловие от составителя
ВИДЕНИЕ ДУШЕВНОЙ БОЛИ В РАЗНЫХ РЕЛИГИЯХ
РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТВЕТОВ
- Глава 1. Почему Бог дал болезнь ребенку?
- Глава 2. Какой смысл в страданиях?
- Глава 3. Почему Бог забирает ребенка?
- Глава 4. Что ожидает ребенка после смерти?
- Глава 5. Как жить родителям болеющего ребенка?
- Глава 6. Как смириться и жить дальше тем, кто потерял ребенка?
РАЗДЕЛ II. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ?
- Глава 1. Почему я болею?
- Глава 2. Почему люди умирают?
- Глава 3. Что будет после смерти?
РАЗДЕЛ III. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ
- МИФ № 1: Болезнь ребенка — это наказание за грехи?
- МИФ № 2: Бога нет, иначе он не допустил бы такого
- МИФ № 3: Я не чувствую связи с ребенком после его смерти
РАЗДЕЛ IV. ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
- Глава 1. Ритуалы для облегчения страданий ребенка
- Глава 2. Ритуалы после смерти ребенка
РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Глава 1. Религия в светском учреждении
- Роль священнослужителя
- Осторожно: секты
- Этика общения с атеистами
- Совместные молитвы
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Глава 2. Жизнь
- Что делать, когда человек молится?
- Продукты питания и посты
- Вопросы внешнего вида
- Религиозные праздники и другие особые дни
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Глава 3. Смерть
- Агония
- Смерть
- Обращение с телом
- Порядок действий
- Комната для прощания
- Атрибуты
- Внешний вид на похоронах
- Глава 4. Выражение горя и выражение сочувствия
ИСТОЧНИКИ
ГЛОССАРИЙ
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