Вопросы, на которые мы не знаем ответов

Данная публикация содержит интервью с представителями крупнейших мировых религий, в рамках которых обсуждались вопросы веры, ответы на которые будут полезны специалистам паллиативной помощи и родителям, чьи дети страдают неизлечимыми и ограничивающими срок жизни заболеваниями.

Может быть, в этой книге специалисты найдут слова, которые бывает так трудно найти, если рядом человек, чье горе больше целого мира. Или эти слова помогут специалистам найти силы молчать рядом с пациентами и их родителями.

Актуальность данной публикации обусловлена тем, что за прошедшие годы истории новой России окружающий мир успел поменяться коренным образом, в том числе в вопросах о роли религии в общественной жизни в целом и в реализации прав пациентов в частности.

Современная Россия — это многоконфессиональное государство, где каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Это особенно важно в хосписе, который, являясь светским учреждением, не демонстрирующим свою принадлежность к одной конфессии, тем не менее религиозен по сути, потому что здесь, как нигде в другом месте, поиск ответа на вопрос: «Где же Бог?!» — это не абстрактная философская проблема, а насущная практическая потребность найти ответ — как точно отмечает отец Александр в главе о роли священнослужителя в хосписе.

Мы разные и верим по-разному. Но каждому из нас знакомо чувство страха, отчаяния, порой даже безысходности, когда мы являемся свидетелями общественных или личных трагедий, заставляющих нас по-иному смотреть на привычное, казалось бы, бытие, пишет Рушан хазрат Аббясов. А его слова как бы продолжает протоиерей Евгений Горячев: «Ибо тайна иных страданий человека и массовых бедствий бывает непостижима».

«Все основные религии мира несут... практику любви, сострадания, прощения, терпимости, самодисциплины; говорят о таких нравственных ценностях, как справедливость, честность... Однако в

Вопросы, на которые мы не знаем ответов

Пособие для специалистов паллиативной медицинской помощи детям, сотрудников хосписов, священнослужителей и волонтеров, работающих в условиях многоконфессионального общества. — 2-е изд. — СПб.: Типография Михаила Фурсова, 2016. — 192 с.

ISBN 978-5-906804-09-9

Вопросы, на которые мы не знаем ответов – Содержание

Предисловие от составителя

ВИДЕНИЕ ДУШЕВНОЙ БОЛИ В РАЗНЫХ РЕЛИГИЯХ

РАЗДЕЛ I. ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ НЕ ЗНАЕМ ОТВЕТОВ

Глава 1. Почему Бог дал болезнь ребенку?

Глава 2. Какой смысл в страданиях?

Глава 3. Почему Бог забирает ребенка?

Глава 4. Что ожидает ребенка после смерти?

Глава 5. Как жить родителям болеющего ребенка?

Глава 6. Как смириться и жить дальше тем, кто потерял ребенка?

РАЗДЕЛ II. КАК ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ДЕТЕЙ?

Глава 1. Почему я болею?

Глава 2. Почему люди умирают?

Глава 3. Что будет после смерти?

РАЗДЕЛ III. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ

МИФ № 1: Болезнь ребенка — это наказание за грехи?

МИФ № 2: Бога нет, иначе он не допустил бы такого

МИФ № 3: Я не чувствую связи с ребенком после его смерти

РАЗДЕЛ IV. ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Глава 1. Ритуалы для облегчения страданий ребенка

Глава 2. Ритуалы после смерти ребенка

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЙ

Глава 1. Религия в светском учреждении Роль священнослужителя Осторожно: секты Этика общения с атеистами Совместные молитвы

Глава 2. Жизнь Что делать, когда человек молится? Продукты питания и посты Вопросы внешнего вида Религиозные праздники и другие особые дни

Глава 3. Смерть Агония Смерть Обращение с телом Порядок действий Комната для прощания Атрибуты Внешний вид на похоронах

Глава 4. Выражение горя и выражение сочувствия

ИСТОЧНИКИ

ГЛОССАРИЙ