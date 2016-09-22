Выпуски РАГС - Вопросы религии и религиоведения

Вопросы религии и религиоведения Издания РАГС Москва, 2010 Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения Сост. и общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта. Ч. 1-4: Институт научного атеизма – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС М.: ИД «МедиаПром»; Изд-во РАГС, 2009. ISBN 978-5-904722-01-2 Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2: Исследования [Текст]

Сборник / сост. и общ. ред. В.В. Шмидта, И.Н. Яблокова при участии Ю.П. Зуева, З.П. Трофимовой

Книга 1 (I) и Книга 1(II): Религиоведение в России в конце XX — начале XXI в.

М.: ИД «МедиаПром», 2010. — 672 с.

ISBN 978–5–904722–05–0 (ч. I–II)

ISBN 978–5–904722–09–8 (ч. II)

Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2: Исследования [Текст] - сборник сборник / сост. И.С. Вевюрко, В.В. Винокуров, И.П. Давыдов, К.И. Никонов, М.М. Шахнович, В.В. Шмидт, И.Н. Яблоков; общ. ред. К.И. Никонова, В.В. Шмидта Книга 2: Религиозная и философская антропология: история и современность М.: ИД «МедиаПром», 2011. — 776 с. ISBN 978–5–904722–17–3

Вопросы религии и религиоведения. Вып. 4: Антология отечественного религиоведения: петербургская религиоведческая школа [Текст]: сборник. Книга 1. Часть I: 1900-е – 1960-е годы / сост. и общ. ред. М.М. Шахнович, В.В. Шмидта М.: ИД «МедиаПром», 2010. ISBN 978-5-904722-14-2 Вопросы религии и религиоведения. Вып. 4: Антология отечественного религиоведения: петербургская религиоведческая школа [Текст]: сборник. Книга 2: государственный музей истории религии. Часть I Сост. и общ. ред. Т.А. Терюковой, М.М. Шахнович, В.В. Шмидта М.: ИД «МедиаПром», 2010. ISBN 978-5-904722-16-6 Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 1: Феномен советского религиоведения: украинский контекст Сост. и общ. ред. Ю.П. Зуева, А.Н. Колодного, Л.А. Филипович, В.В. Шмидта, П.Л. Яроцкого М.: ИД «МедиаПром», 2010. ISBN 978-5-904722-11-1 Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в. Сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром», 2010. ISBN 978-5-904722-10-4 ISBN 978-5-904722-12-8 (ч. II) Вопросы религии и религиоведения - Содержание

В выпусках разноплановые разделы по вопросам религии и религиоведения в России и за рубежом, вот некоторые :