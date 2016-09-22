Вопросы религии и религиоведения
Выпуски РАГС - Вопросы религии и религиоведения
Вопросы религии и религиоведения
Издания РАГС
Москва, 2010
Вопросы религии и религиоведения. Вып. 1: Антология отечественного религиоведения
Сост. и общ. ред. Ю.П. Зуева, В.В. Шмидта.
Ч. 1-4: Институт научного атеизма – Институт религиоведения АОН при ЦК КПСС
М.: ИД «МедиаПром»; Изд-во РАГС, 2009.
ISBN 978-5-904722-01-2
Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2: Исследования [Текст]
Сборник / сост. и общ. ред. В.В. Шмидта, И.Н. Яблокова при участии Ю.П. Зуева, З.П. Трофимовой
Книга 1 (I) и Книга 1(II): Религиоведение в России в конце XX — начале XXI в.
М.: ИД «МедиаПром», 2010. — 672 с.
ISBN 978–5–904722–05–0 (ч. I–II)
ISBN 978–5–904722–09–8 (ч. II)
Вопросы религии и религиоведения. Вып. 2: Исследования [Текст] - сборник
сборник / сост. И.С. Вевюрко, В.В. Винокуров, И.П. Давыдов, К.И. Никонов, М.М. Шахнович, В.В. Шмидт, И.Н. Яблоков; общ. ред. К.И. Никонова, В.В. Шмидта
Книга 2: Религиозная и философская антропология: история и современность
М.: ИД «МедиаПром», 2011. — 776 с.
ISBN 978–5–904722–17–3
Вопросы религии и религиоведения. Вып. 4: Антология отечественного религиоведения: петербургская религиоведческая школа
[Текст]: сборник. Книга 1. Часть I: 1900-е – 1960-е годы / сост. и общ. ред. М.М. Шахнович, В.В. Шмидта
М.: ИД «МедиаПром», 2010.
ISBN 978-5-904722-14-2
Вопросы религии и религиоведения. Вып. 4: Антология отечественного религиоведения: петербургская религиоведческая школа [Текст]: сборник. Книга 2: государственный музей истории религии. Часть I
Сост. и общ. ред. Т.А. Терюковой, М.М. Шахнович, В.В. Шмидта
М.: ИД «МедиаПром», 2010.
ISBN 978-5-904722-16-6
Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 1: Феномен советского религиоведения: украинский контекст
Сост. и общ. ред. Ю.П. Зуева, А.Н. Колодного, Л.А. Филипович, В.В. Шмидта, П.Л. Яроцкого
М.: ИД «МедиаПром», 2010.
ISBN 978-5-904722-11-1
Вопросы религии и религиоведения. Вып. VI: Антология отечественного религиоведения: Религиоведение украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ – начала ХХІ в.
Сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филипович
Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. – М.: ИД «МедиаПром», 2010.
ISBN 978-5-904722-10-4
ISBN 978-5-904722-12-8 (ч. II)
Вопросы религии и религиоведения - Содержание
В выпусках разноплановые разделы по вопросам религии и религиоведения в России и за рубежом, вот некоторые :
45-летие религиоведческой школы РАГС
Власть и религия в России: век XX
Религия в системе власти
Межконфессиональный диалог и толерантность как основа гражданского мира и согласия в России
50-летие религиоведческой школы МГУ
Проблемы отечественного религиоведения конца ХХ — начала XXI в.
Философия религии
История и теория религиоведения
Образовательные и воспитательные функции религии
Религии: история и современность
Государственно-конфессиональные отношения в России и за рубежом
Проблемы происхождения религии и её ранние формы
История религий древнего мира
Православие и католицизм в истории и культуре
История антиклерикализма, свободомыслия и атеизма
Фонд «иудаизм»
Сущность и функциональные роли атеизма
Религия в контексте ее общественной функциональности
Православие в состоянии модернизации
Католицизм в его функциональности
Протестантизм в его поздней конфессиональности
Есть ли потребность в таких сборниках? Никакой обратной связи - видимо, они никому не интересны...