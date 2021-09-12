Религиозная и философская антропология - Вопросы религии и религиоведения

Настоящий сборник научных трудов современных философов и религиоведов «Религиозная и философская антропология: история и современность» посвящен широкому спектру вопросов, связанных с философским, психологическим и теологическим осмыслением феномена человеческого существования; его проблемное поле охватывает как европейские, так и азиатские и американские светские (секулярные) и религиозные учения о человеке — от современного американского свободомыслия и средневековой алхимии до традиционного мировидения алтайских народов и классического японского буддизма.

Тематическое разнообразие повлекло за собой необходимость рубрикации публикуемого здесь материала. Демаркация же по одному, единому для всех авторов признаку при полифоничности их взглядов оказалась невозможной, а потому в основу был положен комплексный подход. В результате выкристаллизовалось несколько полюсов тяготения в сфере научных интересов членов авторского коллектива: раннехристианская антропология, западноевропейская религиозная мысль, русская православная антропология, ориенталистика, представления о человеке в этнических религиях, художественная антропология и антропология искусства, теоретическое антропологическое религиоведение.

Блок востоковедческих тем органично включил в себя не только буддологический пласт, представленный исследованиями концепции обмана Брахмы, антропологии Ваджраяны и дзэн, но и статьи по маздаяснизму и индологии. К сожалению, в данном издании не нашли своего отражения африканистика, арабистика и исламоведение. Раскрытие антропологических аспектов этих направлений — задача будущих публикаций.

Своеобразным логическим переходом от ориенталистики к этнографии стал разговор о традиционном представлении о человеке у алтайских народов. Этнографическая проблематика присутствует также в следующих за ним статьях, посвященных изучению антропологических аспектов религии цыган и расологических концепций современного российского неоязычества. Религиоведческая этнография продолжает обсуждаться на теоретическом уровне в разделе «Антропологические аспекты религиоведения» — в статье о научном наследии школы Франца Боаса. Помимо этой, в нем также затрагиваются предметные области классической и современной феноменологии религии, психологии религии (на примере анализа Я-концепции религиозной личности), современной истории англо-американского свободомыслия и представлений о «новом человеке» в русской мысли досоветского периода.

Особое внимание в сборнике уделяется вопросам христианской антропологии. Как представляется, это имеет объективные причины: именно христианская религия ставит человека в центр мира и впервые поднимает вопрос о совершенном человеке, который не является продуктом идеализации — богом, полубогом, избранником богов, героем, предком, представителем поколения Золотого века, совершенномудрым, гностиком и т.д., — а выводится в полноте своих духовных, телесных, эмоциональных и моральных качеств в евангельском Иисусе Христе. Хотя догматически нередуцируемость человеческой (так же как и Божественной) природы Христа была зафиксирована только в середине V в. на IV Вселенском соборе, нельзя отрицать наличия предпосылок этого решения в практике интерпретации Нового Завета предшествующих столетий, равно как и в самих Евангелиях, где к Иисусу нередко прилагается эпитет «Сын Человеческий», что представляет собой семитский идиоматический оборот (ивр. םדא נב, арам. — נשא רב, позднее также сир. ), означающий буквально «некто, принадлежащий к роду людей».