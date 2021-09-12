Религиозная и философская антропология - Вопросы религии и религиоведения
Настоящий сборник научных трудов современных философов и религиоведов «Религиозная и философская антропология: история и современность» посвящен широкому спектру вопросов, связанных с философским, психологическим и теологическим осмыслением феномена человеческого существования; его проблемное поле охватывает как европейские, так и азиатские и американские светские (секулярные) и религиозные учения о человеке — от современного американского свободомыслия и средневековой алхимии до традиционного мировидения алтайских народов и классического японского буддизма.
Тематическое разнообразие повлекло за собой необходимость рубрикации публикуемого здесь материала. Демаркация же по одному, единому для всех авторов признаку при полифоничности их взглядов оказалась невозможной, а потому в основу был положен комплексный подход. В результате выкристаллизовалось несколько полюсов тяготения в сфере научных интересов членов авторского коллектива: раннехристианская антропология, западноевропейская религиозная мысль, русская православная антропология, ориенталистика, представления о человеке в этнических религиях, художественная антропология и антропология искусства, теоретическое антропологическое религиоведение.
Блок востоковедческих тем органично включил в себя не только буддологический пласт, представленный исследованиями концепции обмана Брахмы, антропологии Ваджраяны и дзэн, но и статьи по маздаяснизму и индологии. К сожалению, в данном издании не нашли своего отражения африканистика, арабистика и исламоведение. Раскрытие антропологических аспектов этих направлений — задача будущих публикаций.
Своеобразным логическим переходом от ориенталистики к этнографии стал разговор о традиционном представлении о человеке у алтайских народов. Этнографическая проблематика присутствует также в следующих за ним статьях, посвященных изучению антропологических аспектов религии цыган и расологических концепций современного российского неоязычества. Религиоведческая этнография продолжает обсуждаться на теоретическом уровне в разделе «Антропологические аспекты религиоведения» — в статье о научном наследии школы Франца Боаса. Помимо этой, в нем также затрагиваются предметные области классической и современной феноменологии религии, психологии религии (на примере анализа Я-концепции религиозной личности), современной истории англо-американского свободомыслия и представлений о «новом человеке» в русской мысли досоветского периода.
Особое внимание в сборнике уделяется вопросам христианской антропологии. Как представляется, это имеет объективные причины: именно христианская религия ставит человека в центр мира и впервые поднимает вопрос о совершенном человеке, который не является продуктом идеализации — богом, полубогом, избранником богов, героем, предком, представителем поколения Золотого века, совершенномудрым, гностиком и т.д., — а выводится в полноте своих духовных, телесных, эмоциональных и моральных качеств в евангельском Иисусе Христе. Хотя догматически нередуцируемость человеческой (так же как и Божественной) природы Христа была зафиксирована только в середине V в. на IV Вселенском соборе, нельзя отрицать наличия предпосылок этого решения в практике интерпретации Нового Завета предшествующих столетий, равно как и в самих Евангелиях, где к Иисусу нередко прилагается эпитет «Сын Человеческий», что представляет собой семитский идиоматический оборот (ивр. םדא נב, арам. — נשא רב, позднее также сир. ), означающий буквально «некто, принадлежащий к роду людей».
Вопросы религии и религиоведения - Религиозная и философская антропология - История и современность - Книга 2
М.: ИД «МедиаПром», 2011. — 776 с.
ISBN 978–5–904722–17–3
Вопросы религии и религиоведения - Религиозная и философская антропология - История и современность - Книга 2 - Содержание
Предисловие
Антропология религии в структуре религиоведения. Яблоков И.Н.
Религиоведческие аспекты философской и теологической антропологии: опыт обзора. Никонов К.И.
Глава 1. Начала христианского учения о человеке
- Учение о любви в контексте христианской антропологии. Зенько Ю.М.
- Антропология посланий апостола Павла (опыт систематизации). Вевюрко И.С.
- Антропология и герменевтика в древней Церкви (Александрийская школа и ее наследие). В.Я. Саврей
- Природа человека в антропологии Каппадокийской школы. Неганов В.В.
- Философско-религиозная антропология Августина. Макаров Н.О.
Глава 2. Учение о человеке в западной религиозной мысли
- Учение о человеке в средневековой схоластике. Апполонов А.В.
- Алхимик: elixir vitae и искусство умирать. Винокуров В.В.
- Кьеркегор post mortem: влияние идей датского мыслителя. Левичева Е.Н.
- На границе: философско-религиозная антропология П. Тиллиха. Пименов С.С.
- Понятие предвосхищения бытия в контексте антропологии К. Ранера. Хромец И.С.
- Антропологические аспекты англиканской идентичности: сексуальность человека и ее библейская интерпретация в экклесиологии Церкви Англии. Фадеев И.А.
Глава 3. Учение о человеке в русском православии
- Антропологические идеи в древнерусской книжности конца XV–XVI вв. . Чумакова Т.В.
- Антропологические аспекты православной акафистографии. Давыдов И.П.
- Антропологические и нравоучительные воззрения Патриарха Никона. Шмидт В.В.
- «Наука о человеке» В.И. Несмелова: философия религии как антропология. Вевюрко И.С.
- Антропологические проблемы в духовных исканиях русской интеллигенции в начале XX в.. Лузина Т.И.
- Телесное и плотское отца Сергия Булгакова. Козырев А.П.
- Коллизии всеединства и личности в русской религиозной мысли. Грановский В.В.
Глава 4. Учения о человеке в религиях Востока
- Мизогинизм в пехлевийских текстах в контексте религиозной антропологии маздаяснизма. Крупник И.Л.
- Преемственность представлений о человеке в индуизме как пример феномена религиозного догматизма. Канаков Д.В.
- Буддийская концепция обмана Брахмы и ее связь с учением об отсутствии вечной души. Оренбург М.Ю.
- Человек и ум: онтологическая перспектива ваджраянской антропологии. Дмитриев С.В.
- Учения о человеке в японском буддизме. Трубникова Н.Н.
- Три источника исламской хамартиологии. Костылев П.Н.
Глава 5. Представления о человеке в этнических религиях
- Образ человека в традиционном мировоззрении алтайцев. Тимофеев Д.Г.
- Антропологический аспект религиозных представлений цыган Юго-Восточной Европы. Трофимова К.П.
- Критический анализ антропологических и расологических концепций в современном неоязычестве в России (на примере работ В.Б. Авдеева). Ярцев А.Б.
Глава 6. Художественная антропология и антропология искусства
- Художественная антропология: изображение персонажей в древнегреческих исторических сочинениях. Осипова О.В.
- Православная иконография Богородицы в контексте антропологии искусства. Давыдов И.П.
- Методология современной типологизации икон Иисуса Христа (антропологический аспект). Давыдов И.П.
- Художественная антропология образа Иуды Искариота в европейской литературе ХХ в. . Макеева (Замлелова) С.Г.
Глава 7. Антропологические аспекты религиоведения
- Учение о человеке в философии религии софистов. Шахнович М.М.
- Понятие «новый человек» в домарксистской вольнодумной традиции России. Тажуризина З.А.
- Американская антропология религии исторической школы антропологии. Ф. Боаса . Барашков В.В.
- Человек в классической и современной феноменологии религии. Винокуров В.В.
- Проблемы философской антропологии в трудах англо-американских свободомыслящих (XX – начала XXI в.). Трофимова З.П.
- Я-концепция религиозной личности: религиоведческие и философско-антропологические аспекты исследования. Крюков Д.С.
Приложение:Философская и религиозная антропология: избранная библиография. Зенько Ю.М.
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