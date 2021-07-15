Предлагаемая читателю книга в первую очередь адресована людям, обратившимся к православной вере и ищущим свое место в Церкви, в ее богослужебной жизни, жаждущим увидеть действие благодати Божией в каждой человеческой душе и в историческом бытии Православия. В книге изучается не все православное богослужебное наследие, но только меньшая по объему, хотя и самая главная часть литургической жизни Церкви - церковные таинства. Книга стала итогом работы над курсом лекций, которые автор читал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в течение почти 30 лет, воодушевляемый стремлением помочь начинающим свое богословское образование и всем желающим приобщиться к величайшему и прекраснейшему из сокровищ, обретенных и сохраненных Православной Церковью на двухтысячелетием пути ее служения Богу.

Первоначальный замысел лекций сформировался в то время, когда Русская Православная Церковь после долгого периода гонений и угнетения со стороны атеистического государства обрела свободу и появилась возможность открыть православные школы и вузы для жаждущих приобщиться к христианскому знанию, до тех пор доступному только учащимся нескольких духовных школ. Подавляющее большинство вновь пришедших учиться уже не были воспитаны в православных семьях и, хотя обрели христианскую веру, нуждались в элементарных знаниях о православном учении и церковной жизни. «Воцерковление ума» и приобщение христианской культуре стало важной целью публикуемых лекции о литургическом предании, существенно переработанных и дополненных по сравнению с ранее изданным трудом автора. В них больше внимания уделено объяснению смысла совершаемых Церковью таинств, истории их чинопоследований и меньше - подробному и систематическому исследованию их текстов и схем.

Такой подход представляется оправданным в связи с тем, что дореволюционные издания (например, «Новая скрижаль» архиепископа Вениамина), известный учебник «Таинства и обряды Православной Церкви» протоиерея Геннадия Нефедова, статьи Православной энциклопедии, трехтомный сборник материалов V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви, проходившей в Москве 13-16 ноября 2007 года - «Православное учение о церковных таинствах», в которой участвовали ведущие литургисты христианского мира, «Введение в литургическое предание» П.Ю. Малкова, снабженное большим количеством святоотеческих текстов, множество статей в интернете и недавно вышедшая книга «Литургия» митрополита Илариона (Алфеева), содержащая известные на сегодняшний день результаты посвященных Литургии исследований, в достаточной мере излагают этот материал.

Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021. — 648 с.

ISBN 978-5-7429-1380-1

Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг - Содержание

Предисловие

От издателя

ВВЕДЕНИЕ

Рекомендуемая литература

УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ

1. Формирование представления о таинствах в первые века христианской эры

2. Западное учение о таинствах. Литургическое возрождение

3. Православный взгляд на проблему литургического возрождения

4. Преодоление «западного пленения» в православном учении о таинствах

Рекомендуемая литература

КРЕЩЕНИЕ

1. Исторические предпосылки таинства Крещения

2. Богословие таинства Крещения

3. Понимание таинства Крещения и развитие его чина в ходе истории. Катехизация

4. Чинопоследование таинства Крещения

Рекомендуемая литература

МИРОПОМАЗАНИЕ

1. Богословские основания таинства Миропомазания

2. Чинопоследование таинства Миропомазания

Рекомендуемая литература

ЕВХАРИСТИЯ ЕВХАРИСТИЯ

1. Ветхозаветные прообразы и богословские предпосылки таинства Евхаристии

2. Установление Евхаристии

3. Древнейшие письменные свидетельства о совершении Евхаристии

4. Древние Анафоры. Каткие сведения о происхождении молитв Анафоры

5. О толкованиях Литургии

6. Совершение Евхаристии

6.1 Входные молитвы и облачение священнослужителей

6.2. Проскомидия

6.3. Литургия святителя Иоанна Златоуста

Литургия оглашенных

Литургия верных

Великий вход

Анафора

7. Литургия святителя Василия Великого

8. Литургия Преждеосвященных Даров

Рекомендуемая литература

ПОКАЯНИЕ

1. Богословие таинства Покаяния

2. Установление таинства Покаяния и его восприятие в начальный период жизни древней Церкви

3. Таинство Покаяния в истории Восточной Церкви

4. Таинство Покаяния в истории Западной Церкви

5. Исповедь в истории Русской Православной Церкви

6. Ступени покаянного пути

7. Чинопоследование таинства Покаяния

Приложение. Об участии верных в Евхаристии

Рекомендуемая литература

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ

1. Богословские основания таинства Елеосвящения и его совершение в истории

2. Чинопоследование таинства Елеосвящения

Приложение. Последование святаго елея, певаемое поскору

Рекомендуемая литература

БРАК

1. Богословие таинства Брака

1.1. Учение о Браке в христианской антропологии

1.2. Учение апостола Павла о браке

1.3. Брак и дети

2. Восприятие таинства Брака в истории

3. Совершение таинства Брака в истории

4. Чинопоследование таинства Брака

Приложение 1. О канонических аспектах церковного брака

Приложение 2. Феминизм и планирование семьи

Рекомендуемая литература

СВЯЩЕНСТВО

1. Богословские основания учения о священстве

2. Трехстепенная иерархия.Канонические условия для принятия священства

3. Подготовка ставленника к рукоположению

4. Чинопоследование хиротонии

4.1. Рукоположение во диакона

4.2. Рукоположение во священника

4.3. Рукоположение во епископа

Рекомендуемая литература

МОНАШЕСТВО

1. Богословские основания монашества

2. Развитие монашества на Востоке

3. Развитие монашества на Западе

4. Монашество на Руси

5. Понимание монашеского пострига как таинства

Приложение. Выдержки из документа «Положение о монастырях и монашествующих»

Рекомендуемая литература

Сокращения

Список литературы