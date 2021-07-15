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Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви

Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Liturgical Books
Предлагаемая читателю книга в первую очередь адресована людям, обратившимся к православной вере и ищущим свое место в Церкви, в ее богослужебной жизни, жаждущим увидеть действие благодати Божией в каждой человеческой душе и в историческом бытии Православия. В книге изучается не все православное богослужебное наследие, но только меньшая по объему, хотя и самая главная часть литургической жизни Церкви - церковные таинства. Книга стала итогом работы над курсом лекций, которые автор читал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в течение почти 30 лет, воодушевляемый стремлением помочь начинающим свое богословское образование и всем желающим приобщиться к величайшему и прекраснейшему из сокровищ, обретенных и сохраненных Православной Церковью на двухтысячелетием пути ее служения Богу.
Первоначальный замысел лекций сформировался в то время, когда Русская Православная Церковь после долгого периода гонений и угнетения со стороны атеистического государства обрела свободу и появилась возможность открыть православные школы и вузы для жаждущих приобщиться к христианскому знанию, до тех пор доступному только учащимся нескольких духовных школ. Подавляющее большинство вновь пришедших учиться уже не были воспитаны в православных семьях и, хотя обрели христианскую веру, нуждались в элементарных знаниях о православном учении и церковной жизни. «Воцерковление ума» и приобщение христианской культуре стало важной целью публикуемых лекции о литургическом предании, существенно переработанных и дополненных по сравнению с ранее изданным трудом автора. В них больше внимания уделено объяснению смысла совершаемых Церковью таинств, истории их чинопоследований и меньше - подробному и систематическому исследованию их текстов и схем.
Такой подход представляется оправданным в связи с тем, что дореволюционные издания (например, «Новая скрижаль» архиепископа Вениамина), известный учебник «Таинства и обряды Православной Церкви» протоиерея Геннадия Нефедова, статьи Православной энциклопедии, трехтомный сборник материалов V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви, проходившей в Москве 13-16 ноября 2007 года - «Православное учение о церковных таинствах», в которой участвовали ведущие литургисты христианского мира, «Введение в литургическое предание» П.Ю. Малкова, снабженное большим количеством святоотеческих текстов, множество статей в интернете и недавно вышедшая книга «Литургия» митрополита Илариона (Алфеева), содержащая известные на сегодняшний день результаты посвященных Литургии исследований, в достаточной мере излагают этот материал.

Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг

М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021. — 648 с.
ISBN 978-5-7429-1380-1

Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг - Содержание

Предисловие
От издателя
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендуемая литература
УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ
  • 1. Формирование представления о таинствах в первые века христианской эры
  • 2. Западное учение о таинствах. Литургическое возрождение
  • 3. Православный взгляд на проблему литургического возрождения
  • 4. Преодоление «западного пленения» в православном учении о таинствах
  • Рекомендуемая литература
КРЕЩЕНИЕ
  • 1. Исторические предпосылки таинства Крещения
  • 2. Богословие таинства Крещения
  • 3. Понимание таинства Крещения и развитие его чина в ходе истории. Катехизация
  • 4. Чинопоследование таинства Крещения
  • Рекомендуемая литература
МИРОПОМАЗАНИЕ
  • 1. Богословские основания таинства Миропомазания
  • 2. Чинопоследование таинства Миропомазания
  • Рекомендуемая литература
страница книгЕВХАРИСТИЯ
  • 1. Ветхозаветные прообразы и богословские предпосылки таинства Евхаристии
  • 2. Установление Евхаристии
  • 3. Древнейшие письменные свидетельства о совершении Евхаристии
  • 4. Древние Анафоры. Каткие сведения о происхождении молитв Анафоры
  • 5. О толкованиях Литургии
  • 6. Совершение Евхаристии
  • 6.1 Входные молитвы и облачение священнослужителей
  • 6.2. Проскомидия
  • 6.3. Литургия святителя Иоанна Златоуста
  • Литургия оглашенных
  • Литургия верных
  • Великий вход
  • Анафора
  • 7. Литургия святителя Василия Великого
  • 8. Литургия Преждеосвященных Даров
  • Рекомендуемая литература
ПОКАЯНИЕ
  • 1. Богословие таинства Покаяния
  • 2. Установление таинства Покаяния и его восприятие в начальный период жизни древней Церкви
  • 3. Таинство Покаяния в истории Восточной Церкви
  • 4. Таинство Покаяния в истории Западной Церкви
  • 5. Исповедь в истории Русской Православной Церкви
  • 6. Ступени покаянного пути
  • 7. Чинопоследование таинства Покаяния
  • Приложение. Об участии верных в Евхаристии
  • Рекомендуемая литература
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
  • 1. Богословские основания таинства Елеосвящения и его совершение в истории
  • 2. Чинопоследование таинства Елеосвящения
  • Приложение. Последование святаго елея, певаемое поскору
  • Рекомендуемая литература
БРАК
  • 1. Богословие таинства Брака
  • 1.1. Учение о Браке в христианской антропологии
  • 1.2. Учение апостола Павла о браке
  • 1.3. Брак и дети
  • 2. Восприятие таинства Брака в истории
  • 3. Совершение таинства Брака в истории
  • 4. Чинопоследование таинства Брака
  • Приложение 1. О канонических аспектах церковного брака
  • Приложение 2. Феминизм и планирование семьи
  • Рекомендуемая литература
СВЯЩЕНСТВО
  • 1. Богословские основания учения о священстве
  • 2. Трехстепенная иерархия.Канонические условия для принятия священства
  • 3. Подготовка ставленника к рукоположению
  • 4. Чинопоследование хиротонии
  • 4.1. Рукоположение во диакона
  • 4.2. Рукоположение во священника
  • 4.3. Рукоположение во епископа
  • Рекомендуемая литература
МОНАШЕСТВО
  • 1. Богословские основания монашества
  • 2. Развитие монашества на Востоке
  • 3. Развитие монашества на Западе
  • 4. Монашество на Руси
  • 5. Понимание монашеского пострига как таинства
  • Приложение. Выдержки из документа «Положение о монастырях и монашествующих»
Рекомендуемая литература
Сокращения
Список литературы
Views 971
Rating 5.0 / 5
Added 15.07.2021
Author brat Nicaeec
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5.0/5 (3)

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