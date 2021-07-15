Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви
Предлагаемая читателю книга в первую очередь адресована людям, обратившимся к православной вере и ищущим свое место в Церкви, в ее богослужебной жизни, жаждущим увидеть действие благодати Божией в каждой человеческой душе и в историческом бытии Православия. В книге изучается не все православное богослужебное наследие, но только меньшая по объему, хотя и самая главная часть литургической жизни Церкви - церковные таинства. Книга стала итогом работы над курсом лекций, которые автор читал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете в течение почти 30 лет, воодушевляемый стремлением помочь начинающим свое богословское образование и всем желающим приобщиться к величайшему и прекраснейшему из сокровищ, обретенных и сохраненных Православной Церковью на двухтысячелетием пути ее служения Богу.
Первоначальный замысел лекций сформировался в то время, когда Русская Православная Церковь после долгого периода гонений и угнетения со стороны атеистического государства обрела свободу и появилась возможность открыть православные школы и вузы для жаждущих приобщиться к христианскому знанию, до тех пор доступному только учащимся нескольких духовных школ. Подавляющее большинство вновь пришедших учиться уже не были воспитаны в православных семьях и, хотя обрели христианскую веру, нуждались в элементарных знаниях о православном учении и церковной жизни. «Воцерковление ума» и приобщение христианской культуре стало важной целью публикуемых лекции о литургическом предании, существенно переработанных и дополненных по сравнению с ранее изданным трудом автора. В них больше внимания уделено объяснению смысла совершаемых Церковью таинств, истории их чинопоследований и меньше - подробному и систематическому исследованию их текстов и схем.
Такой подход представляется оправданным в связи с тем, что дореволюционные издания (например, «Новая скрижаль» архиепископа Вениамина), известный учебник «Таинства и обряды Православной Церкви» протоиерея Геннадия Нефедова, статьи Православной энциклопедии, трехтомный сборник материалов V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви, проходившей в Москве 13-16 ноября 2007 года - «Православное учение о церковных таинствах», в которой участвовали ведущие литургисты христианского мира, «Введение в литургическое предание» П.Ю. Малкова, снабженное большим количеством святоотеческих текстов, множество статей в интернете и недавно вышедшая книга «Литургия» митрополита Илариона (Алфеева), содержащая известные на сегодняшний день результаты посвященных Литургии исследований, в достаточной мере излагают этот материал.
Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг
М. : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2021. — 648 с.
ISBN 978-5-7429-1380-1
Протоиерей Владимир Воробьев - Литургическое предание Православной Церкви : Православные таинства и монашеский постриг - Содержание
Предисловие
От издателя
ВВЕДЕНИЕ
Рекомендуемая литература
УЧЕНИЕ О ТАИНСТВАХ
- 1. Формирование представления о таинствах в первые века христианской эры
- 2. Западное учение о таинствах. Литургическое возрождение
- 3. Православный взгляд на проблему литургического возрождения
- 4. Преодоление «западного пленения» в православном учении о таинствах
- Рекомендуемая литература
КРЕЩЕНИЕ
- 1. Исторические предпосылки таинства Крещения
- 2. Богословие таинства Крещения
- 3. Понимание таинства Крещения и развитие его чина в ходе истории. Катехизация
- 4. Чинопоследование таинства Крещения
- Рекомендуемая литература
МИРОПОМАЗАНИЕ
- 1. Богословские основания таинства Миропомазания
- 2. Чинопоследование таинства Миропомазания
- Рекомендуемая литература
ЕВХАРИСТИЯ
- 1. Ветхозаветные прообразы и богословские предпосылки таинства Евхаристии
- 2. Установление Евхаристии
- 3. Древнейшие письменные свидетельства о совершении Евхаристии
- 4. Древние Анафоры. Каткие сведения о происхождении молитв Анафоры
- 5. О толкованиях Литургии
- 6. Совершение Евхаристии
- 6.1 Входные молитвы и облачение священнослужителей
- 6.2. Проскомидия
- 6.3. Литургия святителя Иоанна Златоуста
- Литургия оглашенных
- Литургия верных
- Великий вход
- Анафора
- 7. Литургия святителя Василия Великого
- 8. Литургия Преждеосвященных Даров
- Рекомендуемая литература
ПОКАЯНИЕ
- 1. Богословие таинства Покаяния
- 2. Установление таинства Покаяния и его восприятие в начальный период жизни древней Церкви
- 3. Таинство Покаяния в истории Восточной Церкви
- 4. Таинство Покаяния в истории Западной Церкви
- 5. Исповедь в истории Русской Православной Церкви
- 6. Ступени покаянного пути
- 7. Чинопоследование таинства Покаяния
- Приложение. Об участии верных в Евхаристии
- Рекомендуемая литература
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
- 1. Богословские основания таинства Елеосвящения и его совершение в истории
- 2. Чинопоследование таинства Елеосвящения
- Приложение. Последование святаго елея, певаемое поскору
- Рекомендуемая литература
БРАК
- 1. Богословие таинства Брака
- 1.1. Учение о Браке в христианской антропологии
- 1.2. Учение апостола Павла о браке
- 1.3. Брак и дети
- 2. Восприятие таинства Брака в истории
- 3. Совершение таинства Брака в истории
- 4. Чинопоследование таинства Брака
- Приложение 1. О канонических аспектах церковного брака
- Приложение 2. Феминизм и планирование семьи
- Рекомендуемая литература
СВЯЩЕНСТВО
- 1. Богословские основания учения о священстве
- 2. Трехстепенная иерархия.Канонические условия для принятия священства
- 3. Подготовка ставленника к рукоположению
- 4. Чинопоследование хиротонии
- 4.1. Рукоположение во диакона
- 4.2. Рукоположение во священника
- 4.3. Рукоположение во епископа
- Рекомендуемая литература
МОНАШЕСТВО
- 1. Богословские основания монашества
- 2. Развитие монашества на Востоке
- 3. Развитие монашества на Западе
- 4. Монашество на Руси
- 5. Понимание монашеского пострига как таинства
- Приложение. Выдержки из документа «Положение о монастырях и монашествующих»
Рекомендуемая литература
Сокращения
Список литературы
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