Евангельские события от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа - с историческими и археологическими подтверждениями - Сергей Воробьёв

Евангелист Лука по преимуществу благовествовал о Христе как о великом Первосвященнике, принёсшем Свою жизнь в жертву за грехи всех людей, поэтому Луке присвоен символ жертвенного животного — тельца. Евангелисту Иоанну усвоен символ орла, ибо он в особенной степени возвысился до изображения Христа как Личности Божественной, Второй Ипостаси Святой Троицы. Евангелист Иоанн изложил в Евангелии возвышенные богословские истины, приблизил к восприятию человека тайну предвечного рождения Сына Божия и Его воплощения.

Символ Четвероевангелия — Святого Благовествования евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна — был дан Господом человечеству через пророка Иезекииля на реке Ховар в видении небесной колесницы, в которой Престол Сына Божия возвышался на четырёх серафимах, каждый из которых имел четыре лика: человека, льва, тельца и орла (см. Иез 1:10). Евангелист Матфей с особенной ясностью показал Спасителя как истинного и всесовершенного Человека, конкретную историческую Личность, поэтому Матфей изображается в иконописи как человек с крыльями, подобный ангелу. Евангелист Марк наиболее весомо передал царственное всемогущество Спасителя, поэтому Марку присвоен символ льва.

Первыми проповедниками Евангелия были святые апостолы (посланники) и их помощники. Евангелистами (благовестниками) именуют апостолов Матфея, Марка, Луку и Иоанна, изложивших Христово Благовестие в письменной форме. Матфей и Иоанн были из числа первых двенадцати учеников Господа Иисуса Христа, а Марка и Луку Господь избрал позднее в число Своих 70 апостолов.

Благой и радостной вестью миру стало дивное воплощение Сына Божия. Его краткая земная жизнь, проповедь о спасении, явленные чудеса, искупительные страдания и победа над смертью, Его преславное Воскресение и Вознесение в человеческой плоти к Богу Отцу стали основой духовного обновления каждого христианина. Своё Пришествие и великое дело искупления и возрождения падшего человечества Спаситель именовал Благовестием (Евангелием).

Для иллюстрирования издания была осуществлена компьютерная реставрация более 400 мозаик и фресок IV—XVIII вв.

Когда Иуда покинул Святое общество и отправился к первосвященникам, Спаситель, называя Свою близкую мученическую смерть прославлением, возвестил: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём». Ученики были в горести от Его приближающейся кончины, Иисус же возводил их разум к величию Своей славы: быть преданным смерти и победить смерть, воскреснуть и стать могущественнее, чем прежде, — в этом поистине великая слава не только Сына, но и Отца, у Которого столь славный Сын.

Назвав Себя Сыном Человеческим, Господь Иисус Христос возвестил, что в Своих страданиях и смерти Он будет Представителем человечества перед Божественным правосудием. Исчерпав горькую чашу, по правде Божией предназначавшуюся за грехи всем людям, Спаситель осуществит тот идеал любви и послушания Богу, которому не смогло последовать со-творённое человечество в раю, и как совершенного Представителя человечества Бог прославит Его на Небесах, куда вскоре взойдёт воскресший Богочеловек.

Чтобы крестная смерть Христа не показалась апостолам бессилием, неожиданным печальным исходом, чтобы не поколебала их веры в Него, Иисус вновь и вновь напоминал о добровольном избрании Им крестного пути. Перед близкой разлукой Спаситель с неизреченной любовью назвал учеников так, как никогда не называл. «Дети! — сказал Он, — недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Спаситель шёл к Отцу на Небеса, куда иудеи не могли взойти по причине своего неверия и противления Христу, ученикам же прежде воссоединения со Христом в Небесной славе следовало просветить вселенную Благовестием. Прежде Спаситель говорил иудеям, чтобы устрашить их: «Будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти» (Ин 7:34, 8:21). Теперь Он повторил последние из этих слов ученикам, но с другой целью: воспламенить в них любовь и расположить с особым вниманием выслушать Его последние наставления.

Как отец, разлучающийся с родными детьми, Иисус Христос преподал Своим духовным детям главнейшую заповедь на время разлуки: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». О любви всегда говорила человеку дарованная Богом совесть; в Ветхом Завете Господь заповедовал любить других, как самого себя (Лев 19:18,34), но, придя на землю, Он обрёл эту заповедь совсем забытой. Любовь, принесённая в мир Христом, имеет действительно новый, более возвышенный смысл, — это любовь святая ко всем людям во имя Христово, как братьям во Христе, искупленным Его всесвятой Кровью, любовь, по примеру Христа душу свою полагающая за людей.

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Христиане первых веков так глубоко восприняли эту заповедь, что язычники, видя их самоотверженную любовь, с удивлением говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга!»