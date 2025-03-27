Евангельские события от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа - с историческими и археологическими подтверждениями - Сергей Воробьёв

Воробьёв - Евангельские события
Благой и радостной вестью миру стало дивное воплощение Сына Божия. Его краткая земная жизнь, проповедь о спасении, явленные чудеса, искупительные страдания и победа над смертью, Его преславное Воскресение и Вознесение в человеческой плоти к Богу Отцу стали основой духовного обновления каждого христианина. Своё Пришествие и великое дело искупления и возрождения падшего человечества Спаситель именовал Благовестием (Евангелием).
По слову святителя Иоанна Златоуста, Евангелие Христово всему миру возвещает конец наказания, отпущение грехов, освящение, усыновление Богу, наследие Небес и родство Сыну Божию.
Первыми проповедниками Евангелия были святые апостолы (посланники) и их помощники. Евангелистами (благовестниками) именуют апостолов Матфея, Марка, Луку и Иоанна, изложивших Христово Благовестие в письменной форме. Матфей и Иоанн были из числа первых двенадцати учеников Господа Иисуса Христа, а Марка и Луку Господь избрал позднее в число Своих 70 апостолов.
Символ Четвероевангелия — Святого Благовествования евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна — был дан Господом человечеству через пророка Иезекииля на реке Ховар в видении небесной колесницы, в которой Престол Сына Божия возвышался на четырёх серафимах, каждый из которых имел четыре лика: человека, льва, тельца и орла (см. Иез 1:10). Евангелист Матфей с особенной ясностью показал Спасителя как истинного и всесовершенного Человека, конкретную историческую Личность, поэтому Матфей изображается в иконописи как человек с крыльями, подобный ангелу. Евангелист Марк наиболее весомо передал царственное всемогущество Спасителя, поэтому Марку присвоен символ льва.
Евангелист Лука по преимуществу благовествовал о Христе как о великом Первосвященнике, принёсшем Свою жизнь в жертву за грехи всех людей, поэтому Луке присвоен символ жертвенного животного — тельца. Евангелисту Иоанну усвоен символ орла, ибо он в особенной степени возвысился до изображения Христа как Личности Божественной, Второй Ипостаси Святой Троицы. Евангелист Иоанн изложил в Евангелии возвышенные богословские истины, приблизил к восприятию человека тайну предвечного рождения Сына Божия и Его воплощения.
Сергей Юрьевич Воробьёв - Евангельские события от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа - с историческими и археологическими подтверждениями
М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. — 576 c. : ил.
ISBN 978-5-88017-544-4
Для иллюстрирования издания была осуществлена компьютерная реставрация более 400 мозаик и фресок IV—XVIII вв.
Сергей Воробьёв - Евангельские события от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа - с историческими и археологическими подтверждениями - Содержание
- § 1. Рождение и возрастание Божией Матери
- § 2. Благовестие Захарии о рождении Предтечи
- § 3. Благовещение
- § 4. Свидание Девы Марии с Елисаветой
- § 5. Рождество Иоанна Предтечи
- § 6. Рождество Христово
- § 7. Обрезание и Сретение
- § 8. Поклонение волхвов
- § 9. Бегство в Египет. Избиение младенцев
- § 10. Детство и юность Иисуса Христа
- § 11. Проповедь Иоанна Крестителя
- § 12. Крещение Господа
- § 13. Сорокадневный пост в пустыне
- § 14. Иоанн Предтеча свидетельствует о Христе
- § 15. Первые ученики Христа
- § 16. Первое чудо Иисуса в Кане на брачном пиру
- § 17. Первое изгнание торгующих из Храма
- § 18. Беседа Иисуса с Никодимом
- § 19. Последнее свидетельство о Христе Иоанна Крестителя
- § 20. Заключение Предтечи в темницу
- § 21. Беседа Господа с самарянкой
- § 22. Пришествие Иисуса в Галилею
- § 23. Заочное исцеление сына царедворца
- § 24. Чудесный улов рыбы и призвание апостолов Петра, Андрея, Иакова и Иоанна
- § 25. Проповедь и исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге
- § 26. Исцеление тёщи Петра
- § 27. Проповедь в Назаретской синагоге
- § 28. Исцеление прокажённого
- § 29. Исцеление расслабленного, спущенного через кровлю
- § 30. Призвание апостола Матфея
- § 31. Исцеление расслабленного при Овчей купели в субботу
- § 32. Учение Господа Иисуса Христа о Его равночестии Богу Отцу, о всеобщем воскресении и суде
- § 33. Срывание колосьев и истолкование закона о субботе
- § 34. Исцеление сухорукого в субботу
- § 35. Избрание двенадцати апостолов
- § 36. Нагорная проповедь
- § 37. Заочное исцеление слуги сотника в Капернауме
- § 38. Воскрешение сына наинской вдовы
- § 39. Посольство от Иоанна Крестителя из темницы к Иисусу Христу
- § 40. Приговор нераскаянным городам и обетование небесных благ трудящимся над исполнением заповедей
- § 41. Вечеря в доме фарисея Симона, прощение грешницы
- § 42. Исцеление слепоглухонемого бесноватого. Обличение фарисеев в хуле на Духа Святого
- § 43. Ответ Господа искавшим от Него знамения с небес. О плотском и духовном родстве
- § 44. Учение Господа Иисуса Христа о Царстве Божием в притчах
- § 45. Ответы Господа желавшим следовать за Ним
- § 46. Укрощение морской бури
- § 47. Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской
- § 48. Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира
- § 49. Исцеление двух слепых и немого бесноватого
- § 50. Неверие жителей Назарета
- § 51. Проповедь Иисуса в Галилее и Его скорбь о недостатке делателей на жатве
- § 52. Послание двенадцати апостолов на проповедь
- § 53. Усекновение главы Иоанна Крестителя
- § 54. Насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами
- § 55. Хождение Иисуса Христа по водам
- § 56. Беседа Иисуса Христа о Хлебе жизни
- § 57. Обличение иудеев в нарушении заповедей Божиих ради преданий старцев
- § 58. Заочное исцеление дочери хананеянки
- § 59. Исцеление глухого косноязычного и многих больных
- § 60. Насыщение четырёх тысяч человек семью хлебами
- § 61. Ответ фарисеям, требовавшим знамения с неба, предостережение от закваски фарисейской
- § 62. Исцеление слепого плюновением
- § 63. Исповедание апостолами Иисуса Сыном Божиим. Обетование о Церкви
- § 64. Предречение Иисуса о страданиях, смерти, воскресении и Втором Пришествии. Учение о несении креста
- § 65. Преображение Господне
- § 66. Исцеление отрока, бесновавшегося в новолуния
- § 67. Чудо со статиром
- § 68. Беседа о том, кто больший в Царстве Небесном
- § 69. Учение о борьбе с соблазнами
- § 70. Притчи о заблудшей овце и потерянной драхме
- § 71. Притча о немилосердном должнике
- § 72. Отшествие Иисуса из Галилеи в Иудею
- § 73. Послание на проповедь семидесяти учеников
- § 74. Иисус в Иерусалиме на празднике Кущей
- § 75. Прощение грешницы
- § 76. Беседа с иудеями в Храме
- § 77. Исцеление слепорождённого
- § 78. Притча о добром Пастыре
- § 79. Господь Иисус Христос на празднике Обновления. Учение о единосущии Сына и Отца
- § 80. Возвращение с проповеди апостолов «от семидесяти»
- § 81. Притча о милосердном самарянине
- § 82. Посещение Марфы и Марии
- § 83. Притча о неотступном прошении
- § 84. Обличение книжников и фарисеев на обеде у фарисея
- § 85. Притча о безрассудном богаче
- § 86. Притчи о бодрствующих рабах и благоразумном домоправителе
- § 87. Огонь Христов и разделение среди людей
- § 88. Призыв к покаянию в связи с гибелью галилеян в Храме
- § 89. Притча о бесплодной смоковнице
- § 90. Исцеление скорченной женщины в субботу
- § 91. О тесных вратах в Царствие Божие
- § 92. Намерение Ирода убить Христа. Скорбь Иисуса об Иерусалиме
- § 93. Вечеря в доме начальника фарисейского
- § 94. Учение о самоотвержении
- § 95. Притча о блудном сыне
- § 96. Притча о неверном управителе
- § 97. Притча о богаче и Лазаре
- § 98. Учение о святости брака и девстве
- § 99. Наставление о силе веры и притча о рабах, ничего не стоящих
- § 100. Исцеление десяти прокажённых
- § 101. О наступлении Царства Божия и Втором Пришествии Христа
- § 102. Притча о судье неправедном
- § 103. Притча о мытаре и фарисее
- § 104. Наставление богатому юноше
- § 105. Беседа с апостолами о воздаянии
- § 106. Притча о виноградарях, получивших равную плату
- § 107. Отшествие в Иудею, весть о болезни Лазаря
- § 108. Предсказание о смерти и воскресении
- § 109. Исцеление двух слепцов близ Иерихона
- § 110. Обращение мытаря Закхея
- § 111. Притча о десяти минах
- § 112. Воскрешение Лазаря
- § 113. Решение синедриона убить Иисуса
- § 114. Вечеря в Вифании в доме Лазаря
- § 115. Вход Господень в Иерусалим
- § 116. Изгнание торгующих
- § 117. Проклятие бесплодной смоковницы
- § 118. Встреча с эллинами, речь о прославлении и глас Божий с неба
- § 119. Иссохшая смоковница, поучение о силе веры
- § 120. Вопрос синедриона о полномочиях Христа
- § 121. Притча о двух сыновьях, посланных отцом в виноградник
- § 122. Притча о злых виноградарях
- § 123. Притча о званных на брачный пир царского сына
- § 124. Вопрос фарисеев о дани кесарю
- § 125. Вопрос саддукеев о воскресении
- § 126. Беседа о наибольшей заповеди и вопрос о Мессии, чей Он Сын
- § 127. Обличение книжников и фарисеев, восьмикратное «горе»
- § 128. Лепта вдовицы
- § 129. Беседа о Втором Пришествии и конце мира
- § 130. Притча о десяти девах
- § 131. Слово Спасителя о Страшном суде
- § 132. Тайное совещание синедриона об убиении Господа Иисуса Христа
- § 133. Вечеря в доме Симона Прокажённого
- § 134. Соглашение Иуды с врагами Христа
- § 135. Приготовление к Тайной Вечере
- § 136. Тайная Вечеря
- § 137. Прощальная беседа на Тайной Вечере
- § 138. Первосвященническая молитва Спасителя
- § 139. Повторное предсказание об отречении Петра и рассеянии учеников
- § 140. Гефсиманский подвиг: моление о чаше
- § 141. Взятие Господа воинами
- § 142. Суд синедриона
- § 143. Троекратное отречение Петра
- § 144. Окончательный приговор синедриона
- § 145. Суд Пилата
- § 146. Иисус перед Иродом
- § 147. Окончание суда Пилата
- § 148. Погибель Иуды
- § 149. Крестное шествие на Голгофу
- § 150. Распятие
- § 151. Покаяние разбойника
- § 152. Богоматерь у Креста
- § 153. Смерть Иисуса
- § 154. Погребение Христа
- § 155. Сошествие Спасителя в ад
- § 156. Поставление стражи у гроба
- § 157. Воскресение Христа в гробнице и Его первые явления
- § 158. Явления Господа Марии Магдалине, мироносицам и Петру
- § 159. Ложь синедриона и подкуп стражи
- § 160. Явление Господа двум ученикам на пути в Эммаус
- § 161. Явление Господа апостолам (без Фомы) в день Воскресения
- § 162. Явление Господа апостолам в восьмой день. Уверение Фомы
- § 163. Явление Господа в Галилее на море Тивериадском. Восстановление Петра в апостольском чине
- § 164. Явление Христа на горе в Галилее
- § 165. Вознесение Господне
Заключение
Учение Господа Иисуса Христа
Чудеса Господа Иисуса Христа
Притчи Господа Иисуса Христа
Основные события земной жизни Иисуса Христа
Пророческие предсказания об Иисусе Христе
Рекомендуемая литератураАлфавитный указатель евангельских событий
Сергей Воробьёв - Евангельские события от Рождества до Вознесения Господа Иисуса Христа - с историческими и археологическими подтверждениями - § 137. Прощальная беседа на Тайной Вечере
Когда Иуда покинул Святое общество и отправился к первосвященникам, Спаситель, называя Свою близкую мученическую смерть прославлением, возвестил: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём». Ученики были в горести от Его приближающейся кончины, Иисус же возводил их разум к величию Своей славы: быть преданным смерти и победить смерть, воскреснуть и стать могущественнее, чем прежде, — в этом поистине великая слава не только Сына, но и Отца, у Которого столь славный Сын.
Назвав Себя Сыном Человеческим, Господь Иисус Христос возвестил, что в Своих страданиях и смерти Он будет Представителем человечества перед Божественным правосудием. Исчерпав горькую чашу, по правде Божией предназначавшуюся за грехи всем людям, Спаситель осуществит тот идеал любви и послушания Богу, которому не смогло последовать со-творённое человечество в раю, и как совершенного Представителя человечества Бог прославит Его на Небесах, куда вскоре взойдёт воскресший Богочеловек.
Чтобы крестная смерть Христа не показалась апостолам бессилием, неожиданным печальным исходом, чтобы не поколебала их веры в Него, Иисус вновь и вновь напоминал о добровольном избрании Им крестного пути. Перед близкой разлукой Спаситель с неизреченной любовью назвал учеников так, как никогда не называл. «Дети! — сказал Он, — недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я иудеям, что, куда Я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Спаситель шёл к Отцу на Небеса, куда иудеи не могли взойти по причине своего неверия и противления Христу, ученикам же прежде воссоединения со Христом в Небесной славе следовало просветить вселенную Благовестием. Прежде Спаситель говорил иудеям, чтобы устрашить их: «Будете искать Меня, и умрёте во грехе вашем. Куда Я иду, туда вы не можете прийти» (Ин 7:34, 8:21). Теперь Он повторил последние из этих слов ученикам, но с другой целью: воспламенить в них любовь и расположить с особым вниманием выслушать Его последние наставления.
Как отец, разлучающийся с родными детьми, Иисус Христос преподал Своим духовным детям главнейшую заповедь на время разлуки: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». О любви всегда говорила человеку дарованная Богом совесть; в Ветхом Завете Господь заповедовал любить других, как самого себя (Лев 19:18,34), но, придя на землю, Он обрёл эту заповедь совсем забытой. Любовь, принесённая в мир Христом, имеет действительно новый, более возвышенный смысл, — это любовь святая ко всем людям во имя Христово, как братьям во Христе, искупленным Его всесвятой Кровью, любовь, по примеру Христа душу свою полагающая за людей.
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Христиане первых веков так глубоко восприняли эту заповедь, что язычники, видя их самоотверженную любовь, с удивлением говорили: «Посмотрите, как они любят друг друга!»
Это второе подарочное издание книг Сергея Воробьева.
См. также на Эсхатосе:
Великие события от Рождества Господа Иисуса Христа до Его Вознесения, изложенные четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, даны в единой хронологической последовательности с опорой на толкования преимущественно древних святых отцов, и в первую очередь – святителя Иоанна Златоуста.
Настоящая книга – популярное пособие для желающих ознакомиться со Священным Писанием Нового Завета. Для иллюстрирования издания была осуществлена компьютерная реставрация более 400 мозаик и фресок IV—XVIII вв.
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