Вошер - Познание живого Бога

Мы предлагаем читателю исследовать библейское учение и открыть для себя, что доктрины — это не сухая теория, а основа практической жизни христианина. Мы хотим помочь верующим людям соединить их эмоции и интеллектуальные знания о Боге, ежедневное хождение перед Ним и учение о Нем. Когда чувства христианина противоречат разуму, а практическая жизнь — теоретическим знаниям о Боге, его вера находится в опасности. Согласно Писанию, эмоции и личный опыт не могут быть основанием христианской жизни. Мы должны основывать свои верования и поведение исключительно на истинах Писания, потому что только они являются прочным фундаментом. Мы можем доверять своим эмоциям и опыту лишь в том случае, когда они не противоречат библейским истинам. Разум — не враг сердцу. Учение не мешает посвящению, а как раз наоборот. То и другое взаимосвязано и одинаково необходимо. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Мф. 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24). Изучение доктрин — одновременно интеллектуальное и духовное упражнение. Изучение доктрин — это страстный поиск Бога, который обязательно должен вести христианина к нравственным изменениям, большему послушанию и сердечному поклонению. Поэтому, работая с книгой, помните, что цель изучения состоит в том, чтобы лучше узнать личность Бога, а не заполнить голову новой информацией. Преданность Богу без понимания того, кем Он является, и знания о Боге без преданности Ему одинаково бесполезны — и то и другое уводит от Бога.
Бог (евр. Эль). Слово эль — одно из древнейших, это самое распространенное имя Бога у семитских народов (вавилонян, финикийцев, арамеев, евреев). Точное его значение неизвестно. Возможно, оно означает силу, могущество, величие. Это имя в Писании встречается 208 раз (Исх. 34:14; Ис. 43:12).
Бог (евр. Элоах). Точное значение слова элоах неизвестно. Возможно, оно обозначает то же, что и эль, — силу, могущество, величие. Оно встречается в Ветхом Завете 56 раз, в том числе 41 раз в Книге Иова (см. Иов. 22:12; 27:3, 8; 33:12; 37:22).
Бог (евр. Элохим). Слово элохим — это первое имя Бога, встречающееся в Писании (Быт. 1:1). Им чаще других называют Бога в Писании (2570 раз). Скорее всего, элохим — это множественное число от элоах, поэтому тоже обозначает силу и могущество. В Писании элохим переводится четырьмя разными способами в зависимости от контекста. Оно может означать, во-первых, Бога, во-вторых, богов, в-третьих, ангелов и, в-четвертых, судей. Очень важно, что элохим — это существительное множественного числа. Тому есть два возможных объяснения. Во-первых, в семитских языках было принято употреблять форму множественного числа, когда речь шла о чем-то особенном или уникальном. Небольшое количество воды называлось «вода», а большое количество воды называлось «воды». Форма множественного числа слова элохим применяется к Богу не потому, что есть два или больше богов, а потому, что Он великий и ни с чем не сравнимый Бог, единый истинный Бог над всеми богами. Во-вторых, множественная форма может указывать на то, что Бог триедин.
Пол Вошер - Познание живого Бога
пер. с англ.
Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2019. 304 с.
ISBN 978-985-7220-32-8
Пол Вошер - Познание живого Бога - Содержание
Предисловие
Возможный план изучения
1. Знание о Боге
2. Возрастание в познании Бога
3. Единый и триединый Бог
4. Божественность Сына и Духа
5. Бог есть дух
6. Бог — личность
7. Бог, желающий отношений
8. Бог великий
9. Бог совершенный
10. Бог вечный
11. Бог самосущий и самодостаточный
12. Бог неизменный
13. Бог всемогущий
14. Бог вездесущий
15. Бог всезнающий
16. Бог святой
17. Практическое значение истины о святости Бога
18. Бог праведный
19. Практическое значение истины о праведности Бога
20. Бог истинный
21. Бог правдивый
22. Практическое значение истины об истинности Бога
23. Бог верный
24. Практическое значение истины о верности Бога
25. Доказательства верности Бога
26. Бог есть любовь
27. Проявления Божьей любви
28. Милость Божья
29. Благодать Божья
30. Терпение Божье
31. Бог есть творец
32. Бог — хранитель и хозяин творения
33. Предназначение творения
34. Практическое значение истины о том, что Бог есть творец
35. Бог есть Господь и владыка над всем
36. Имена всевластного Бога
37. Пределы Божьего всевластия
38. Практическое значение истины о всевластии Бога
39. Бог — законодатель
40. Бог — судья
41. Неизбежность Божьего суда
42. Бог Спаситель
43. Роль Отца в спасении
44. Роль Сына в спасении (часть 1)
45. Роль Сына в спасении (часть 2)
46. Роль Сына в спасении (часть 3)
47. Роль Духа в спасении
Приложение. Имена Бога
