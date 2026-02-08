Вошер - Познание живого Бога

Мы предлагаем читателю исследовать библейское учение и открыть для себя, что доктрины — это не сухая теория, а основа практической жизни христианина. Мы хотим помочь верующим людям соединить их эмоции и интеллектуальные знания о Боге, ежедневное хождение перед Ним и учение о Нем. Когда чувства христианина противоречат разуму, а практическая жизнь — теоретическим знаниям о Боге, его вера находится в опасности. Согласно Писанию, эмоции и личный опыт не могут быть основанием христианской жизни. Мы должны основывать свои верования и поведение исключительно на истинах Писания, потому что только они являются прочным фундаментом. Мы можем доверять своим эмоциям и опыту лишь в том случае, когда они не противоречат библейским истинам. Разум — не враг сердцу. Учение не мешает посвящению, а как раз наоборот. То и другое взаимосвязано и одинаково необходимо. Писание повелевает нам любить нашего Господа Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением (Мф. 22:37) и поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24). Изучение доктрин — одновременно интеллектуальное и духовное упражнение. Изучение доктрин — это страстный поиск Бога, который обязательно должен вести христианина к нравственным изменениям, большему послушанию и сердечному поклонению. Поэтому, работая с книгой, помните, что цель изучения состоит в том, чтобы лучше узнать личность Бога, а не заполнить голову новой информацией. Преданность Богу без понимания того, кем Он является, и знания о Боге без преданности Ему одинаково бесполезны — и то и другое уводит от Бога.

Бог (евр. Эль). Слово эль — одно из древнейших, это самое распространенное имя Бога у семитских народов (вавилонян, финикийцев, арамеев, евреев). Точное его значение неизвестно. Возможно, оно означает силу, могущество, величие. Это имя в Писании встречается 208 раз (Исх. 34:14; Ис. 43:12).

Бог (евр. Элоах). Точное значение слова элоах неизвестно. Возможно, оно обозначает то же, что и эль, — силу, могущество, величие. Оно встречается в Ветхом Завете 56 раз, в том числе 41 раз в Книге Иова (см. Иов. 22:12; 27:3, 8; 33:12; 37:22).

Бог (евр. Элохим). Слово элохим — это первое имя Бога, встречающееся в Писании (Быт. 1:1). Им чаще других называют Бога в Писании (2570 раз). Скорее всего, элохим — это множественное число от элоах, поэтому тоже обозначает силу и могущество. В Писании элохим переводится четырьмя разными способами в зависимости от контекста. Оно может означать, во-первых, Бога, во-вторых, богов, в-третьих, ангелов и, в-четвертых, судей. Очень важно, что элохим — это существительное множественного числа. Тому есть два возможных объяснения. Во-первых, в семитских языках было принято употреблять форму множественного числа, когда речь шла о чем-то особенном или уникальном. Небольшое количество воды называлось «вода», а большое количество воды называлось «воды». Форма множественного числа слова элохим применяется к Богу не потому, что есть два или больше богов, а потому, что Он великий и ни с чем не сравнимый Бог, единый истинный Бог над всеми богами. Во-вторых, множественная форма может указывать на то, что Бог триедин.

Пол Вошер - Познание живого Бога

пер. с англ.

Минск : ИП А. Н. Вараксин, 2019. 304 с.

ISBN 978-985-7220-32-8

Пол Вошер - Познание живого Бога - Содержание

Предисловие

Возможный план изучения

1. Знание о Боге

2. Возрастание в познании Бога

3. Единый и триединый Бог

4. Божественность Сына и Духа

5. Бог есть дух

6. Бог — личность

7. Бог, желающий отношений

8. Бог великий

9. Бог совершенный

10. Бог вечный

11. Бог самосущий и самодостаточный

12. Бог неизменный

13. Бог всемогущий

14. Бог вездесущий

15. Бог всезнающий

16. Бог святой

17. Практическое значение истины о святости Бога

18. Бог праведный

19. Практическое значение истины о праведности Бога

20. Бог истинный

21. Бог правдивый

22. Практическое значение истины об истинности Бога

23. Бог верный

24. Практическое значение истины о верности Бога

25. Доказательства верности Бога

26. Бог есть любовь

27. Проявления Божьей любви

28. Милость Божья

29. Благодать Божья

30. Терпение Божье

31. Бог есть творец

32. Бог — хранитель и хозяин творения

33. Предназначение творения

34. Практическое значение истины о том, что Бог есть творец

35. Бог есть Господь и владыка над всем

36. Имена всевластного Бога

37. Пределы Божьего всевластия

38. Практическое значение истины о всевластии Бога

39. Бог — законодатель

40. Бог — судья

41. Неизбежность Божьего суда

42. Бог Спаситель

43. Роль Отца в спасении

44. Роль Сына в спасении (часть 1)

45. Роль Сына в спасении (часть 2)

46. Роль Сына в спасении (часть 3)

47. Роль Духа в спасении

Приложение. Имена Бога