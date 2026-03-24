Немногие из сегодняшних «обращенных» присоединяются к церкви, а те, кто делает это, впоследствии либо уходят, либо ведут мирской образ жизни.

Великое множество людей ходят по улицам нашего города и посещают церковные собрания, будучи неизмененными истинным Евангелием Иисуса Христа.

И в то же время они абсолютно убеждены в своем спасении, потому что в какой-то момент своей жизни они подняли руку на евангелизационном собрании или повторили за проповедником молитву.

Такое ложное ощущение безопасности создает непреодолимую преграду, которая зачастую лишает людей возможности услышать истинное Евангелие.

Минск: Позитив-центр, 2015 г. — 192 с.

ISBN 978-985-6983-61-3

Пол Вошер - Проповедь Евангелия и истинное обращение - Содержание

Предисловие к серии. Возвращение к Евангелию

Часть первая. Проповедь Евангелия

Глава 1. Призыв к покаянию

Глава 2. Призыв к вере

Глава 3. Веровать и исповедовать

Глава 4. Принять Христа

Глава 5. Христос у двери сердца

Часть вторая. Новое сердце и природа истинного обращения

Глава 6. Мотив и цель Бога в спасении человека

Глава 7. Инициатор спасения

Глава 8. Отделение и очищение

Глава 9. Новое сердце

Глава 10. Действенный Дух

Часть третья. Новый народ и природа истинного обращения