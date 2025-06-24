Ветхий Завет на страницах Нового - Бил - Карсон

В настоящем четырехтомном комментарии, уникальном по своей природе, команда маститых богословов предлагает вниманию читателя последовательное - от Евангелия от Матфея до Откровения Иоанна Богослова - обсуждение каждой цитаты, ссылки или учения, на котором основываются, иногда преображая их, тексты Нового Завета.

Еврейские Писания — или христианский Ветхий Завет — насквозь пронизывают Евангелие от Матфея. Около пятидесяти пяти упоминаний достигают достаточного уровня дословности, чтобы комментаторы, как правило, считали их цитатами — в то время как в остальных трех канонических Евангелиях вместе взятых таких мест шестьдесят пять. Около двадцати таких текстов встречаются только у Матфея. Двенадцать раз Матфей отзывается о месте или теме Писания словом «исполнилось». В дополнение к прямым цитатам в каждой части этого Евангелия можно найти многочисленные аллюзии и отголоски Писания — которых приблизительно в два раза больше чем в Евангелиях от Марка, Луки и Иоанна. Практически под каждый важный богословский момент у Матфея подведено ветхозаветное основание, зачастую — путем добавления отрывков текста к источникам, использованным Матфеем, прежде всего — Евангелию от Марка.



Причины того, что еврейские Писания столь обширно представлены у Матфея, нетрудно обнаружить. Согласно общепринятому преданию ранней церкви, автором этого Евангелия был Левий, также известный как Матфей, один из двенадцати апостолов и обращенный мытарь (см. Мф. 9, 9–13; 10, 3; Мк. 2, 13–17). Благодаря своей профессии Левий, очевидно, принадлежал к грамотному меньшинству населения. Хоть он и работал, пусть косвенно, на римскую оккупационную власть, он оставался иудеем. Его начальное образование и последующее посещение синагоги — даже если он и перестал туда ходить в какой‑то момент взрослой жизни — погрузили его в содержание еврейских Писаний и их толкование. Все это, в сочетании с вероятно автобиографическим упоминанием в Мф. 13, 52, приводит некоторых ученых к предположению, что его роль среди последователей Иисуса Христа была подобна роли христианского книжника.

Ветхий Завет на страницах Нового - В 4-х томах - Том 1 - Евангелие от Матфея - Евангелие от Марка

Редакторы Г. К. Бил и Д. А. Карсон

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2010.-488 с.

ISBN 978-966-8957-15-4

Ветхий Завет на страницах Нового - В 4-х томах - Том 1 - Евангелие от Матфея - Евангелие от Марка - Содержание

Предисловие

Авторы

Таблица сокращений

Введение

Крейг Бломберг. Евангелие от Матфея

Рикк Уотс. Евангелие от Марка

Авторы

Крейг Бломберг (Craig L. Blomberg). Доктор богословских наук (PhD). Профессор кафедры Нового Завета Денверской семинарии (США). Автор книги «Интерпретация притчей» (М.: ББИ, 2005).

Рикк Уоттс (Rikk Ε. Watts). Доктор богословских наук (PhD). Преподаватель Нового Завета в Риджент-Колледже (Канада).

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 2 - Евангелие от Луки - Евангелие от Иоанна

Редакторы Г. К. Бил и Д. А. Карсон

Пер. с англ. — Черкассы: Коллоквиум, 2011. — 439 с.

ISBN 978-966-8957-20-8

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 2 - Евангелие от Луки - Евангелие от Иоанна - Содержание

Предисловие

Авторы

Таблица сокращений

Введение

Дэвид Пао и Экхард Шнабель. Евангелие от Луки

Андреас Кестенбергер. Евангелие от Иоанна

Авторы

Андреас Кестенбергер (Andreas J. Köstenberger). Степень доктора богословских наук (PhD) Евангельской богословской семинарии «Тринити». Преподаватель Нового Завета Юговосточной баптистской богословской семинарии (США).

Дэвид Пао (David W. Рао). Степень доктора богословских наук (PhD) Гарвардского университета. Преподаватель Нового Завета Евангельской богословской семинарии «Тринити» (США).

Экхард Шнабель (Eckhard J. Schnabel). Степень доктора богословских наук (PhD) Абердинского университета (Шотлантия). Преподаватель Нового Завета Евангельской богословской семинарии «Тринити» (США).

Это, действительно, новый, невиданный до сих пор, вид комментария. Вниманию читателя предлагается последовательное толкование использования цитат и ссылок из Ветхого Завета автором каждой новозаветной книги. Настоящий комментарий станет незаменимым справочным пособием для любого человека, серьезно изучающего Святое Писание.

Ричард Бокэм, преподаватель Нового Завета, университет Ст. Эндрюз

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 2 - Евангелие от Иоанна - Прямые цитаты из Ветхого Завета в Евангелии от Иоанна



Евангелие от Иоанна содержит четырнадцать прямых цитат ВЗ, девять — в первой части (гл. 1 — 12), пять — во второй (гл. 13 — 21) (Carson 1988: 246—51). Характер цитат меняется от первой части ко второй: последняя содержит серию «исполнившихся цитат».



С точки зрения структуры, самые важные цитаты ВЗ находятся в конце первой части, в Ин. 12, 38.40. Большинство аллюзий и значительная часть ветхозаветных образов, так или иначе, связаны с различными иудейскими религиозными праздниками. Цитаты распределены следующим образом, семь цитат (или 50 процентов) взяты из Псалмов, четыре из Исайи, две из Захарии, одна из Пятикнижия.



Как можно видеть, прямые цитаты свидетельствуют, что основная цель использования ВЗ в Евангелии от Иоанна, — в том, чтобы показать, что как служение Иисуса, так и его крестная смерть были исполнением пророчеств и образов Писания (Porter 1994: 401, цит. по Evans 1993: 174). Тот факт, что прямые цитаты чаще всего встречаются в контексте ожесточения иудеев (Ин. 12, 38.40) и страданий Христовых (Ин. 19, 24.28.36–37) указывает на то, что основная цель их использования в том, чтобы предоставить читателям библейское обоснование того, почему Иисус не был принят как Мессия (ср. Ин. 20, 30–31). Образ страдающего Раба Божьего в Исайи 53 служит фоном для изображения Иоанном Христа, в особенности в главе 12. Давидова типология присутствует в Ин. 2, 17; 15, 25; 19, 24.28b и некоторых других текстах.

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Ветхий Завет на страницах Нового - Том 3 - Деяния Апостолов - Общие послания - Откровение

Редакторы Г. К. Бил и Д. А. Карсон

Пер. с англ. — Черкассы: Коллоквиум, 2013. — 592 стр.

ISBN 978-966-8957-31-4

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 3 - Деяния Апостолов - Общие послания - Откровение - Содержание

В третий том уже полюбившихся читателям нашего сайта серии "Ветхий Завет на страницах Нового" вошли комментарии известнейших богословов на книги Нового Завета:

Введение Г. К. Бил и Д. А. Карсон

Деяния святых Апостолов Говард Маршал

Послание Иакова Д. А. Карсон

Первое послание Петра Д. А. Карсон

Второе послание Петра Д. А. Карсон

1 — 3 Иоанна Д. А. Карсон

Послание Иуды Д. А. Карсон

Послание к Евреям Джордж X. Гатри

Откровение Иоанна Богослова Г. К. Бил и Шон М. Макдонах

Авторы

Г. К. Бил (G. К. Beale). Степень доктора богословских наук (PhD) Кембриджского университета. Декан кафедры библейских исследований, профессор Нового Завета аспирантуры Уитонского колледжа.

Джордж Гатри (George H. Guthrie). Степень доктора богословских наук (PhD) Юговосточной баптистской богословской семинарии. Профессор библейских исследований Объединенного университета (США).

Дональд Карсон (D. A. Carson). Степень доктора богословских наук (PhD) Кембриджского университета. Профессор Нового Завета Евангельской богословской семинарии «Тринити» (США).

Шон Макдонах (Sean М. McDonough). Степень доктора богословских наук (PhD) Университета Сент-Андруса. Доцент кафедры Нового Завета Богословской семинарии Гордон-Конвелла (США).

Говард Маршал (I. Howard Marshall). Степень доктора богословских наук (PhD). Почетный профессор Нового Завета Абердинского университета (Шотландия).

Ветхий Завет на страницах Нового - Деяния Апостолов - Введение

«Литературное и богословское влияние Ветхого Завета на книги Луки... основательное и всестороннее» (Barrett 1988:231). Вероятно, никто не смог бы опровергнуть это утверждение. Невозможно посчитать все случаи использования текстов ВЗ в Деяниях по причине разнообразия подходов к этому вопросу и сложности отнесения некоторых случаев использования ВЗ к тем или иным категориям. О масштабах использования ВЗ в Деяниях, мы можем судить по статистике, приведенной Стейном (1995:26-31). Он указывает двадцать пять прямых цитат, определяемых благодаря употреблению вводных формул (в действительности их двадцать семь, поскольку в двух из этих случаев цитируется по два отрывка из ВЗ) и девять случаев использования ВЗ выражений без вводных формул (ср. Longenecker 1999:69-71). Кроме того, в книге есть значительное число текстов, где используются библейские обороты речи, аллюзии и мотивы.

Почти десять лет назад, когда работа над этой книгой только начиналась, мы даже представить себе не могли, что ее написание займет столько времени. Нереальные ожидания, болезни авторов и членов их семей и другие обстоятельства усложняли и замедляли работу. Мы глубоко признательны за терпение тем авторам, которые выслали свои рукописи в установленные сроки (некоторые из них даже успели внести дополнения), и редакционной коллегии Бейкер Академик (Baker Academic) за их непрестанную и совершенно незаслуженную поддержку.

И все же мы первыми хотим признать, что работать над этой книгой для нас было большой честью. Вместе с другими богословами нам довелось серьезно задуматься о единстве и последовательности Библии, об использовании ранних текстов авторами отрывков, написанных позже, о новозаветных ссылках на Ветхий Завет. Изучению этих вопросов мы посвятили значительную часть своей академической жизни, поэтому работа с коллективом богословов, отдавших немалое время на систематическое изучение первоисточников, чтение, обсуждение и подготовка к печати их трудов несказанно нас обогатили, за что мы им очень благодарны.

Бил Г. К., Карсон Д. А.

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 4 - Послания апостола Павла

Редакторы серии - Бил Г. К., Карсон Д. А.

Пер. с англ. - Черкассы: Коллоквиум, 2015. — 504 стр.

ISBN 978-966-8957-49-9

Commentary on the New Testament Use of the Old Testament

by Baker Academic,

a division of Baker Publishing Group,

Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.

Ветхий Завет на страницах Нового - Том 4 - Послания апостола Павла - Содержание

Предисловие

Авторы

Таблица сокращений

Введение Г. К. Бил, Д. А. Карсон

Послание к Римлянам Марк Сейфрид

Первое послание к Коринфянам Рой Сиампа и Брайан Рознер

Второе послание к Коринфянам Питер Балла

Послание к Галатам Мойзес Сильва

Послание к Ефесянам Франк Тильман

Послание к Филиппийцам Мойзес Сильва

Послание к Колоссянам Г. К. Бил

Первое и Второе послания к Фессалоникийцам Джефри Уэйма

Первое и Второе послания к Тимофею. Послание к Титу Филип Тоунер

Послание к Филимону

Ветхий Завет на страницах Нового - 4-e тома в 1 файле

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