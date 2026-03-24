Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская
Сегодня многие проповедники представляют Евангелие как последовательность кратких, удобных утверждений, которые, хотя и верны по форме, не наполнены содержанием, и поэтому лишены силы и смысла Евангелия.
Евангельский призыв покаяться и уверовать заменен призывом принять Христа и повторить молитву грешника, которая часто приводится в конце брошюр в качестве запрограммированного отклика на эмоциональный и манипулятивный призыв принять решение. Многие люди обретают уверенность в спасении не путем тщательного анализа своего обращения и образа жизни в свете Писания.
Ее дарует исполненный благих намерений служитель, который спешит объявить о всех благах спасения тому, кто помолился «молитвой грешника» с необходимой долей видимой искренности.
Пол Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская
Пер. с англ. — Мн.: Позитив-центр, 2016. — 272 с.
ISBN 978-1-60178-294-6 (англ.)
ISBN 978-985-6983-70-5 (рус.)
Перевод осуществлен по изданию: Gospel Assurance and Warningsby Paul D. Washer Reformation Heritage Books2965 Leonard St, NEGrand Rapids
First published 2014
Пол Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская - Содержание
Предисловие к серии: Возвращение к Евангелию
Часть первая. Библейская уверенность
Глава 1. Ложная уверенность
Глава 2. Самоиспытание
Глава 3. Хождение в Божьем откровении
Глава 4. Исповедание греха
Глава 5. Соблюдение Божьих заповедей
Глава 6. Подражание Христу
Глава 7. Любовь к христианам
Глава 8. Отвержение мира
Глава 9. Пребывание в церкви
Глава 10. Исповедание Христа
Глава 11. Самоочищение
Глава 12. Жизнь в праведности
Глава 13. Преодоление мира
Глава 14. Вера в Иисуса
Часть вторая. Предостережения Евангелия тем, у кого пустое исповедание
Глава 15. Упрощенное Евангелие
Глава 16. Тесные врата
Глава 17. Узкий путь
Глава 18. Внешнее свидетельство внутренней реальности
Глава 19. Опасность пустого исповедания
