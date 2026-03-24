Сегодня многие проповедники представляют Евангелие как последовательность кратких, удобных утверждений, которые, хотя и верны по форме, не наполнены содержанием, и поэтому лишены силы и смысла Евангелия.

Евангельский призыв покаяться и уверовать заменен призывом принять Христа и повторить молитву грешника, которая часто приводится в конце брошюр в качестве запрограммированного отклика на эмоциональный и манипулятивный призыв принять решение. Многие люди обретают уверенность в спасении не путем тщательного анализа своего обращения и образа жизни в свете Писания.

Ее дарует исполненный благих намерений служитель, который спешит объявить о всех благах спасения тому, кто помолился «молитвой грешника» с необходимой долей видимой искренности.

Пол Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская

Пер. с англ. — Мн.: Позитив-центр, 2016. — 272 с.

ISBN 978-1-60178-294-6 (англ.)

ISBN 978-985-6983-70-5 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию: Gospel Assurance and Warningsby Paul D. Washer Reformation Heritage Books2965 Leonard St, NEGrand Rapids

First published 2014

Пол Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская - Содержание

Предисловие к серии: Возвращение к Евангелию

Часть первая. Библейская уверенность

Глава 1. Ложная уверенность

Глава 2. Самоиспытание

Глава 3. Хождение в Божьем откровении

Глава 4. Исповедание греха

Глава 5. Соблюдение Божьих заповедей

Глава 6. Подражание Христу

Глава 7. Любовь к христианам

Глава 8. Отвержение мира

Глава 9. Пребывание в церкви

Глава 10. Исповедание Христа

Глава 11. Самоочищение

Глава 12. Жизнь в праведности

Глава 13. Преодоление мира

Глава 14. Вера в Иисуса

Часть вторая. Предостережения Евангелия тем, у кого пустое исповедание