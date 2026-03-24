Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская

Add to Favorites
Category PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
Series Возвращение к Евангелию (3 books)

Сегодня многие проповедники представляют Евангелие как последовательность кратких, удобных утверждений, которые, хотя и верны по форме, не наполнены содержанием, и поэтому лишены силы и смысла Евангелия.

Евангельский призыв покаяться и уверовать заменен призывом принять Христа и повторить молитву грешника, которая часто приводится в конце брошюр в качестве запрограммированного отклика на эмоциональный и манипулятивный призыв принять решение. Многие люди обретают уверенность в спасении не путем тщательного анализа своего обращения и образа жизни в свете Писания.

Ее дарует исполненный благих намерений служитель, который спешит объявить о всех благах спасения тому, кто помолился «молитвой грешника» с необходимой долей видимой искренности.

Пер. с англ. — Мн.: Позитив-центр, 2016. — 272 с.

ISBN 978-1-60178-294-6 (англ.)

ISBN 978-985-6983-70-5 (рус.)

Перевод осуществлен по изданию: Gospel Assurance and Warningsby Paul D. Washer Reformation Heritage Books2965 Leonard St, NEGrand Rapids

First published 2014

Пол Вошер - Уверенность в спасении: ложная и евангельская - Содержание

Предисловие к серии: Возвращение к Евангелию

Часть первая. Библейская уверенность

  • Глава 1. Ложная уверенность

  • Глава 2. Самоиспытание

  • Глава 3. Хождение в Божьем откровении

  • Глава 4. Исповедание греха

  • Глава 5. Соблюдение Божьих заповедей

  • Глава 6. Подражание Христу

  • Глава 7. Любовь к христианам

  • Глава 8. Отвержение мира

  • Глава 9. Пребывание в церкви

  • Глава 10. Исповедание Христа

  • Глава 11. Самоочищение

  • Глава 12. Жизнь в праведности

  • Глава 13. Преодоление мира

  • Глава 14. Вера в Иисуса

Часть вторая. Предостережения Евангелия тем, у кого пустое исповедание

  • Глава 15. Упрощенное Евангелие

  • Глава 16. Тесные врата

  • Глава 17. Узкий путь

  • Глава 18. Внешнее свидетельство внутренней реальности

  • Глава 19. Опасность пустого исповедания

Views 44
Rating
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

