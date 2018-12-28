В ПЯТНИЦУ УТРОМ преподобный Генри Максвелл хотел скорее закончить воскресную проповедь. Его постоянно отвлекали, и он начал нервничать: утро проходит, а проповедь еще не готова.

- Мэри,-позвал он жену, поднимаясь по лестнице, после того как ему в очередной раз помешали,- если еще кто-нибудь придет, то скажи, что я очень занят и не могу спуститься вниз. - Ну, разве что если что-то чрезвычайно важное.

- Хорошо, Генри. Но я собираюсь в школу, так что дом остается в твоем полном распоряжении.

Чарльз Шелдон - По Его стопам

Пер. с англ. Н.Рыбальченко

Александрия: Ездра, 2013.-224 с.

ISBN 978-966-8199-06-6

Чарльз Шелдон - По Его стопам - Глава 1

Пастор поднялся к себе в кабинет и закрыл дверь. Через несколько минут он услышал, как ушла его жена; затем все стихло. Генри устроился за столом поудобнее и, вздохнув с облегчением, начал писать. Он взял текст из 1-го послания Петра 2:21: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».

В первой части своей проповеди он сделал ударение на искуплении как на личной жертве, призывая обратить внимание на тот факт, что Христос страдал неоднократно: как при жизни, так и перед смертью. Затем он раскрыл значение искупления на примере жизни и учения Иисуса. Он хотел показать, как вера во Христа способствовала спасению людей, благодаря Его жизни, которую Он являл им для подражания. И вот теперь он подошел к третьей, заключительной части: о том, что необходимо следовать примеру Иисуса, жертвуя собой, как Он.

Пастор написал: Три Шага. Что это за шаги? Только он собрался перечислить их по-порядку, как вдруг раздался звонок в дверь. Это был один из тех заводных звонков, которые часто выходят из строя, как это бывает с часами, если они попытаются пробить двенадцать за один раз.

Максвелл слегка нахмурился. Не хотелось вставать из-за стола и открывать дверь. Когда позвонили во второй раз, он поднялся и подошел к тому окну, из которого было видно парадное крыльцо. На ступеньках стоял мужчина в обтрепанной и грязной одежде, совсем еще молодой.

- Бездомный, наверное. Видно, мне придется спуститься и,..-не закончив предложения, он сошел вниз и открыл парадную дверь. Несколько секунд мужчины молча смотрели друг на друга; затем молодой человек сказал:

- Сэр, у меня нет работы, и я подумал, что, может быть, вы могли бы помочь мне куда-нибудь устроиться.

- Даже не знаю. Работа здесь в дефиците,-ответил служитель, начиная потихоньку закрывать дверь.

- Я не знал, но, может быть, вы могли бы направить меня к начальнику железной дороги или к заведующему магазинами, или еще к кому-нибудь,- продолжал молодой человек, нервно теребя в руках свою грязную шляпу.

- Это бесполезно. Вы меня простите, но я очень занят сейчас. Надеюсь, что вы что-нибудь подыщите. Извините, но и у себя я тоже не могу вам ничего предложить. У нас только лошадь и корова, и всю работу я делаю сам.

Преподобный Генри Максвелл закрыл дверь. Он слышал, как мужчина спустился по ступенькам. Поднявшись в кабинет, он увидел из окна, как тот медленно шел вниз по улице, по-прежнему держа свою шляпу в руках. В его фигуре было что-то до такой степени печальное, бесприютное и покинутое, что служитель на минуту заколебался, смотря на него. Затем он повернулся к своему столу и, вздохнув, продолжил с того места, где остановился.

Никто больше его не отвлекал, а когда два часа спустя вернулась его жена, проповедь была закончена, исписанные листки собраны в стопку и аккуратно сложены поверх Библии, готовые к воскресному богослужению.

- Странное происшествие случилось сегодня на занятиях у дошкольников, Генри,- произнесла жена, когда они обедали. - Ты знаешь, что мы с миссис Браун пошли в школу, и сразу после игр, когда дети сидели за столами, открылась дверь, вошел молодой человек, держа в руках обтрепанную шляпу Он уселся возле двери и не произносил ни слова, только смотрел на детей. Было видно, что он бездомный; и мисс Врэн, и ее ассистентка мисс Кайли сперва даже немного испугались, но он сидел там очень тихо, а через несколько минут ушел.

- Может, он устал и хотел где-то передохнуть. Я думаю, что это он приходил сюда сегодня. Ты говоришь, что он был похож на бездомного?

- Да, весь в пыли, грязный и вообще какой-то весь оборванный. На вид я дала бы ему не больше тридцати-тридцати трех.

- Тот же человек,- задумчиво проговорил преподобный Генри Максвелл.

- Ты закончил свою проповедь, Генри?-после некоторой паузы спросила жена.

- Да, все готово. Эта неделя выдалась очень напряженной. Две проповеди стоили мне больших усилий.

- Надеюсь, в воскресенье твои многочисленные слушатели оценят ее по-достоинству,- ответила жена с улыбкой. - А о чем ты собираешься проповедовать утром?

- О следовании за Христом. Я беру искупление как жертву и, затем показываю шаги, необходимые для того, чтобы следовать Его жертвенному примеру.

- Я уверена, что проповедь будет хорошая. Надеюсь, в воскресенье обойдется без дождя. В последнее время штормовая погода часто выпадала у нас на выходной день.

- Да, одно время приходило совсем мало людей. Они не пойдут в церковь, если будет плохая погода.

Сказав это, преподобный Генри Максвелл вздохнул. Пастор думал о том, как тщательно он готовил свои проповеди для большой аудитории, которая так и не явилась.

Однако в это воскресенье все было иначе: воздух бодрил своей свежестью, на небе не было ни облачка, и все прихожане м-ра Максвелла готовились отправиться в церковь. А когда в одиннадцать часов началось богослужение, в большом церковном здании собрались красиво одетые и самые уважаемые люди города Реймонда.